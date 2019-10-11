Как отбить атаку мошенника, звонящего с фальшивого номера банка

Телефонные мошенники действуют все более изощренно, профессионально и — увы — эффективно. Обчистить счета доверчивых граждан им помогают два мощных инструмента.

Первый — доступ к персональным данным. Только за последние полгода специалисты Центробанка отыскали 13 тысяч объявлений о покупке или продаже ФИО и номеров телефонов. Как показывает практика, этого вполне достаточно, чтобы лишить человека сбережений.

Потому что второе оружие мошенников — специальные программы, которые позволяют маскироваться под официальный номер банка. То есть на экране телефона жертвы всплывут внушающие доверие цифры 8-800. А поскольку звонящий представляется сотрудников финансовой организации и знает о своей жертве довольно много, та ему верит и без задней мысли сообщает и код с задней стороны карты, и цифры из смс с подтверждением операции.

В Центробанке признали подделку номеров банка новым массовым способом кражи денег у населения. Регулятор заблокировал без малого 5000 номеров кибержуликов. В прошлом году их было в 39 раз меньше! Но это не помогает. Поток жалоб на такой способ развода не иссякает. И в ЦБ намерены бороться с аферистами с помощью телефонных провайдеров.

- Обращения большей частью связаны с подменой телефонных номеров, и операторы в этом не всегда идут навстречу, ссылаясь на отсутствие норм в законе. Мы будем инициировать изменения в закон О связи, - заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Эксперты считают, что блокировка номеров — не лучший способ борьбы с напастью. Правильней было бы пресекать утечки личных данных из банков и других организаций. А пока лучшее средство отвадить злодеев — критическое мышление потенциальной жертвы.

- Не верьте никому. Считайте по умолчанию, что на другом конце провода мошенник, - советует специалист по кибербезопасности, гендиректор Zecurion Алексей Раевский. - Если человек, будь то злоумышленник или настоящий сотрудник финансовой организации, звучит хоть немного подозрительно. Положите трубку и сами перезвоните в банк. Перехватывать входящие звонки в call-центр жулики пока не умеют.

ВАЖНО

Что знает и может спросить настоящий сотрудник банка:

1. Паспортные данные, адрес регистрации

2. Суммы и время операций

3. Последние 4 цифры номера карты. Сам сотрудник видит карту с «маской». Ему видно первые 6 и последние 4 цифры

4. Кодовое слово.

Что будет выпытывать мошенник, но никогда не спросит настоящий сотрудник банка:

1. Полный номер банковской карты, срок действия, коды ПИН, CVV2/CVC2/ППК2

2. Логин в интернет-банке (идентификатор пользователя)

3. Любые постоянные и одноразовые пароли, в том числа через ответные SMS-сообщения/Push-уведомления.