2019-10-13T22:46:11+03:00
Общество

Участники проекта #ДиректорВпоход вернулись в Москву

На Казанском вокзале встретили 7 команд образовательных организаций столицы [фото, видео]
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Проект успешно воплощается в жизнь уже третий годПроект успешно воплощается в жизнь уже третий годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Такого скопления встречающих поезд Адлер-Москва на Казанском вокзале, наверное, не было никогда. Люди интересовались, кого встречаем? Столько людей, могла собрать разве что Олимпийская сборная, возвращающаяся с победой!

Столько встречающих, могла собрать разве что олимпийская сборная Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столько встречающих, могла собрать разве что олимпийская сборнаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под звуки духового оркестра встречали девчонок и мальчишек с огромными рюкзаками, выходящих из поезда. Всего 70 старшеклассников и 8 директоров школ. Они были участниками инновационной педагогической программы «Спроектированное путешествие».

На Казанском вокзале встретили 7 команд образовательных организаций Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Казанском вокзале встретили 7 команд образовательных организаций МосквыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проект придумал и организовал известный российский путешественник, директор центра дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро.

Участники проекта #директорВпоход вернулись в Москву Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участники проекта #директорВпоход вернулись в МосквуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот проект успешно воплощается в жизнь уже третий год. Его суть в том, что в путешествии и в походе каждый день меняется руководитель отряда. Руководят школьники по очереди даже директорами. Каждому удается попробовать себя в новом качестве при решении разных задач. А директора могут лишь с помощью подсказок делиться своим управленческим опытом.

Каждый день похода отрядом руководил кто-то из учеников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый день похода отрядом руководил кто-то из учениковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родители, бабушки и дедушки пришли встречать поезд не с пустыми руками. Цветы, надувные шары, плакаты и салюты. И все это под звуки фанфар живого оркестра! А кто-то притащил целую сумку домашних пирожков! Они вмиг разлетелись по рукам…

Встречали девчонок и мальчишек под звуки фанфар живого оркестра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Встречали девчонок и мальчишек под звуки фанфар живого оркестраФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сдружившиеся за десять дней школьники не хотели расставаться. Они обнимались и расходились со слезами на глазах. Эти дни, проведенные в горах Мостовского района Краснодарского края, останутся в их жизни навсегда. Эта незабываемая удивительная природа. Горные реки и снежные вершины на фоне золотой осени. И дружное общение, походы, костры и ночевки в палатках…

Сдружившиеся за десять дней школьники не хотели расставаться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сдружившиеся за десять дней школьники не хотели расставатьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А педагоги решали свои задачи, делясь своим житейским и профессиональным опытом.

Школьники вернулись из горного похода.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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