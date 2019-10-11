2019-10-11T11:57:07+03:00
Происшествия

Убийца Лизы Киселевой расправился с 9-летней девочкой из-за старого гаража

Михаил Туватин признал вину в убийстве Лизы Киселевой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил Туватин имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характераМихаил Туватин имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера
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Подозреваемый в убийстве девятилетней жительницы Саратова Лизы Киселевой заявил следователям, что расправился с ней, опасаясь разоблачения. Дело в том, что за несколько месяцев до совершения преступления Михаил Туватин незаконно завладел заброшенным гаражом, а школьница, проходя мимо, решила поинтересоваться, чей он. Мужчина утверждает, что испугался, что недвижимость принадлежит родителям девочки и затащил ребенка внутрь, после чего убил.

Озвученную подозреваемым версию следователи будут проверять.

- Уже известно, что задержанный ранее судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба СК РФ.

Все произошло утром в среду, 9 октября. Лиза вышла из дома утром - но до школы так и не дошла. Ее искали уже сотни добровольцев и правоохранителей. Полицейские прочесывали дворы, опрашивали ранее судимых местных жителей, а потом начали вскрывать все гаражи на пути следования девочки.

В ночь на субботу волонтеры объявили о прекращении операции, однако люди не спешили расходиться. В социальных сетях поползли слухи об убийце, и разгневанная толпа стала требовать от полиции выдать им его. Местные жители набросились на машину правоохранителей, думая, что преступник внутри, кричали, пытались прорваться в отделение.

Саратовцы требуют самосуд над подозреваемым в убийтсве Лизы Киселевой.

Региональные власти официально сообщили о гибели Лизы лишь утром 11 октября. Убийцей оказался 35-летний Михаил Туватин. "Комсомольская правда - Саратов" писала, что в социальных сетях Михаил подписан на множество странных сообществ, часть из которых, судя по названиям, пропагандирует разврат в отношении детей.

Лизу Киселеву искали в Саратове двое суток.Сотни людей прочесывали город

Уголовное дело возбужденному статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Руководство ведомства пообещало наказать убийцу девочки по всей строгости закона.

Саратовцы требуют самосуд над подозреваемым в убийтсве Лизы Киселевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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