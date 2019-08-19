2019-08-19T13:09:34+03:00
Происшествия

Жену Павла Мамаева мошенники "кинули" на 75 тысяч рублей, когда она хотела купить футляр для помады Louis Vuitton

Алана перечислила деньги незнакомцу на карту
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Павел и Алина МамаевыПавел и Алина МамаевыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Супруга полузащитника футбольного клуба "Зенит" Павла Мамаева стала жертвой мошенников. Алана хотела приобрести роскошный футляр для помады, перечислила деньги "продавцу" на карту, но обещанный товар так и не получила.

Девушка сама нашла объявление о продаже в Instagram. Некая фирма обещала предоставить 31-летнй Алане Мамаевой футляр от фирмы Louis Vuitton всего за 75 тысяч рублей. Жена футболиста тут же перевела необходимую сумму на карту незнакомца и стала ждать.

Терпение девушки закончилось через несколько месяцев, когда она уже поняла, что ее обманули. Источник "КП" в правоохранительных органах сообщил, что в начале августа по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

К слову, в одном из недавних интервью Алана Мамаева призналась, что очень легко раздается с деньгами. Девушка с детства знала, что ни в чем не будет себе отказывать и работать тоже не собиралась. И даже то, что рядом с ней сейчас находится известный футболист, светская львица считает исключительно своим достижением. Сайт kp.ru собрал самые яркие цитаты из ее интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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