Владимир Путин: Моим первым видом спорта был бокс, но мне сломали нос, и на этом все закончилось

Перед началом Совета по физкультуре и спорту в Нижнем Новгороде Владимир Путин отправился на выставку «Современный спорт: Инновации и перспективы» и не ушел оттуда с пустыми руками. Точнее с голыми.

На стенде посвященном Федерации бокса России члены национальной сборной преподнесли ему боксерскую перчатку, покрытую бриллиантами. По крайней мере, так заявил вручавший подарок главе государства.

- Красавица! - отреагировал Путин.

- Здесь инициалы всех наших ребят, кто стал чемпионами мира. Желаем вам крепкого здоровья!

- И вам тоже не болеть, - ответил президент.

- На тренировку к нам придете? - попросил один из боксеров.

- Первый мой вид спорта, которым я занимался, был бокс, - признался Путин. - Мне сломали нос, и это все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли. Долго все срасталось. Время ушло, и потом перешел уже в другой вид спорта.

Из чего следовало, что на тренировку, очевидно, все же не придет.

Совет по спорту проходил на стадионе «Нижний Новгород», построенному к чемпионату мира по футболу на стрелке Волги и Оки. И перед началом заседания президент позвонил трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, поздравив ее с уникальным достижением - тремя золотыми медалями мирового первенства.

Основной темой Совета было вовлечение к 2024 году 55 процентов населения России в систематические занятия физкультурой, но этим все не ограничилось. Например, мимоходом президент предложил провести революционные изменения в финансировании отечественного футбола.

Владимир Путин во время беседы с победителями XXX Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе. Фото Владимир Смирнов/ТАСС

- Все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда справедливо распределяться по все командам, - описал он новую схему в двух словах. - Я думаю, такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем соревнование кошельков, которое происходит сегодня. Вопрос только, насколько это реализуемо? Можно спросить, у главного специалиста по футболу.

- Такая идея имеет право на существование, она находится в проработке, - осторожно ответил глава РФС Александр Дюков, по совместительству глава одной из госкомпаний. - Такой подход был бы справедлив, но у каждой компании есть свой клуб, они помогают клубам и активно участвуют в управлении.

- А будут они в этот фонд деньги переводить? - поставил вопрос ребром Путин.

- Думаю, что потребуется серьезная работа, - дипломатично ушел от ответа Дюков.

Глава ФАС Игорь Артемьев попросил Россию включиться в борьбу за заявку Кубка мира по регби 2027 года.

- По популярности он сопоставим с чемпионатом мира по футболу, а проводить можно на тех же стадионах и инфраструктуре, - рассказывал Артемьер.

- Заявку-то мы выиграть можем, а Кубок мира? - заинтересовался Путин.

Пришлось признаться, что в спортивном смысле России в регби до грандов пока еще далеко. Решили ограничиться заявкой.