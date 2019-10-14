"Сирийским демократическим силам" дают последний шанс сложить оружие

На подконтрольных так называемой "Автономной администрации северо-восточных районов" территориях находится 7 мест заключения, в которых содержатся сторонники ИГИЛ (запрещена в РФ), и не менее 8 лагерей для временно перемещенных лиц, включая жен и детей экстремистов. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По словам представителя Минобороны, охрану этих объектов осуществляют поддерживаемые США вооруженные формирования - так называемые "Сирийские демократические силы". А общая численность содержащихся под стражей и удерживаемых в лагерях лиц, по данным ООН, может составлять до 120 тысяч человек, представляющих 72 национальности из 36 стран мира.

- Условия содержания этих людей оставляли желать лучшего еще до начала боевых действий. Руководство "Сирийских демократических сил" неоднократно выступало с заявлениями о намерении снять с себя ответственность за содержание заключенных и беженцев. В настоящее время возникла серьезная угроза того, что многие из гражданских лиц, находящихся в лагерях, могут погибнуть от голода и эпидемий, а террористы ИГИЛ – оказаться на свободе, - отметил генерал.

Бакин призвал все стороны конфликта срочно разработать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы в восточной части Сирии и предотвратить возможный выход террористов на свободу.

В Минобороны отметили, что на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. С 12 октября зафиксировано 27 обстрелов.

В ЭТО ВРЕМЯ

На фоне проведения вооруженными силами Турции военной операции продолжает осложняться гуманитарная обстановка на северо-востоке Сирии. За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции, в ходе которых нуждающимся жителям выдано 1 500 продовольственных наборов общим весом 7,42 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 222 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3 647,11 тонны. По состоянию на 13 октября 2019 года восстановлено 907 образовательных и 205 медицинских учреждений, 32 486 жилых домов. Отремонтировано 1 094,9 км автомобильных дорог.