2019-10-11T13:56:10+03:00
Происшествия

"Поймал двух девочек и домогался до них": Сосед рассказал, что убийца Лизы Киселевой раньше уже приставал к детям

По словам мужчины, Михаил Туватин вернулся из колонии около двух лет назад [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил Туватин в 2006 году уже домогался до несовершеннолетних. Фото: СК РФМихаил Туватин в 2006 году уже домогался до несовершеннолетних. Фото: СК РФ
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Соседи рассказали про Михаила Туватина, задержанного за убийство в Саратове школьницы Лизы Киселевой. Оказалось, что в 2006 году он уже домогался до несовершеннолетних, за что и попал в тюрьму, откуда вышел всего несколько лет назад.

"Вот здесь за школой он поймал двух девочек, и тоже пытался проявить к ним насильственные действия", - рассказал журналистам RT сосед задержанного по имени Сергей.

Он признался, что был просто в шоке, когда через столько лет вновь увидел выходящего из соседнего подъезда Михаила. Мужчина надеялся, что Туватин больше никогда не покинет тюрьму.

Житель Саратова рассказал, как убийца Лизы Киселёвой ранее приставал к маленьким девочкам.

Предчувствие не обмануло Сергея. Два дня назад в среду, 9 октября, в городе пропала девятилетняя девочка. Лиза вышла из дома рано утром и направилась в школу, но на занятиях так и не появилась. На следующий день ребенка искала уже половина Саратова, все улицы были обклеены ориентировками.

Найти девочку живой не удалось. Сайт kp.ru писал, что тело Лизы обнаружили в заброшенном гараже по пути в школу. Уже в пятницу стало известно, что и предполагаемого убийцу задержали. Им оказался ранее судимый 34-летний Михаил.

Саратовцы требуют самосуд над подозреваемым в убийтсве Лизы Киселевой.

Мужчина заявил, что Лиза поинтересовалась у него, кому принадлежит гараж. Туватин же занял этот сарай незаконно и не хотел, чтобы школьница кому-то об этом рассказала. Насколько правдива версия задержанного, выяснят следователи.

Сергей же уверяет, что полицейские приходили к Михаилу домой, когда поиски девочки только начались. Соседи видели, как правоохранители общались с ним в среду, 9 октября. В тот день Туватин решил ни в чем не признаваться, правда всплыла несколько позже.

"Он больной человек, реально не здоровый. Этому нет объяснений", - прокомментировал случившееся местный житель.

Местный житель рассказал о недавней встрече с убийцей девочки в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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