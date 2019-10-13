Операция Турции в Сирии: Грозит ли северу страны гуманитарная катастрофа и новое расползание террористов по региону

При проведении Турцией вооруженной операции на севере Сирии резко обострилась гуманитарная ситуация в приграничных районах сирийской провинции Эль-Хасака. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, на его «горячую линию» поступают многочисленные сообщения от местных жителей о том, что функционирование объектов здравоохранения и бытового обслуживания в регионе нарушено. А в населенных пунктах Камышлия и Хасака скопилось не менее 100 тысяч человек, бежавших из под обстрелов в районе активных боевых действий.

При том большая часть данной провинции контролировалась местной администрацией, которую активно поддерживали США и ее партнеры «по антиигиловской* коалиции». Но сейчас этот «контроль» под большим вопросом...

Вот что думает по поводу резкого обострения ситуации на границе Турции и Сирии директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737523" frameborder="0"></iframe> Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

КУДА БЕГУТ БЕЖЕНЦЫ?

- Беженцы тысячами бегут из района боев — но куда?

- Десятками тысяч бегут. И почему-то совсем не в Турцию - а южнее, в Сирию. И это не курды, а арабы, в основном. Они в обратную сторону бегут.

Турецкие войска нанесли удар по территории Сирии.Фото: REUTERS

- Россия в этой ситуации может вскоре уйти из Сирии, как было заявлено на самом верху?

- Башар Асад никогда не попросит вывода российских войск из Сирии — забудьте! Путин дипломатично об этом сказал. А вывод наших войск оттуда будет означать падение режима Асада в течении месяца-двух.

- Понятно, наши остаются. А американцы?

- Трамп иногда выступает как Горбачев. Постоянно говорит о выводе войск. Но и конгресс, и Объединенный комитет начальников штабов, и спецслужбы США отстаивают другую позицию. Такую, что американские подразделения должны оставаться на северо-востоке Сирии. А вот где они будут находиться в конце этих событий - интересный вопрос...

- Так и где они могут находиться, если прямые боестолкновения произойдут у турков с американцами?

- Ну вот турки обстреляли один из 18 инфраструктурных объектов, (назовем их постами) — где межнациональные силы находились. Курды утверждают, что там, в том числе, погибли французы, англичане, американец. Американцы говорят, что у них никто не погиб. Какие странные турецкие снаряды 155-миллиметровые, которые летят, но никого не убивают?! Тут вопрос времени — когда все это еще более обострится и окажется не в пользу американского авторитета. И как именно к этому будут относиться в самих США?

С территории Сирии в турецкий приграничный город в ответ прилетели минометные снаряды.Фото: REUTERS

СКОЛЬКО ТАМ АМЕРИКАНЦЕВ?

- Американцы долго выступали гарантами безопасности курдов?

- Долго, после 2016-го года. И вопрос — сколько все-таки американцев там. Есть данные, что 2 тысячи военнослужащих и около 4 тысяч сотрудников частных военных компаний. Достаточно серьезная сила. Они немалые территории способны контролировать.

- Трампу не простят потери американцев в Сирии, да еще от турецкого огня...

- Одно дело — не простят потери. Другое - пассивная позиция главнокомандующего. Обстрелы идут, а он ничего не делает. Многие бывшие военнослужащие армий США и Британии, уволившись из рядов, возвращаются и воюют в курдских формированиях против исламистов. То есть сложностей и внутренних противоречий там много. И многое будет зависеть от складывающейся конфигурации.

И еще, тут же, как ни крути, идет агрессия против независимого государства.

- Сколько времени пройдет до того, как ситуация станет яснее, категоричнее?

- Никто этого не знает, какая конфигурация сложится? Пока турки атакуют довольно безуспешно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737442" frameborder="0"></iframe> Над Рас Аль-Айном поднимается дым, турецкое наступление продолжается.Над сирийским пограничным городом Рас-эль-Айн можно наблюдать дым, поскольку Турция продолжает свою военную операцию по созданию «безопасной зоны» на севере Сирии, как это видно из турецкого города Джейланпинар

КТО ПОДЖИГАЕТ ТАНКИ?

- Курды рапортую о том, что подбили не менее 7 турецких танков.

- Да это не сколько курды побили, сколько арабы. Эрдоган то думал, что арабы начнут к нему перебегать — ан нет! Нет, они сражаются, курды сами восхищены! И ни один город турками в этом регионе реально не взят. Несмотря на заявления.

Поддерживаемые турцией сирийские боевики-повстанцы захватили поселение Ябиса на севере Сирии.Фото: REUTERS

- Но как же рапорты об успехах турков в северной Ракки?

- Деревни занимают. Но даже в отдельные небольшие города при помощи своей армады войти не могут — так, окраины... И гражданское население бежит не в сторону турецкой границы, а в сторону сирийских правительственных войск. Турки разбомбили правительственную тюрьму. Где сидели боевики Исламского государства (запрещенного в России — ред.).

- Те бежали?

- Ну конечно! И курды говорят — а зачем тогда мы террористов охраняли в тюрьме? В одном из лагерей находится несколько десятков тысяч членов семей исламистов и около 10 тысяч самих боевиков. Курды говорят — хорошо, вот мы для чего и для кого охраняем? Ну, мы их выпустим, и куда они побегут? Одна волна - в Ирак. А другая волна — в сторону правительственных войск. Там же в Ракке тюрьма именно для лидеров этих исламистов. Ну и зачем курды должны их охранять? А турки ведь их не впустят к себе...

- Курды готовы обратиться за помощью к России, поскольку гарантиям американцев уже не верят?

- Да курды многие годы к нам обращаются! Был у курдов главком Сепан Хамо — он из Москвы не вылезал. Говорил, ребята, давайте сотрудничать, давайте действовать! Американцы сняли его и назначили Мазлума Кобани.

Курдская диаспора по всему миру вышла на митинги протеста против агрессии Турции.Фото: REUTERS

- Позиция России в это сложной ситуации...

- У нас есть лоббистская группа для которой важней многомиллиардные сырьевые и атомный проекты. Курдам вроде бы сочувствуем, но деньги есть деньги…

- Что дальше?

- В регионе уже началась партизанская война нового типа. Действия разведывательно-диверсионных групп. Пока идет саботаж и подрыв структур, связанных с производством фосфатов. Это единственное полезное ископаемое, на которое не распространено действие санкций. Вопрос времени, пока такие группы не начнут действовать по всей территории Сирии. Пока они на территории, контролируемой американцами.

- Если не принять срочные меры по политическому урегулированию, то?...

- То в Сирии будет другая война. Гораздо сложнее для нас. С мелкими группами, которые самолетами не погоняешь по пустыне...

*ИГ - запрещенная в России террористическая организация