Ученые обнадеживают: Диабет можно притормозить, даже если похудеть совсем чуть-чуть!

Сахарный диабет второго типа называют медицинским вызовом XXI века. Врачи говорят, что во всем мире все больше людей поражаются этой болезнью сытых. Почему сытых? Потому что этот вид диабета тесно связан с ожирением - последствием доступности еды в обществе потребления.

Почему ожирение провоцирует развитие диабета? Ученые связывают это с тем, что жировая ткань менее чувствительна к инсулину – гормону, регулирующему уровень глюкозы в крови.

Чтобы замедлить или вовсе предотвратить развитие сахарного диабета до сих пор врачи требовали от пациентов принятия жестких мер. Интенсивно заниматься спортом, сокращать ежедневное потребление калорий до 700 в сутки на протяжении не менее 6 недель... Соблюдая такой режим, ремиссии сахарного диабета можно добиться в 90% случаев.

Однако, такие усилия далеко не всем толстякам под силу. И многие заболевшие просто махали на себя рукой.

Новые исследования американских ученых показали, что если в первый год после постановки диагноза сбросить вес хотя бы на 10%, это уже принесет ощутимый результат, притормозив развитие болезни. А это, все-таки, гораздо более реалистичная цель, чем полтора месяца на 700 калориях.