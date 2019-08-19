Жену Павла Мамаева мошенники "кинули" на 75 тысяч рублей, когда она хотела купить футляр для помады Louis Vuitton

Супруга полузащитника футбольного клуба "Зенит" Павла Мамаева стала жертвой мошенников. Алана хотела приобрести роскошный футляр для помады, перечислила деньги "продавцу" на карту, но обещанный товар так и не получила.

Девушка сама нашла объявление о продаже в Instagram. Некая фирма обещала предоставить 31-летнй Алане Мамаевой футляр от фирмы Louis Vuitton всего за 75 тысяч рублей. Жена футболиста тут же перевела необходимую сумму на карту незнакомца и стала ждать.

Терпение девушки закончилось через несколько месяцев, когда она уже поняла, что ее обманули. Источник "КП" в правоохранительных органах сообщил, что в начале августа по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

К слову, в одном из недавних интервью Алана Мамаева призналась, что очень легко раздается с деньгами. Девушка с детства знала, что ни в чем не будет себе отказывать и работать тоже не собиралась. И даже то, что рядом с ней сейчас находится известный футболист, светская львица считает исключительно своим достижением. Сайт kp.ru собрал самые яркие цитаты из ее интервью.