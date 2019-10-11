2019-10-11T13:22:28+03:00
Общество

В интернет попали коды от 75 тысяч московских подъездов

По информации журналистов «Комсомольской правды», не все коды являются актуальными
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В сети выложили базу кодов от большинства подъездов Москвы и Московской области.В сети выложили базу кодов от большинства подъездов Москвы и Московской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В сети выложили базу кодов от большинства подъездов Москвы и Московской области. В ней опубликованы 75 тысяч кодов, с помощью которых можно попасть почти в любой дом столицы. Жители Москвы сразу же возмутились, что теперь в подъезд может попасть кто угодно, в том числе и мошенники. Создатели базы уверяют: выложили коды исключительно из благих побуждений.

— Ну подумаешь, кто-то в вашем подъезде выпьет или переночует — если они ведут себя тихо и не буянят — то что они вам, мешают что ли? А вот честным людям эти кодовые замки и домофоны мешают. Например, надо вам распространить листовки по почтовым ящикам в том или ином районе, — обратились к пользователям распространители информации.

База структурирована по административным округам, районам и улицам. По информации журналистов «Комсомольской правды», не все коды являются актуальными. Например, открыть с помощью них подъезды домов в Войковском районе не удалось.

Распространение кодов от домофонов не является наказуемым — эта информация не относится к персональным данным. Более того, как отмечают создатели базы, маргиналам и злоумышленникам легко попасть в подъезд и без знания кодов от домофонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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