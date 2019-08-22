2019-08-22T10:51:04+03:00
Происшествия

Мошенники обманули армянского певца Марта Бабаяна почти на 3 млн рублей

Завладевший деньгами гендиректор автосервиса был задержан полицией в Петербурге
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Певец и композитор Март БабаянПевец и композитор Март БабаянФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Даже известные и богатые люди становятся жертвами мошенников. Так, российский певец армянского происхождения Март Бабаян был обманут почти на три миллиона рублей.

Источник "КП" в правоохранительных органах сообщил, что с сентября 2017 года по декабрь 2018 года артист перечислил на счет автосервиса 2 694 000 рублей, взамен же ему должны были помочь с приобретением автомобилей. Денег 33-летний Бабаян лишился, а вот обещанного так и не получил. В апреле 2019 года он обратился в полицию.

В минувшую среду, 21 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего генерального директора автосервиса. Операция проводилась в городе Пушкин под Санкт-Петербургом. Доказательств его вины было собрано достаточно, поэтому мужчина сразу же дал признательные показания. Расследование дела о нанесении ущерба в особо крупном размере продолжается.

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Март Бабаян "Выходи за меня"
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Март Бабаян – 33-летний российский певец и композитор. В его репертуаре есть как сольные композиции, так и совместные песни со звездами отечественной и зарубежной эстрады, например, Анной Семенович и Зарой.

Сайт kp.ru писал, что ранее жертвой мошенников стала также Алана Мамаева - жена игрока футбольного клуба "Зенит" Павла Мамаева. Она перечислила злоумышленникам 75 000 рублей, но так и не получила свой футляр для помады от Louis Vuitton.

ИСТОЧНИК KP.RU

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