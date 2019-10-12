2019-10-12T13:25:16+03:00
Происшествия

Россиянка потеряла 400 тысяч рублей из-за рекламы на канале популярного Youtube-блогера

Женщина доверилась харизматичному Дмитрию Портнягину и вложила крупную сумму в "высокодоходный" бизнес-проект
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Известный бизнес-тренер Дмитрий Портнягин стал связующим звеном между мошенниками и жительницей Пятигорска, которая потеряла около 400 тысяч рублей.Известный бизнес-тренер Дмитрий Портнягин стал связующим звеном между мошенниками и жительницей Пятигорска, которая потеряла около 400 тысяч рублей.Фото: СОЦСЕТИ
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Известный бизнес-тренер Дмитрий Портнягин стал связующим звеном между доверчивой жительницей Пятигорска и мошенниками.

Еще в марте 2017 года женщина посмотрела один из роликов блогера на Youtube, в котором тот расхваливал "высокодоходный" бизнес компании "Мир меня Увидит", занимающейся размещением торговых смарт-панелей, и решила вложиться в проект.

Она инвестировала в общей сложности свыше 391 тысячи рублей, но обещанных выплат не получила и 10 октября 2019 года обратилась в полицию.

Теперь обманутая женщина требует наказать не только учредителя компании, но и самого Портнягина, который ввел ее в заблуждение. Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, по факту инцидента начата проверка.

Стоит отметить, что "на удочку" мошенников попадаются не только обычные работяги, но и довольно состоятельные, известные люди. Сайт kp.ru писал, что в августе этого года армянского певца Марта Бабаяна обманули на 3 млн рублей в автосервисе, а жену Павла Мамаева "кинули" на 75 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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