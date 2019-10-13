Украинец Александр Усик нокаутировал американца в первом бою супертяжелом весе

В ночь с 12 на 13 октября украинский боксер Александр Усик в Чикаго провел свой первый в карьере бой в супертяжелом весе. Его соперником стал 38-летний американец Чазз Уизерспун. Первоначально Усик должен был драться с Тайроном Спонгом. Однако же этот противник украинца пал жертвой допинга - его дисквалифицировали. И лишь за несколько дней до поединка подписали контракт на бой с новым соперником.

В карьере Уизерспуна - 41 бой на профессиональном ринге. В них он одержал 38 побед.

Сам американец сказал, как отреагировал на такое быстрое предложение о поединке:

- Когда мне позвонили насчет боя с Усиком, я был в тренажерном зале. Я спросил: «Что, в эту субботу?». Мне ответили: «Да, в эту субботу». Я сказал: "Окей, пусть это случится". Победа в поединке с ним определенно изменит мою жизнь. Мне нечего терять. Никто не дает мне шансов на победу. Но я верю в себя, один удар может изменить все. На меня нет давления, я буду делать то, что я делаю.

О своих же мыслях по поводу соперника сам Усик сказал:

- Значит так должно быть, так запланировано у Бога, он меня ведет. Все хорошо, надо воспринимать это так, как случилось. Не буду же я сейчас говорить: «Блин, что же делать?».

При этом, сам Усик признался, что для него главное - действия в ринге:

- Сколько боев мне нужно, чтобы стать чемпионом? Это не моя задача, но задача моих промоутеров. Моя часть – просто драться. Заявления перед боем с Уизерспуном? Я же в ринге делаю заявление. Мои заявления – это бокс.

Для Усика бой в Чикаго был первым почти за год. Последний раз он дрался против британца Тони Беллью. Это произошло 10 ноября 2018 года. И тогда в Манчестере на "Манчестер Арене" Усик добился победы над британским боксером, отправив его в нокаут в 8 раунде. Но затем перешел в более тяжелую весовую категорию.

В итоге бой против Уизерспуна украинец Александр Усик одержал победу над американцем. После шестого раунда боя представители Уизерспуна отказались от продолжения борьбы. Итог боя - победа Усика техническим нокаутом в седьмом раунде.

И у него остался хороший счет боев - 17 побед и ни одного поражения среди профессионалов. И первая победа в супертяжелом весе.