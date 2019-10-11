Владимир Соловьев: Я добрый человек, потому я за смертную казнь

Известный телеведущий прокомментировал развернувшуюся дискуссию после убийства рецидивистом девочки в Саратове - о том, нужно ли возвращать высшую меру наказания за тяжкие преступления.

- Вы сказали, что знакомы с аргументами и сторонников, и противников смертной казни.

- Ну, конечно, знаком.

- Но ведь есть ошибки при вынесении смертного приговора.

- А как можно исключить повторное убийство, совершаемое теми, кого ни за что оправдали? Или которых выпустили? Тут начинаются классические доводы: не дай бог убить невиновного.

- Это же проблема?

- Это тяжелейшая, сложнейшая морально-этическая дилемма. Которая в свое время была озвучена Авраамом, спросившим Господа : и что, неужели ты обречешь на гибель невинных людей? Когда речь шла о Содоме и Гоморре.

Ради 50? - Ради 50 пожалею.

Ради 40? - Пожалею.

Дошли до 10 человек. И Господь повернулся и ушел. А Содом и Гоморра были разрушены.

- Вопрос почти нерешаемый...

- Это тяжелейший вопрос. Потому надо рассматривать — по каким именно статьям вводить. И по каким из них должны работать системы сдержек, проверок. Тут миллион нюансов.

Именно поэтому смертная казнь - должна быть. И должна быть исключительной мерой. Тогда отсутствуют всяческие сомнения.

- А казни невиновных?

- Что цитирует уважаемая мною Маргарита Симоняьн — 4,1 процента казненных были невиновны. Я изучил вопрос - это исследование некорректно. Оно проводилось за 42 года в США. Где в некоторых штатах действует закон, когда за три судимости человека казнят. Важно делать и разбивку по статьям.

- Когда взяли на месте преступления?

- Когда вы взяли убийцу с большим количеством преступлений, совершенных на сексуальной почве против детей — и вы его взяли над растерзанными — тогда попробуйте объяснить семье, почему этот негодяй должен на их же деньги содержаться в тюрьме?! А, главное, объясните — где гарантия, что он однажды не выйдет? Когда уже несколько раз пересматривались приговоры. И на свободе оказываются люди, которые были приговорены к пожизненному.

- Вы сказали « я добрый человек потому я за смертную казнь»?

- Это не парадокс, это абсолютно логично. Некоторые говорят — они негодяи и мерзавцы, и потому пусть они страдают. И некоторые говорят — пусть ставят над ними медицинские опыты. Я не считаю, что важно — пусть они страдают. Важно, чтобы они не смогли никогда совершить аналогичные преступления.