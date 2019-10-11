Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем

Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после после истории с изнасилованием, переживает непростые времена. Два года назад скандально известная участница ток-шоу "Пусть говорят" вышла замуж за успешного видеооператора Андрея Шлянина. Однако счастье молодых людей оказалось недолгим.

Злопыхатели изначально не верили, что брак Дианы Шурыгиной и Андрея Шлянина продержится долго.Так и произошло. Теперь уже бывшие супруги объявили о разводе.

shurygina_vlog Время, проведенное вдвоем с удовольствием, не считается потраченным

"Это не шутка и не розыгрыш. Надеюсь вы нас поймете и поддержите. Несмотря на то что мы сейчас хорошо общаемся и остались друзьями, развод - это тяжело... Мы сильно любили друг друга. Это правда. И до сих любим, но уже больше, как близкие люди, но не как муж и жена. За эти два года брака было много счастливых моментов, но и без ссор, к сожалению не обходилось. В какой-то момент мы просто поняли, что нам нет смысла цепляться за отношения, за брак и в очередной раз пытаться безуспешно что-то наладить. Поэтому мы решили, что нам будет лучше, если мы разойдемся и откроемся новым отношениям", - рассказали в интервью сайту kp.ru Диана и Андрей.

Теперь уже бывшие супруги объявили о разводе.Фото: Личный архив

Шлянин подчеркнул, что заявление о разводе они подадут в ближайшее время. Сейчас у них хорошие отношения. Никто никого ни к кому не ревнует. Разъехались они более месяца назад. При этом бывший муж искренне желает Диане всего самого наилучшего и очень хочет, чтобы она обрела свое женское счастье.

Но при этом мужчина отметил: "У Дианы новый возлюбленный. Я ему могу только посочувствовать. Жить с самой скандальной девушкой страны - очень тяжело. Тем более мы в последнее время много ссорились, то сходились, то расходились. И в итоге решили окончательно поставить жирную точку в истории нашей любви".

shurygina_vlog Брак, как и любые взаимоотношения, нужно всегда поддерживать и не пускать на самотек

Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад. Сообщалось, что девушка проводит время в компании близкого друга. Он связан с шоу-бизнесом. Шурыгина пока ищет свое призвание. То она пыталась стать блогером, то пробовала стать певицей.

СПРАВКА "КП"

Диана Шурыгина из Ульяновска стала одной из самых обсуждаемых персон после того, как заявила на всю страну об изнасиловании - над ней на одной из "вписок" надругался студент Сергей Семенов. Фраза "На донышке" стала интернет-мемом - так обозначила Диана количество выпитого на вечеринке крепкого спиртного во время передачи "Пусть говорят". До сих пор по хештегу #надонышке соцсети показывают тысячи разнообразных публикаций. Адвокату Шурыгиной удалось добиться для Сергея Семенова серьезного наказания - сначала ему дали восемь лет колонии строгого режима, затем приговор был обжалован - апелляционная инстанция уменьшила срок до трех лет и трех месяцев колонии общего режима. А в январе 2018 года парень вышел условно-досрочно, отсидев в общей сложности за изнасилование менее двух лет. Сама же Диана после случившегося обрела бешеную популярность и нашла мужа - ее свадьба с Андреем Шляниным состоялась 1 октября 2017 года.

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