Американский перебежчик Эдвард Сноуден: Я собирался провести в России сутки - а застрял на шесть лет

В 2013 году никому не известный молодой ботаник стал героем для всего мира. 30-летний на тот момент сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден передал журналистам секретную информацию о госпрограммах тотальной слежки американской разведки за гражданами всех стран мира. На родине парня объявили предателем. Зато в России, где он пытался сделать пересадку в аэропорту, направляясь из Гонконга в Гавану, дали временный вид на жительство (об анекдотическом случае, из-за которого Эдвард тогда и застрял в Москве, - см. ниже).

И вот Сноуден написал мемуары под названием Permanent Record (в вольном переводе - «Под постоянным наблюдением»). В США книга уже стала бестселлером, количество положительных читательских отзывов приближается к 100%. Мемуары Сноудена переводятся на русский язык и в скором времени поступят на наши полки - скорее всего, под названием «Записки информатора». А пока - самые интересные отрывки в переводе «КП».

О КНИГЕ

Вы читаете мою книгу потому, что я совершил опасный поступок, решив рассказать правду.

О СЕБЕ

Я ни разу не пожалел, что сдернул завесу тайны и раскрыл себя. Хотелось бы, чтобы это случилось не так, как случилось, а с каким-то расчетом на будущее. По правде же говоря, у меня вообще не было никакого четкого плана действий… Все, о чем я беспокоился, так это о том, чтобы предъявить миру факты (массовой прослушки и слежки американских спецслужб за простыми гражданами и мировыми лидерами, например, канцлером ФРГ Ангелой Меркель. - Ред.).

О НЫНЕШНЕЙ ЖИЗНИ

Я работал на правительство [США]. Сейчас я работаю на общество. На понимание разницы между ними у меня ушло три десятилетия… Сейчас я защищаю общество от тех, кем был когда-то сам, - шпионов ЦРУ и АНБ.

О БЕЛОМ ДОМЕ

Американское правительство, полностью игнорируя заветы, провозглашенные при его создании (отцами-основателями 240 лет назад. - Ред.), пало жертвой искушения… Оно тайно использует механизмы своей власти для тотальной слежки, объясняя это тем, что действует в рамках самозащиты, пусть при этом и массово нанося ущерб невинным.

О ТАЙНОМ БЮДЖЕТЕ

В США есть так называемый черный бюджет. Это секретные статьи госбюджета, 68% от общего объема которых, или 52,6 миллиарда долларов, выделяются для разведывательного сообщества, включая выплату жалованья 107 035 сотрудникам этих ведомств (по состоянию на 2013 год).

ОБ АМЕРИКАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

[После терактов 11 сентября 2001 года] Америка немедленно разделила мир на «мы» и «они». И каждый, по мысли правительства, должен определиться - он «с нами» или «против нас».

О ТЕХНОУГРОЗЕ

Компьютерщики не дают клятву Гиппократа. Так что множество решений, которые были найдены и реализованы IT-специалистами в области науки, индустрии, в военной и государственной сферах (такие как массовая цифровая слежка), базируются не на утверждении «мы не имеем права!», а на вопросе «реально ли это технически?». Так что теперь использование технологий ничем не ограничено.

ОБ ОБЪЕКТАХ СЛЕЖКИ

Параграф 702 FISA (закона США и поправок к нему, определяющих регламент работы американской разведки за рубежом. - Ред.) позволяет разведывательному сообществу определять категории иностранцев, наиболее привлекательных в плане получения от них информации. Длинный список таких категорий включает журналистов, белых воротничков, ученых, представителей гуманитарных профессий.

О НАШЕЙ СТРАНЕ

Приземлившись в «Шереметьево», я полагал, что задержусь здесь для пересадки на сутки. Но вышло более чем на 6 лет. Я - изгнанник в процессе бесконечной пересадки...

Я с недоверием отнесся к решению моего правительства, аннулировавшего мой паспорт, что не позволило мне вылететь из России дальше. Ведь, по сути, оно своими руками загнало меня в ловушку к русским… Госдеп запутался в бюрократизме, одной рукой объявив меня в розыск по линии Интерпола, а другой аннулировав мой паспорт. Таким образом, задержать меня оказалось невозможным, что позволило России записать в свои активы победную пропагандистскую акцию.

О МОСКВЕ

Каждый раз, когда я выхожу на улицу, я стараюсь хоть немного изменить внешность: отрастить подлиннее бородку, надеть другие очки. Я никогда не любил холодной погоды, но оценил ее преимущества, когда понял, что шапка и шарф - лучший в мире способ кардинального изменения внешности и обеспечения анонимности.