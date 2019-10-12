После трагедии в Саратове отряд «Лиза Алерт» подготовил советы для родителей

После убийства в Саратовской области девятилетней Лизы Киселёвой, поисковый отряд «Лиза Алерт» подготовил специальную памятку для родителей. В Facebook волонтёры разместили несколько рекомендаций, которые помогут обезопасить ребенка на улице, в общественных местах и при общении с незнакомцами.

«Порой в том или ином городе России случается настоящая трагедия - пропавшего ребенка находят погибшим. И мы сейчас говорим не о несчастных случаях (…) Мы говорим о преступлении. Расчетливом, хладнокровном убийстве ребенка (…) Мы очень хотим, чтобы эти трагедии больше не повторялись, поэтому снова обращаем ваше внимание на основные правила», - говорится в предисловии.

Памятка состоит из пяти главных рекомендаций:

1. Не отпускайте ребенка одного.

Члены отряда уточняют, что речь, разумеется, не идет о сопровождении ребенка до 18 лет. Волонтеры советуют отпускать ребенка одного только тогда, когда и он, и родители к этому готовы. Важно, чтобы ребенок умел ориентироваться в пространстве, знал адрес и телефон родителей, а также «умел сказать "нет" незнакомому человеку».

Психолог отряда считает, что в крупных городах ребенка можно начинать отпускать куда-то без сопровождения взрослых с 10 лет. В деревне или на даче это может быть ребенок 8-9 лет.

Объявление о пропавшей девятилетней Лизе Киселевой в школе №24, где располагался штаб поисковиков. Фото Алексей Кошелев/ТАССОбъявление о пропавшей девятилетней Лизе Киселевой в школе №24, где располагался штаб поисковиков. Фото Алексей Кошелев/ТАСС

2. Научите ребенка правильно вести себя с незнакомцами.

Это все взрослые люди, которым вы бы не доверили жизнь своего ребенка. В том числе, соседи по подъезду, коллеги по работе, дальние родственники - все, кого вы или ребенок плохо знаете. Отряд предлагает объяснить ребенку, что, когда речь идет о его безопасности, «кричать можно и даже нужно».

3. Постройте маршруты ребенка так, чтобы по пути не было опасных объектов.

Среди опасных мест волонтеры отметили гаражи, стройки, люки, нерегулируемые пешеходные переходы, неосвещенные улицы. Отряд рекомендует пройти выбранным маршрутом вместе с ребенком столько раз, сколько нужно, чтобы он твердо его запомнил. "Если вы сами будете менять маршрут на тот, который покороче, когда спешите, то и ваш ребенок обязательно сделает тоже самое", - подчеркивают добровольцы.

4. Приучите ребенка сообщать, когда он выходит из школы, пришел домой или к другу.

Не лишним будет установить на телефон ребенка программу, отслеживающую местоположение или купить GPS-часы. Чтобы школьник, особенно в подростковом возрасте, не принял заботу и беспокойство за попытку тотального контроля - покажите ему пример сами. "Ребенку проще понять, почему его просят звонить, когда он выходит из школы, если папа будет звонить маме, что он выехал домой с работы" - советуют волонтеры.

5. Если все же ребенок пропал, не бойтесь привлекать к поискам как можно больше людей.

Обзвоните друзей, у которых он мог остановиться, проверьте места, в которые он мог зайти. Если ничего не выходит - обращайтесь в полицию. Просите помощи у родных и близких. "Переживаете, что о вас плохо подумают? Но стоит ли хоть чье-то мнение жизни вашего ребенка? Конечно, нет!" - говорят волонтеры.

Памятка полностью

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