Наша мама - королева драмы

Не зря говорят, что некоторые женщины могут сделать из ничего шляпку, салат и скандал. Шляпок Лариса не носила, салаты готовила неохотно (да и не очень вкусные), а вот скандалы у нее получались отменные. Соседи за глаза называли ее супруга святым.

Раздражало все - от погоды до босса

Казалось, в мире не было решительно ничего, что не вызывало бы у Ларисы страшного разочарования и невыносимой душевной боли. Погода круглый год была ужасной, чужие дети во дворе кричали слишком громко, а муж (свой), естественно, был неудачником и рохлей.

Лариса без конца жаловалась на предвзятое отношение к ней начальника на работе, ее раздражали школьные учителя дочери и родители ее одноклассников, а уж со своими подругами Лариса ругалась не реже раза в неделю. Как говорится, обидеть эту женщину могло все. И даже ничего. В последний раз ей не понравилось, что бывшая одноклассница не поставила лайк под ее фото в соцсетях.

Но был один...

Муж Ларисы давно привык к ее эмоциональным всплескам и посматривал на все с легкой усмешкой. В такие моменты он просто брал ее за руку и успокаивающе молчал.

Максим вывел для себя одно простое правило, которое помогало ему сохранять брак: женщина - как кошка, пока ты ее гладишь и кормишь, она нежно мурлыкает и ластится, но стоит тебе повернуться к ней спиной, она непременно в нее вцепится.

Жене об этом своем правиле, понятное дело, он не рассказывал: неизвестно, какую реакцию это бы у нее вызвало. Вернее, очень даже известно, какую, потому и не рассказывал. Он, кстати, сравнивал женщин не только с кошками, но об этом чуть позже...

Нужно подождать, пока выговорится

- За десять лет совместной жизни я понял: если супруга делает страшное лицо и начинает психовать, не нужно ее успокаивать, спорить и доказывать что-то, - со знанием дела говорит Максим. - Нужно подождать, пока она выговорится. Спокойно выслушать, что ее не устраивает во мне и в жизни в целом, а потом обнять и сказать: «Ты абсолютно права, я сделаю все, что захочешь». На следующий день жена, скорее всего, все забудет и злиться перестанет. Ведь если она недовольна, значит, ей просто не хватает внимания, вот и все.

Максим выработал стратегию: не реагировать на театр одного актера, который время от времени разворачивался у него на кухне. Ведь когда зрителя нет, то и выступать становится неинтересно.

Знакомые, видя, как мастерски супруг сохраняет спокойствие, шутили, что перед замужеством Лариса, вероятно, долго молилась, чтобы судьба дала ей хорошего мужа, а Максим не молился и получил то, что получил. При этом те же знакомые говорили, что они бы так не смогли и что Максим - человек уникальный.

Примерно раз в месяц Лариса паковала чемодан и собиралась уходить к маме. Но потом вспоминала, что мама живет в Норильске, идти далековато, и великодушно позволяла Максиму себя успокоить. Поводом для возможного расставания могло стать что угодно: протекающий кран на кухне или старый радиоприемник, выбросить который муж забывал второй год. Лариса в такие моменты принимала драматическую позу и сообщала, что отдала Максу лучшие годы своей жизни, на что он с улыбкой замечал, что если лучшие уже прошли, то без него сто процентов начнутся худшие.

Они - как слоны...

Со стороны казалось, что Максим все время находился на пороховой бочке, постоянно опасаясь обронить даже малейшую искру. А жена была дана ему лишь для того, чтобы он не хотел жить вечно.

Иногда доходило до смешного. Лариса, как в анекдоте, могла спросить, как супруг мог бы описать ее одним словом, и когда он отвечал «Замечательная!», надувала губы: «И все?!»

- Женщины - как слоны, - иногда шутил Максим с друзьями. - Со стороны смотреть приятно, а дома держать опасно. Но ведь без них жизнь не была бы такой интересной. Ну вот была бы на месте Ларисы спокойная тихая домохозяйка, никогда бы не кричала, не возмущалась и не заставляла меня чинить краны, так, может, и не было бы у нас дома так уютно и жизнь была бы похожа на унылое болото. А так - она повозмущается, поругается и успокоится. С идеальной женщиной каждый может ужиться, а с моей королевой драмы - только по-настоящему талантливый и мудрый человек. Во всем остальном-то она меня устраивает, но у всех свои недостатки. И потом, я уже к ней привык и дочь очень люблю.

Понятно, что на месте Максима любой другой муж давно бы сбежал, ведь всему есть предел и даже самое крепкое терпение может в конце концов лопнуть. Но у каждого свое понятие о счастье.

Для одних это личная свобода и легкость в отношениях, для других - итальянские страсти, кипящие в семье. Ведь самое главное - способность мириться с недостатками друг друга.

Может, на этом и основывается настоящая любовь?

В общем, повезло Ларисе с мужем. Интересно: сама-то она когда-нибудь это поймет?