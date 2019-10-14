А ну-ка распродай мой чемоданчик! С молотка...

В мире набирают популярность распродажи чемоданов, за которыми никогда не придут хозяева.

Это очень похоже на сцену из игры «Поле чудес», когда в зал выносят две шкатулки. В одной - деньги, в другой - пустота. И поди догадайся, что тебе достанется. Только вместо шкатулок - потерянные чемоданы. А что внутри - узнаешь, купив такой на аукционе.

КОГДА БАГАЖНЫЙ ШЕРЛОК БЕССИЛЕН

Каждый год в аэропортах по всему миру теряются более 100 тысяч чемоданов, рюкзаков и сумок. В среднем семь «сбежавших» чемоданов приходятся на одну тысячу перевезенных. Пик утрат - рождественские и новогодние каникулы.

Со временем забытые вещи накапливаются. Что делать?

Международная ассоциация воздушного транспорта дает шанс невезучим или невнимательным хозяевам отыскать потерянный багаж за два года. В течение этого срока западные аэропорты обязаны хранить каждую забытую сумку.

Обычно сами пассажиры возвращаются за нею уже в течение суток. Но если владелец не объявляется спустя 24 часа, «потеряшка» попадает в руки багажного детектива. Для авиакомпании потратиться на него все равно дешевле, чем загромождать коммерческую площадь аэропорта.

Этот человек, используя метод дедукции в духе Шерлока Холмса, начинает изучать ничейный багаж. Через пять дней вскрывает сумку, смотрит ее содержимое. Делает замер габаритов, описывает форму и внешний вид, цвет и особые приметы. Эти сведения он загружает в базу данных пропавших вещей World Tracer. Она доступна всем авиакомпаниям, аэропортам и даже пассажирам.

А если хозяина так и не удается найти? Горе-чемоданы пускают с молотка.

ЛАБУТЕНЫ ЗА ПЯТЬ БАКСОВ...

Аукционы проводят прямо в аэропортах. Чаще всего чемоданы выставляют на торги нераспакованными. То есть сотрудники службы безопасности аэропорта, конечно, в курсе, что внутри. Они проводят тщательную опись всех вещей в чемодане, пытаются отыскать хоть какие-то зацепки, указывающие на прошлого владельца. Но, как мы уже писали, если таковой не объявляется - сумку запечатывают обратно и отправляют на аукцион. Правда, перед этим из нее вытаскивают подозрительные жидкости и продукты. Хотя, по слухам, опознанные жидкости, типа шампанского «Вдова Клико» урожая 1893 года (тянет на сотни тысяч долларов) сотрудники аэропорта разыгрывают уже между собой.

Извлекают также и ценные вещи, например, ювелирные украшения и дорогую электронику. Их выставляют на аукцион отдельно. В итоге участники аукционов могут заполучить чемодан с новой сумочкой Chanel и туфельками Louboutin за тысячи долларов или с дешевыми магнитиками из Антальи и благовониями из Индии.

- Чего только люди не везут из отпуска! От машинки для подравнивая газона до антикварных ламп из Марокко, - говорит британский аукционер Кристин Сэчет, которая занимается такими торгами.

...И ГДЕ ИХ ИСКАТЬ

В аэропорту японского города Осака таких аукционов нет - начиная с 1994 года здесь не было потеряно ни одной (!) сумки.

В Старом Свете разгильдяйства куда больше. Главными «растеряшками» багажа считаются европейские авиакомпании с репутацией. Немецкая Lufthansa, французская AirFrance и британская British Airways.

В Германии главным центром аукционов забытых вещей является Франкфурт-на-Майне - один из крупнейших европейских авиаузлов. Национальная авиакомпания Lufthansa проводит здесь торги 20 раз в год. И всякий раз это событие превращается в торжество азарта. Обычно начальная цена лота - в районе 10 евро, а какой будет конечная - зависит от алчности участников.

Не хотите ждать несколько недель? В аэропорту имена Леонардо да Винчи в Риме торги устраивают практически ежедневно с 10 до 16 часов. Стартовая цена - 75 евро (около 5,5 тыс.руб). Если чемодан небольшой, то начальную стоимость могут снизить до 50 евро. В среднем конечная цена доходит до 300 или 500 евро (от 21 до 35,5 тыс. руб.). На парковке у аэропорта даже возник стихийный рынок, где участника аукциона распродают трофеи.

В США все потерянные чемоданы свозятся в город Скоттсборо в штате Алабама, где располагается гигантский центр утерянного багажа. Аукцион проводят раз в год в мае. С прямой трансляцией на местном ТВ. Еще в Скоттсборо работает самый большой магазин, в котором продаются вещи из ничейных чемоданов. Цена товаров из забытых сумок опускается на 50, а то и 70% от номинала. Одежда, книги, электроника, ювелирка...

Большинство авиакомпаний и аэропортов все доходы от таких аукционов направляют на благотворительность.

КАК У НАС?

В России подобные аукционы не проводятся. Иногда содержимое забытых чемоданов могут отправить в качестве гуманитарной помощи для неимущих или в детские дома. А сами баулы находят последний приют на свалках.

- Это очень хорошая идея - организовать в российских аэропортах такие аукционы, - говорит «КП» гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев. - Но в первую очередь необходимо изменить законодательство. В свое время мы предлагали: самолеты, которые принадлежали разорившимся авиакомпаниям, через 4 - 5 лет простоя реализовывать по остаточной стоимости. Но против выступил Минюст, заявив, что это частная собственность и такого допускать нельзя. То же самое и с чемоданами. Хотя, на мой взгляд, зачем утилизировать, если на забытой вещи можно получить хоть бы тысячу рублей, а возможно, и больше.

- В основном пассажиры «Домодедово» забытый багаж все же забирают, - сообщили «КП» в пресс-службе аэропорта. - А багаж, зарегистрированный в качестве утерянного, хранится в течение шести месяцев со дня направления владельцу уведомления о необходимости забрать его. На это время он найдет приют в Комнате невостребованного багажа (КНБ). Причем Служба авиационной безопасности обязательно проверяет найденную вещь и только потом направляет в КНБ. Если хозяина найти не удается, то по истечении срока багаж может быть уничтожен.

Во «Внуково» ситуация схожая.

- После полугода хранения багажа (на внутренних рейсах) и до окончания этого срока (на международных) забытые чемоданы отправляются в аэропорты базирования авиакомпаний или утилизируются на основании договора авиаперевозчика и аэропорта, - пояснили в пресс-службе «Внуково».