2019-10-10T23:15:11+03:00
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Тимур Батрутдинов: Познакомишься с красоткой - и начинается: заплати за меня там, заплати тут!

Артист устал от корыстных хищниц и попытается найти себе хорошую жену в реалити-шоу «План Б»
Сергей ЕФИМОВ
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Тимур - Ольге Бузовой: - Найти любовь ужасно сложно. Зато подзаработать можно... Фото: Канал ТНТТимур - Ольге Бузовой: - Найти любовь ужасно сложно. Зато подзаработать можно... Фото: Канал ТНТ
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Тимур Батрутдинов участвовал в шоу «Холостяк», Ольга Бузова - в проекте «Замуж за Бузову», но оба по-прежнему одиноки. «План Б» - их запасной вариант: теперь они будут выбирать вторую половину друг для друга. Конечно, это всего лишь шоу для развлечения публики, но проблема-то настоящая - парню 41, а он ни разу не был женат! О наболевшем Тимур рассказал «КП».

О дружбе с Бузовой...

«Когда ты очень долго знаешь девушку и то, что происходит в ее жизни, сложно сгенерировать в себе чувства с гормонами любви. Я дал когда-то определение нашим отношениям - «дружба на грани». Я не очень готов за эту грань с Ольгой заходить, потому что тогда, мне кажется, все сломается. Иногда лучше просто дружить.

Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной, когда мужчина самодостаточен. Бывает, женщину ты хочешь, а бывает, не хочешь, но она интересный собеседник. Не каждого интересного собеседника, извиняюсь, я хочу трахнуть».

...и о ее характере

«Ольга очень деятельна и действительно трудолюбива. Есть такие существительные: прорывность, прорывательность, прорывистость? Ну, в общем, это про нее. Конечно, она ранена в сердце. Она все равно будет сравнивать всех мужчин со своим бывшим супругом, которого любила. Мне кажется, муж еще не ушел из ее сознания. И не надо забывать, что Ольга уже 15 лет существует в формате реалити и строит любовь на камеры».

Об одиночестве, семье и детях

«Если ты не нашел свою девушку, это не значит, что тебе нужно ломиться в загс с первой попавшейся, делать с ней детей, а потом в судах спорить, чей это ребенок, чье имущество и все такое. Тем не менее я безумно хочу детей! На могиле предков я клялся, что продолжу род, все-таки фамилия Батрутдинов на мне висит. Тут такая ответственность, которая меня разрывает. А так я бы давно уже махнул рукой, и жил бы по западным трендам, и прожил бы один счастливую жизнь. Вниманием женщин я не обделен».

Об одинаковых «красавицах»

«У них одинаково нарощенные волосы... Меня жутко раздражают эти капсулы! Стоит запустить руку в волосы девушке, и все - ты понимаешь, что там конструкция, что-то похожее на киборга. Вот, кстати, недавно посмотрел фильм Родригеса про девушку-робота. Она рисованная, а все остальные люди живые. И у меня промелькнуло, что эта девушка-киборг гораздо симпатичнее и человечнее, чем многие «девушки-киборги», которые сейчас инстаграмы заполняют. Крутишь ленту, анимация получается - и один и тот же человек! Если в Москве видишь девушку симпатичную, красивую, то велика вероятность, что она не считает зазорным поучаствовать в эскорте. Они говорят: «Ну, у нас есть выбор - делать это бесплатно или за хорошие деньги». Зачастую в Москву девушки для этого и приезжают. Я частенько попадался на эту удочку».

О деньгах, мешающих чувствам

«Уже на второй неделе начинается: «реши мои проблемы, заплати за меня там, заплати тут». Деньги, сразу деньги вылезают! Да что там, иногда буквально на первой неделе вообще! Я, конечно, не жадный и плачу, но сразу же понимаю свою основную функцию в таких отношениях».

«План Б». По воскресеньям с 13 октября, 20.30, ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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