Азиза о романе с женатым Александром Абдуловым: «Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!»

55-летняя певица Азиза сделает неожиданное признание в программе «Секрет на миллион». Одна из тем передач звучит так: «Любовница Абдулова».

Оказывается в 1989 году, когда 36-летний Александр Абдулов был еще женат на актрисе Ирине Алферовой, он встречался с певицей Азизой. Ей тогда было 25 лет и восходящая звезда эстрады покоряла Москву.

Азиза рассказывает об отношениях с Александром Абдуловым: «У нас был роман. В 1989 году мы с ним познакомились в Центральном Доме работников искусства, тогда там собирались артисты, певцы. Видимо ему нравились восточные девушки с курносыми носами. Приглашал меня кататься по Москве, показывал мне столицу. Я говорю мне здесь все чужое, я же переехала. Он говорит, чтобы Москву полюбить ее должен показать человек, который вас тоже очень полюбит. Все: стали встречаться. На его территории… Завтрак мне не готовил, потому что он уснет, я сбегала – вызывала такси, не хотела оставаться. Все было чужое, неуютно мне. На тот момент у него с женой уже были, по-моему, не очень отношения… Познакомились осенью, а следующим летом уже от Сашки отошла. Я бы так и не подумала, что это у нас было что-то серьезное. Если бы однажды, годы спустя на одном мероприятии у семьи Виторганов я ни увидела красивую женщину. (это была вдова Александра Абдулова, его вторая жена – прим. Авт.). Юлия Абдулова сказала: «Вы знаете, Азиза, я специально пришла познакомиться с вами, потому что мне про вас говорил Саша. Как-то вас показывали по телевизору, и он мне говорит: «Ты представляешь, Юля, я чуть на этой узбечке однажды не женился!» Конечно, мне было приятно это услышать...»

В программе «Секрет на миллион» Азиза вспомнит обо всех своих ярких романах и расскажет, почему так и не стала матерью.

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