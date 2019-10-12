2019-10-12T10:58:58+03:00
В мире

Наталья Поклонская: У Эрдогана рукопожатие джентльменское!

В Стамбуле проходит международная парламентская конференция с участием российских депутатов
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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НАталья Поклонская с российской делегацией в Стамбуле на Третьей конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.НАталья Поклонская с российской делегацией в Стамбуле на Третьей конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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12 октября в Стамбуле проходит Третья конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. С участием депутатов из Турции, Китая, Пакистана, Афганистана — и, конечно, делегации из России во главе с председателем ГД РФ Вячеславом Володиным.

В кулуарах саммита «Комсомолка» пообщалась с одним из членов нашей делегации — Натальей Поклонской. Напомним, девушка-депутат недавно перешла в парламентский комитет по международным делам. И теперь отстаивает интересы страны на внешней арене:

— Наталья Владимировна, как проходит одна из первых ваших поездок в новом качестве?

— Настроение великолепное, рабочее, даже праздничное: я впервые в Стамбуле, очень приятный приём — вчера был торжественный ужин от президента Турции [Реджепа Тейипа] Эрдогана. Такие мероприятия свидетельствуют, что наши страны — стратегические партнёры, вместе идут вперёд и настроены на сотрудничество.

— С Турцией у нас всякое бывало, особенно в последние годы… Вот вы на Эрдогана посмотрели — он всё-таки нам хороший союзник?

— Наш президент [России Владимир Путин] — он только с хорошими союзниками. Поэтому Эрдоган — хороший союзник. Международную повестку определяет наш президент, сомнений в выборе им союзников у меня нет. Вчера мы с Эрдоганом лично поздоровались, что было для меня, конечно, неожиданно.

— Рукопожатие у него крепкое?

— У него рукопожатие джентльменское. Он не сжимал мою руку, ведь я девушка. Это было рукопожатие настоящего джентльмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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