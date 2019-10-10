2019-10-10T21:57:13+03:00
Здоровье

Ученые обнадеживают: Диабет можно притормозить, даже если похудеть совсем чуть-чуть!

во всем мире все больше людей поражаются этой болезнью сытых
Карина ГЯМДЖЯН
Поделиться:
Похудение поможет приостановить развитие диабета.Похудение поможет приостановить развитие диабета.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Сахарный диабет второго типа называют медицинским вызовом XXI века. Врачи говорят, что во всем мире все больше людей поражаются этой болезнью сытых. Почему сытых? Потому что этот вид диабета тесно связан с ожирением - последствием доступности еды в обществе потребления.

Почему ожирение провоцирует развитие диабета? Ученые связывают это с тем, что жировая ткань менее чувствительна к инсулину – гормону, регулирующему уровень глюкозы в крови.

Чтобы замедлить или вовсе предотвратить развитие сахарного диабета до сих пор врачи требовали от пациентов принятия жестких мер. Интенсивно заниматься спортом, сокращать ежедневное потребление калорий до 700 в сутки на протяжении не менее 6 недель... Соблюдая такой режим, ремиссии сахарного диабета можно добиться в 90% случаев.

Однако, такие усилия далеко не всем толстякам под силу. И многие заболевшие просто махали на себя рукой.

Новые исследования американских ученых показали, что если в первый год после постановки диагноза сбросить вес хотя бы на 10%, это уже принесет ощутимый результат, притормозив развитие болезни. А это, все-таки, гораздо более реалистичная цель, чем полтора месяца на 700 калориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Укладка, макияж, татуаж век, «уколы красоты», Хэллоуин: чем красота опасна для нашего зрения
Накладные ресницы, яркий макияж, длинные челки, прикрывающие глаза - все это давно стало совершенно привычным для многих женщин и девушек. Но все это может серьезно навредить глазам
Академик РАН Михаил Пирадов: Когда мы победим рак и болезнь Альцгеймера, эволюция принесет другие опасные состояния
Один из ведущих российских и мировых неврологов рассказал «КП», как отражается рост продолжительности жизни на болезнях человечества, какие успехи делают ученые и что нас ждет дальше [эксклюзив kp.ru]
Переворот в медицине: «препарат века» для спасения от инфарктов и инсультов не работает у половины пациентов
Почему аспирин может оказаться бесполезным для профилактики образования тромбов и как уберечься от осложнений больным, «КП» рассказали исследователи Научного центра неврологии.
Болезнь вейперов: загадочная эпидемия косит любителей электронных сигарет
В США расследуют несколько сотен случаев опасного легочного заболевания. А российский Минздрав заявил, что организует проверку связи электронных сигарет со смертельно опасными осложнениями
Новости 24