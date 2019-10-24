Тула сурового стиля: В «Музее станка» можно узнать про промышленную историю города

Возрождением промышленного туризма и популяризацией индустриального наследия в Туле займется «Музей станка». Представители культурного учреждения хотят создать новые экскурсионные программы, заинтересовать и вовлечь молодежь, познакомить подрастающие поколения с индустриальной историей города.

Тула является одним из старейших промышленных центров в России. На сегодняшний день в городе работают более двух тысяч предприятий. Здесь находится нефтехимическое, газохимическое, машиностроительное производство, а также целлюлозно-бумажные и металлургические предприятия. Однако современное общество забывает об этом. Согласно результатам внутренних опросов среди жителей в возрасте от 14 до 25 лет, только 7% респондентов ассоциируют город с индустриальным производством.

Чтобы исправить ситуацию и рассказать молодежи о значимости промышленности в истории города, «Музей станка» запускает проект «Тула сурового стиля». На средства президентского гранта организаторы планируют создать «Школу индустриального экскурсовода» и разработать новые тематические маршруты для экскурсий.

Для начала авторы проекта совместно с тульскими вузами планируют заняться сбором информации об истории промышленности региона XVIII-XXI веков. Полученные данные студенты и их кураторы оформят в мультимедийные проекты, которые будут не только познавательными, но и развлекательными. Позже проекты ребят объединят и загрузят в бесплатную электронную энциклопедию «Музея станка» – Медиатеку.

Вторым этапом «Тулы сурового стиля» станет создание «Школы индустриального экскурсовода». На обучение будут приняты студенты, принимающие участие в проекте. Курсы будет проводить историк архитектуры, автор проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов. На своих занятиях он соберет не менее пятнадцати студентов и научит их работать с краеведческими материалами, разрабатывать востребованный контент, а также объяснит, как правильно работать с аудиторией. Кроме того ребята под руководством наставника смогут самостоятельно придумать и подготовить четыре новых авторских маршрута для экскурсионных программ по индустриальной Туле.

И наконец, по итогу обучения студенты проведут экскурсии для школьников средних и старших классов по собственным маршрутам. Культурные мероприятия запланированы на весну 2020 года. Всего выпускники «Школы индустриального экскурсовода» проведут не менее 60 бесплатных экскурсии для тысячи школьников.

Интересно, что посетителям этих экскурсий музей также предложит провести свое небольшое исследование. Дети смогут собрать дома различные исторические артефакты: фотографии, письма, награды и передать их для экспозиции музея. Все они станут основой для поп-ап выставки, организацией которой займутся эксперт по промышленной истории Тулы и художественный куратор.

Авторы проекта «Тула сурового стиля» надеются с помощью интерактивного формата привлечь внимание подрастающего поколения, сформировать интерес к истории родного города и поспособствовать развитию промышленного молодежного туризма на территории Тулы и Тульской области.