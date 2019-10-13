2019-10-13T14:15:36+03:00
Звезды

Азиза о романе с женатым Александром Абдуловым: «Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!»

Певица рассказала о тайных встречах со знаменитым актером
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
55-летняя певица Азиза сделает неожиданное признание в программе «Секрет на миллион».55-летняя певица Азиза сделает неожиданное признание в программе «Секрет на миллион».Фото: Кадр видео
Изменить размер текста:

55-летняя певица Азиза сделает неожиданное признание в программе «Секрет на миллион». Одна из тем передач звучит так: «Любовница Абдулова».

Оказывается в 1989 году, когда 36-летний Александр Абдулов был еще женат на актрисе Ирине Алферовой, он встречался с певицей Азизой. Ей тогда было 25 лет и восходящая звезда эстрады покоряла Москву.

Азиза рассказывает об отношениях с Александром Абдуловым: «У нас был роман. В 1989 году мы с ним познакомились в Центральном Доме работников искусства, тогда там собирались артисты, певцы. Видимо ему нравились восточные девушки с курносыми носами. Приглашал меня кататься по Москве, показывал мне столицу. Я говорю мне здесь все чужое, я же переехала. Он говорит, чтобы Москву полюбить ее должен показать человек, который вас тоже очень полюбит. Все: стали встречаться. На его территории… Завтрак мне не готовил, потому что он уснет, я сбегала – вызывала такси, не хотела оставаться. Все было чужое, неуютно мне. На тот момент у него с женой уже были, по-моему, не очень отношения… Познакомились осенью, а следующим летом уже от Сашки отошла. Я бы так и не подумала, что это у нас было что-то серьезное. Если бы однажды, годы спустя на одном мероприятии у семьи Виторганов я ни увидела красивую женщину. (это была вдова Александра Абдулова, его вторая жена – прим. Авт.). Юлия Абдулова сказала: «Вы знаете, Азиза, я специально пришла познакомиться с вами, потому что мне про вас говорил Саша. Как-то вас показывали по телевизору, и он мне говорит: «Ты представляешь, Юля, я чуть на этой узбечке однажды не женился!» Конечно, мне было приятно это услышать...»

В программе «Секрет на миллион» Азиза вспомнит обо всех своих ярких романах и расскажет, почему так и не стала матерью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Азиза: "Саша Абдулов ласково называл меня "моя узбекча!"

Восточная красавица Азиза отметила 25-летие творческой деятельности, презентовав новый альбом "Млечный путь".

Поздравить подругу приехала и вдова легендарного актера Александра Абдулова Юлия. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Первый министр Шотландии планирует провести референдум о независимости от Великобритании до конца года
СМИ: В результате турецкой спецоперации в Сирии погибли 14 мирных жителей
Владимир Путин выразил соболезнования «японскому народу» из-за смертельного тайфуна
Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет
Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии
Путин о разработках гиперзвукового оружия в мире: «К этому времени у России уже будет что-то более новое»
Путин заявил, что внутриполитическая ситуация США не позволяет Трампу наладить отношения с Россией
Двух американцев арестовали за попытку напоить пивом аллигатора
«Мы потеряли настоящего героя»: Гитарист группы Queen опубликовал в Сети фото Алексея Леонова с Нилом Армстронгом
В МИД России обвинили США в попытке подорвать работу ООН за счет увеличения долга организации
Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов