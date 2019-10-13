Передел мирового рынка нефти: Россию заманивают в ловушку имени Греты Тунберг

Мировой рынок нефти лихорадит. Утром 11 октября произошел взрыв на принадлежащем Национальной иранской нефтяной компании танкере. Никто не пострадал, но содержимое резервуаров попало в воду Красного моря. 14 сентября с помощью беспилотников и крылатых ракет были атакованы важнейшие объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Каждое из этих событий не замедлило отразиться на ценах на «черное золото».

- Дело в том, что США начинают подминать под себя мировой рынок нефти, - высказался экономист Михаил Хазин в эфире программы «Окна» на канале «Россия 24». – Они наращивают собственную добычу, так что имеют возможность манипулировать ценами. Нужно понизить их – проводят масштабные рыночные интервенции, нужно повысить – в ход идет очередной теракт в Персидском заливе.

-Как мы видим, Россия и Саудовская Аравия в рамках ОПЕК+ уступают рынок Соединенным Штатам Америки, ну потому что мы уходим, а Соединенный Штаты Америки растущим экспортом этот рынок захватывают,- пояснил Хазин.

- Я считаю, что мы должны отказываться от ОПЕК+, и фиксировать за собой те или иные нефтяные рынки, не пуская туда никого. Вот это та задача, которую мы должны решать, не волнуясь за цены. Потому что подняться цены могут, а опуститься ниже уровня 55-60, это практически невозможно, - считает экономист.

Хазин пояснил, что такая цена невыгодна в первую очередь Соединенным Штатам, так сильно ударит по экономике нефтедобывающих компаний, разрабатывающих сланцевые месторождения.

- Происшествия с танкерами и заводами лишь хороший повод, чтобы продемонстрировать, что якобы все зависит от рыночной ситуации. Но ведь до 90% торгуемой сегодня нефти – это «бумага». Это контракты на поставку сырья в будущем. Так что тот, кто контролирует «бумагу», контролирует и весь нефтяной рынок, - считает нефтяной аналитик Валерий Андиранов.

И вот тут, по словам эксперта, за последний год произошла настоящая революция. Связана она с ролью США на мировом рынке. Долгие годы Штаты импортировали нефть, соответственно были заинтересованы в надежности поставок и низкой цене. Теперь же страна готова стать экспортером, по некоторым прогнозам, уже к 2024 году США будет главным поставщиком нефти в мире. Так что теперь главная задача американских властей – отвоевать для себя часть рынка.

Тут в ход идут и прямые санкции, как, например, в случае с Ираном и Венесуэлой, и более тонкие инструменты.

- Активное распространение получает то, что я бы назвал политикой «гретинизма», по имени теперь уже всем известной активистки Греты Тунберг. Если просто, то мощнейшая пропагандистская машина начинает объяснять, что нефть – это вчерашний день, что уже в самом близком будущем она никому не будет нужна, а значит, и вкладывать в новые месторождения и переработку деньги – глупо, - сказал Андрианов. – Именно Россия может оказаться мишенью такой информационной компании – разговоров о том, что эра углеводородов закончилась. И это в момент острейшей борьбы по глобальному переделу рынка!

Наша страна пытается влиять на мировые цены на «черное золото» через соглашение ОПЕК+. Ведущие производители, как входящие в организацию, так и нет, договорились снизить объемы добычи, чтобы цены пошли вверх.

- Реальность такова, что не мы определяем цены. И биться нужно не за них, а за свои ниши и рынки, - уверен Валерий Андрианов. – Эту партию мы не просто проигрываем, а делаем все, чтобы задушить собственную нефтяную промышленность.

Недавно министр энергетики страны Александр Новак заявил, что налоги для нефтяников слишком высоки. Их нужно снижать, а добычу наращивать. Но это прямо противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя в рамках соглашения ОПЕК+.

- Если бы ExxonMobil работала в российской налоговой и денежно-кредитной ситуации, ее капитализация и прибыль упали бы в разы и оказались бы ниже, чем у «Роснефти», - подчеркнул Михаил Хазин. – Проблема в том, что по старым месторождениям государство забирает налогами до 80% от выручки. В условиях ожесточенной борьбы за рынки создавать неконкурентные условия просто недопустимо. Речь даже не о льготах и стимулах, давайте наши компании хотя бы налогами душить не будем.

Кстати, Минэнерго прогнозирует падение спроса на нефть. Так зачем же развивать то, что завтра окажется невостребованным, такой подход просто-напросто отпугивает инвесторов.

А вот у наших конкурентов с преференциями для нефтяников проблем не возникает.

- В Саудовской Аравии налоговую нагрузку снизили с 80% до 50%, а еще государство компенсирует SaudiAramco поставки на внутренний рынок. В США, благодаря налоговым послаблениям, 17 нефтегазовых компаний сэкономили в общей сложности 25 миллиардов долларов, а многие из них в 2018 году вовсе не платили налог на прибыль, - рассказал политолог Леонид Крутаков.