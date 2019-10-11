2019-10-11T14:05:08+03:00
Общество

Ребенку, родившемуся с тремя ногами, провели серию уникальных операций в Москве

Сейчас мальчику год и два месяца и он отлично себя чувствует
Анастасия ВАРДАНЯН
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Врачи московской Детской городской больницы имени святого Владимира провели серию уникальных операций.Врачи московской Детской городской больницы имени святого Владимира провели серию уникальных операций.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Спустя год после уникальной серии операций врачи московской Детской городской больницы имени святого Владимира рассказали о маленьком пациенте, который родился с тремя ногами, без анального отверстия и двойной мочеполовой системой.

В столицу кроху привезли родители. В маленьком городе, где он родился медики ничем не смогли помочь.

- В августе 2018-го малышу была проведена первая операция - удалили ногу, которая находилась между двух правильно расположенных ножек. Мальчику тогда был всего лишь месяц. Операцию он перенес хорошо, восстановился быстро, и они с мамой уехали домой на пять месяцев, - рассказали «КП» в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Сейчас мальчику год и два месяца. По словам медиков, он почти ничем не отличается от обычного ребенка. Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Сейчас мальчику год и два месяца. По словам медиков, он почти ничем не отличается от обычного ребенка. Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

После первой операции малыш быстро набрал вес и развивался как обычный ребенок. Но ему предстояло протий еще две операции.

- В феврале 2019 г. состоялась вторая операция - урологи решали проблему удвоения мочеполовой системы. А в сентябре они с мамой приехали на третий этап, - пояснили столичном депздраве.

Сейчас мальчику год и два месяца. По словам медиков, он почти ничем не отличается от обычного ребенка. Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Сейчас мальчику год и два месяца. По словам медиков, он почти ничем не отличается от обычного ребенка. Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

Сейчас мальчику год и два месяца. По словам медиков, он почти ничем не отличается от обычного ребенка. Саму патологию у него обнаружили еще в утробе матери.

- Вероятнее всего, изначально это были близнецы - средняя ножка имела две пяточки. Это должны были быть два мальчика, но сформировался только один плод, взяв часть у брата, - объяснили врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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