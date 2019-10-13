Россия едет на Евро-2020. И болельщики поедут за ней в любой город Европы

На неделе перед игрой Россия — Шотландия по всем спортивным СМИ вспоминали 20-летие легендарной встречи отборочного турнира Евро-2000 между нашими и Украиной в «Лужниках». 9 октября 1999 года Россия сыграла с соседями вничью 1:1 и это стало трагедией для всех. Мы не вышли на чемпионат Европы.

Тот отборочный турнир наши начали с трех поражений подряд, потом — шесть побед подряд, в том числе в Париже над чемпионами мира Францией 3:2. В ту сборную за героическую серию побед влюбилась вся страна. Победа над Украиной должна была сделать из всей команды национальных героев. Но все обернулось трагедией и стало болью, которая 20 лет живет в сердцах футбольных болельщиков.

Но вот прошло 20 лет. С Украиной испорчены отношения на уровне политиков, в футболе - запрещено играть друг с другом на любых уровнях. Другая реальность.

Кажется, если бы существовала параллельная вселенная и та сборная России в октябре 1999 года победила б в «Лужниках» Украину, то ту команду любили бы столь же мощно, как и сейчас. Ныне от сборной России по футболу балдеет вся страна. Капитан команды Артем Дзюба популярен как Юрий Гагарин. Приезд форварда «Зенита» в любой город страны вызывает восторг у всех простых болельщиков, а появление всей нашей национальной команды за пределами Москвы и Питера — дарит настоящий праздник.

Сборная России Станислава Черчесова через год после легендарного чемпионата мира по футболу 2018 года спокойно прошла отборочный турнир Евро-2020 и попала в финальную стадию самого необычного чемпионата Европы в истории футбола. Установив национальный рекорд - семь побед подряд в официальных играх.

Почему любят сборную России? У нее есть Дзюба, у нее есть Головин, у нее есть Черышев. Из команды после ЧМ-2018 ушло немало игроков, которые вершили историю на том турнире.

Но как на место былинных богатырей, на их место встал другой. Нет Акинфеева — появился Гильерме, получил травму Зобнин - заиграл Баринов, не играет из-за травмы Марио Фернандес — вышел Сергей Петров. Все для того, чтобы такое явление, как классная сборная России по футболу, продолжалась как можно дольше.

В сентябре наши играли тяжелый матч с Казахстаном. Лишь на 87-й минуте удалось забить победный гол и после встречи наш капитан Артем Дзюба сказал ключевую фразу, которая отражает современную сборную России:

- Для нас все это очень дорого, что после чемпионата мира все повернулись к нам. Просто мурашки по коже, когда едешь к стадиону. Все машут нам, улыбаются. Это очень приятно.

В эту команду никто не верил перед чемпионатом мира 2018, а теперь же к осени 2019 года все боготворят наших парней. Но что же они сделали? У команды нет побед над крутыми сборными мира за прошедший год. Мы проиграли Германии 0:3, мы проиграли Бельгии 1:3, мы проиграли Швеции 0:2. На чемпионате мира у нас была удачная жеребьевка и мы проиграли там Уругваю 0:3.

Но для того, чтобы заработать народную любовь, выходит, русским футболистам достаточно играть просто хорошо. И показывать характер со всех сил. Мы проигрывали 0:1 Шотландии в гостях, но победили 2:1. Терпели и били по воротам Казахстана, и выиграли у них в Калининграде 1:0 благодаря голу в конце матча.

Вообще, в разное время у нас в стране любили футболистов сборной России, но затем наступала боль.

В 2008 году мы выиграли бронзу чемпионата Европы и потом на игру даже со скромной командой Азербайджана собирались 62 000 человек. Но потом — не попали на ЧМ-2010, от нас ушел Гус Хиддинк, был знаменитый «кальянный скандал».

В 2012 году мы уверенно вышли на чемпионат Европы, который принимали Польша-Украина. Но все завершилось легендарной фразой Аршавина про «ваши ожидания».

В 2014 году — ругали сборную и Кокорина лично за вылет с чемпионата мира в Бразилии и плохую игру против Алжира.

В 2016 году мы героически вырвали путевку на чемпионат Евро, но потом ужасались поражению 0:3 от Уэльса, после чего случилась история с Кокориным-Мамаевым и шампанским в ночном клубе Монако и фразой игроков тренеру о том, что «мы просто ***».

Летом 2018 года мы ничего не ждали от сборной России на домашнем ЧМ-2018. Они же - вселили в нас веру, что можно быть уважаемыми всеми людьми, просто хорошо и упорно делая свою работу.

И для этого не нужен иностранный тренер-волшебник с окладом в 7 миллионов евро. Да даже эта команда собрана из людей, у которых есть проблемы в клубах. Черышева мучают травмы, «Монако» Головина два года играет просто ужасно в чемпионате Франции, а защитник Кудряшов играет в 13-й команде чемпионата России - ФК «Сочи». Но когда команда собирается вместе, то они крушат всех своим характером.

Российская команда едет на чемпионат Европы по футболу 2020 года в ранге одной из самых грозных сборных турнира. Турнир пройдет в 11 странах Европы и за командой Черчесова болельщики поедут не только на две гарантированные «домашние» игры в Санкт-Петербург.

Но вообще - в любую страну, куда отправит нас жребий. Они будут с командой, если они героически проиграют в плей-офф так, как сделали это с Хорватией, они будут с командой, если сборная дойдет до полуфинала. И болельщики не скажут ни одного плохого слова.

Но единственная вещь, которую люди не простят - это безволие на поле и повторение скандалов прошлых лет, когда за большой любовью идет разочарование. А это сделать довольно легко.

Через 20 лет после матча Россия — Украина болельщики нашей сборной наконец-то увидели, что могло бы случиться, если бы наши выиграли тот матч отборочного турнира чемпионата Европы 2000 года.

Мы живем в эпоху лучшей сборной России по футболу в истории.