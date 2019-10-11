2019-10-11T14:13:46+03:00
В мире

Подожги друга: новый флешмоб распространяется среди подростков

Дикие случаи уже исчисляются сотнями
Наида АЗИЗОВА
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Группа школьников подожгла своего друга прямо на катке в Красноярске, чтобы потом опубликовать видео в соцсети. Фото: instagram.comГруппа школьников подожгла своего друга прямо на катке в Красноярске, чтобы потом опубликовать видео в соцсети. Фото: instagram.com
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Американский подросток попал больницу с ожогами второй степени после того как его подпалил друг в собственном доме. Причем, произошло это по обоюдному согласию. Как выяснилось, мальчишки хотели хайпануть на новой моде - так называемом «Огневом вызове». Суть его в том, что нужно облиться легковоспламеняющейся жидкостью, поджечь себя, снять все это на видео и выставить в соцсети.

Флешмоб не новый - первые такие эпизоды случились еще в 2012 году и тоже в США - на Ютюбе гуляет много подобных видео. А в 2014 году в Северной Каролине произошел и вовсе вопиющий случай: мать 16-летнего сына арестовали и обвинили в том, что она способствовала попытке ее сына поучаствовать в «испытании огнем».

Однако, если раньше это были одиночки, то теперь желающим принять участие в #FireChallenge (именно под таким хэштегом все это легко находится в сети) помогают их друзья или одноклассники - достанут горючую смесь, подожгут, а самое важное — снимут все на свои мобильники. Вот только потушить огонь удастся далеко не всегда.

Идиотская американская забава перекинулась на Европу да и на постсоветское пространство. Например, неделю назад в Черкасской области Украины младший брат поджег 11-летнюю сестру. Девочка попала в больницу с тяжелыми ожогами и осталась жива только благодаря случайному прохожему, который ее и спас.

В России такие случаи уже исчисляются десятками - подростки не хотят отставать от «продвинутых» западных сверстников. Ну, а задачи которые ставятся перед детьми, напоминают тактику создателей группы смерти «Синий кит». Психологи говорят, это работает по принципу сетевого маркетинга: прошел этап - получи звездочку. Только вот главный приз в этом фатальном "аттракционе" - мучительная смерть от ожогов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Психолог Жанна АБРАМОВА:

У детей часто выключается инстинкт самосохранения

- Ребенок нередко теряет ориентиры в том, что такое хорошо и что такое плохо. Это происходит в пубертатный период - на этапе взросления. Подросткам хочется найти свое "я", выглядеть "крутыми" перед сверстниками - не важно, каким способом. А если в этот период происходят еще семейные неурядицы, нет психологического контакта с родителями, то мальчишки и девчонки ищут кого-то сильного, кто своим примером мог бы показать дорогу в жизни.

И тут попадается какая-то секта, сообщество, где лидеры говорят то, что ребенок хочет слышать. Этих детей так мотивируют, что им кажется, что только здесь они кем-то станут, их будут уважать, их будут ценить и признают. И они идут на что попало, зачастую абсолютно выключается инстинкт самосохранения.

Поэтому, если ребенок попал в такую ситуацию, первыми, кто должны бить тревогу, - родители. Им надо задуматься, почему их чадо решило добиваться любви и признания у каких-то чужаков, а не в собственной семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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