60 тысяч проверок, 33 нелегальных лагеря и 9 пожаров: в России подвели итоги детского летнего отдыха

В "Артеке" стартовал Всероссийский форум организаторов детского отдыха, и главной темой этого года стала безопасность в лагерях. После трагедии в Хабаровском крае (напомним, при пожаре в палаточном лагере 4 ребёнка погибли и ещё 12 человек пострадали) требования к организациям отдыха планируют ужесточить ещё больше. И не зря, судя по списку инцидентов.

Всего за три летних месяца в российских лагерях и детских санаториях насчитали:

-11 массовых отравлений,

- 7 смертельных случаев,

- 9 пожаров,

- 2 происшествия на воде

- 4 раза детские лагеря полностью эвакуировали из-за чрезвычайной ситуации в регионе - при наводнениях на Дальнем востоке и пожарах в Сибири.

- 8 инцидентов, когда дети получали серьезные травмы в детских лагерях,

- 2 случая сексуального насилия – точнее, "противоправных действий сексуального характера".

Список этот далеко не полный! С другой стороны, в лагерях и санаториях за эти три месяца побывало 5,7 миллиона детей. Значит ли это, что что большинство несчастных случаев и инцидентов удается предотвратить?

- Часто происшествия – это вопрос не отсутствия рекомендаций или нормативов, а здравого смысла и алчности руководства, - уверен Павел Зенькович, первый заместитель министра просвещения. – Но рекомендации и стандарты все равно нужно обновлять, по этому вопросу у нас нет разногласий.

Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович. Фото Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

Зато вот по конкретным мерам и предписаниям разногласий - хоть отбавляй! Гайки здесь и так закручены достаточно жестко. Пойти со школьниками в поход теперь для учителей, пожалуй, не намного проще, чем в космос слетать. Поэтому обсуждение новых норм шло на форуме в Артеке в весьма накаленной атмосфере:

- Как мы вам в лесу найдем место для палаток в 10 метрах от деревьев? Мы ж в горы с маршрутом идем, а не в поле! - возмущаются директора детских лагерей.

- Не найдете - закроем вас и штрафы выпишем, - парировали представители МЧС.

- А мы по документам вообще не детский лагерь, а туроператор, какие штрафы?

- Вот это мы сейчас и обсудим, - потирает руки министерство просвещения.

Утрясать и согласовывать каждое слово в новых нормах придется еще долго. Однако, некоторые изменения готовы уже сейчас.

От пожаров и ЧС

По данным Роспожнадзора, абсолютное большинство пожаров в детских лагерях связаны с техникой и электрикой. Поэтому со следующего года в приемные комиссии для детских лагерей предлагают включить не только МЧС, но и экспертов Ростехнадзора, чтобы те могли лучше оценить, насколько лагерь готов к новому сезону.

- В этом году мы провели более 4 тысяч рейдов, проверок и профилактических осмотров, - приводит цифры Сергей Дмитриев , заместитель главного инспектора РФ по пожарному надзору. – Мы обнаружили и закрыли 33 несанкционированных детских лагеря, в том числе 16 палаточных. Ещё в 213 учреждениях нашли серьезные нарушения, в том числе, с угрозой для жизни детей. Почти 800 должностных и юридических лиц удалось привлечь к ответственности, более 300 дел передано в суды.

В следующем году ограничений для детских лагерей станет ещё больше. Например, в законе о пожарной безопасности планируют прописать правила поведения для вожатых и воспитателей, а также для самих организаций детского отдыха. Под особое внимание попадают и все походы, сплавы и пешеходные маршруты с участием детей. Кроме того, после пожара в "Холдоми" специалисты предлагают ввести новые стандарты для материалов и оборудования, чтобы избежать ситуаций с "взрывающимися палатками". А тех, кто не выполняет предписания, занесут в "черный список" нарушителей и вывесят в открытый доступ.

Последствия пожара в палаточном детском лагере "Холдоми", Хабаровский край. ФОТО МЧС

От болезней и отравлений

Проблемы есть не только с пожарной безопасностью. В этом году к летней кампании не допустили 69 лагерей. Но это не помешало некоторым из них открыться и принимать детей без всяких санитарных заключений.

- Есть множество вопросов по медицинскому обслуживанию. В Хабаровском крае был случай, когда ребёнок с компрессионным переломом позвоночника сутки отлеживался в палатке без помощи врача. На директора завели уголовное дело, - рассказывает Ирина Новикова, директор НИИ гигиены Роспотребнадзора. – Но самые частые проблемы – с питанием и его организацией Часто реальная еда в лагерях не соответствует заявленному меню – дети недополучают мяса и рыбы, свежих фруктов и соков, молока и творога.

Проверки коснулись и поставщиков детской еды. В пробах нашли и нитраты, и микробов (и вовсе не полезные бифидобактерии из рекламы йогурта), и множество фальсификаций продуктов – когда в меню говядина, а в тарелке курица. В итоге Роспотребнадзор забраковал почти 49 тонн продуктов!

От травм и домогательств

Новые требования коснутся и персонала. Сейчас каждому человеку, кто хочет работать в детском лагере (неважно, поваром или вожатым), надо предоставить справку об отсутствии судимости. Проверки идут по каждому региону, где этот человек когда-либо жил. И все равно случаются осечки:

- В Нижегородской области замдиректора лагеря подделал такую справку. Оказалось, что раньше он уже был судим, причем, за изнасилование, - приводит пример Сергей Петров, руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета РФ. – Но в сфере отдыха работает почти миллион человек, из них 80 тысяч – вожатые. Проверяющие органы в начале сезона получают установки на авральную работу, но сбор информации по каждому человеку все равно требует времени.

“Белый” список вместо “черного”

Чтобы не множить бесконечные "черные списки" детских лагерей, будет создан один "белый" – реестр организаций детского отдыха. Предполагается, что он вступит в силу уже к 1 июня 2020 года.

- Чтобы попасть в этот реестр, организациям надо будет продемонстрировать документы и показать, что они соответствуют тем требованиям, которые и так уже есть в законах, - объяснил Павел Зенькович. – Да, это может стать причиной для сокращения детских лагерей. Но наша основная задача – не всех закрыть и застращать, а позаботиться о безопасности ребёнка. Изменения должны проводиться взвешенно, чтобы из 44 тысяч организаций детского отдыха не осталось 4 тысячи. Мы будем помогать лагерям исправить нарушения. Но те, кто этого не сделает, к работе с детьми допускаться не будут. Для нарушителей предусмотрены штрафы от 500 тысяч до миллиона.

- Пока мы лишь ставим нормативные заплатки на законы о туризме и об образовании, - признает Павел Зенькович. – Но детский отдых уже превратился в отдельную большую отрасль. И необходим отдельный, единый закон о детском отдыхе и оздоровлении.

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