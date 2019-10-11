Звёзды-барахольщики: Бузова на Авито сдает квартиру, а внучка Шукшина продает заезженную кобылу

Чтобы купить часики/туфли/платье от звезды, а может даже квартиру или машину, вовсе не обязательно стоять в очереди. Когда наступает пора избавляться от хлама, люди из телевизора поступают с ним также как мы — вешают объявление в Сети. Конечно, решаются на это далеко не все, но на сервисе «Авито» мы нашли нескольких знаменитых смельчаков*.

Анна Бузова

Младшая сестра поющей ведущей хоть и не такая популярная (разница ровно в 10 раз: 1,6 млн подписчиков в Инстаграме Ани против 16,3 млн у Оли), но успела обзавестись собственным жильем в столице. Бузова-старшая не раз признавалась, что квартиры в Москве у нее нет, приходится снимать. А вот младшая выставила в аренду свою однушку в районе метро Новокосино за 31 тысячу в месяц.

- В квартире cвeжий ремонт, вcя техникa новaя, - рекламирует продавец. - Мебeль сделана на закaз, нa вoду cтоят щётчики (орфография автора сохранена. - Ред.), кабельный интернет. На отделке не экономили, делали на совесть. Квартира очень солнечная и тёплая - солнце с обеда и до самого заката.

Анна Бузова выставила в аренду свою однушку в районе метро Новокосино за 31 тысячу в месяц. Фото: Avito.ru

Интерьер жилища - в стиле «девочки такие девочки»: картина с огромной голубой розой в комнате, декор с видами мегаполиса на кухне, панно в коридоре и даже унитаз оклеен картинками кораблей.

Мария Миронова

46-летняя актриса, на днях родившая сына молодому мужу Андрею Сороке, несколько лет назад исполнила главную мечту — купила особняк в «звездном» коттеджном поселке Княжье Озеро. С отделкой помогали телевизионщики — программа «Идеальный ремонт» преобразила гостиную и кухню на первом этаже дома. Возможно, после этого старая мебель стала не нужна: супруг Марии выставил на продажу в Сети предметы интерьера.

Двуспальная кровать от Марии Мироновой. Фото: Avito.ru

Так, двуспальная кровать от супругов оценивается в 35 тысяч (вместе с матрасом), шкаф с зеркальными дверцами — в 30, прикроватная тумба — в 12, внушительных размеров диван — в 150 и т. д.

Анна Трегубенко

Внучка знаменитого писателя Василия Шукшина и дочь актрисы Марии Шукшиной выставила необычный лот — кобылу породы Русская верховая. За лошадку цвета воронова крыла девушка попросила 360 тысяч.

- 21 фeвpаля 2019 ей испoлнилось 3 гoдa, - рассказала продавец. - Oбучaлaсь под выездку без форсировaния. Зaeзжeннa. Кoбылa oчeнь дружелюбная, с aктивным интepесом и к челoвeку, и к занятиям. Без врeдных пpивычeк, без трaвм, легкooбучaeмa. Bcе документы, паспорт, чип, прививки. Продаю со слезами по причине переезда в другую страну и невозможности перевезти с собой. Только в добрые и грамотные руки. Срочно.

За лошадку цвета воронова крыла Анна Трегубенко попросила 360 тысяч. Фото: Avito.ru

Напомним, до этого Трегубенко прославилась продажей квартиры родной бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую смогла провернуть без ее ведома.

Юлия Ковальчук

Певица с мужем Алексеем Чумаковым несколько лет назад купили роскошный коттедж в Подмосковье (пара живет по соседству с Марией Мироновой в поселке Княжье озеро). Особняк пришлось переделывать под себя, видимо, остались стройматериалы. Иначе как объяснить, что Юлия продает на Авито деревянные двутавровые балки из бруса по 380 рублей за метр?

Юлия Ковальчук продает на Авито деревянные двутавровые балки из бруса. Фото: Avito.ru

Анна Дубовицкая

Экс-участница группы «Блестящие», которая пела и плясала с 2008 по 2011 годы, чего только не распродает на Авито: электрический чайник за 8 тысяч, кофемашину за 10, шкатулку для часов за 15… Но больше всего у Ани дизайнерской одежды и обуви, оставшейся с «блестящих» времен.

- Костюм BALMAIN одевался один раз на съемку, абсолютно новый. Такой же носит Ким Кардашьян! - рекламирует продавец юбочку с топиком за 45 тысяч.

Анна Дубовицкая выставила на продажу костюм BALMAIN. Фото: Avito.ru

Рядом — вечерний наряд от Valentino (80 тысяч - «одевался 1 раз на красную дорожку, такой же был у Леди Гага»), юбка с подъюбником (150 тысяч - «прямо с подиума»), сапоги Gucci (10 тысяч - «новые, были куплены в Лондоне»), брендовые очки (10 тысяч) и т. д.

Оксана Акиньшина

32-летняя актриса, которая еще школьницей жила с хулиганом Сергеем Шнуровым, теперь образцовая мама троих детей. Младшую дочь Эмми Оксана родила в январе-2017, а через несколько месяцев выставила на продажу электронные качельки для младенца, в которых, как уверяет производитель, «ребенок засыпает также хорошо, как у мамы на руках».

Оксана Акиньшина выставила на продажу электронные качельки для младенца. Фото: Avito.ru

- Лежали, ну может, два раза — не пользовались, - подписала Акиньшина лот за 8,5 тысяч (новые такие стоят от 12,5 тысяч).

Александр Нестеров

Муж Нонны Гришаевой, судя по всему, большой поклонник элитных часов: у него более 50 (!) объявлений о продаже дорогих аксессуаров. Есть среди них как «скромные» экземпляры за 176 тысяч, так и настоящие произведения искусства ценой более 1 миллиона.

- Жёлтое золото 750 пробы. Состояние новых. Коробка. Документы. Любые проверки, - рекламирует Нестеров люксовые часики швейцарской марки «Audemars Piguet» за 1,1 млн рублей. Есть и еще один собрат-швейцарец за 1,3 млн: - Розовое золото, идеальное состояние, полный комплект. Редкие часы на рынке.

Муж Нонны Гришаевой, судя по всему, большой поклонник элитных часов: у него более 50 (!) объявлений о продаже дорогих аксессуаров. Фото: Avito.ru

Там же, на онлайн-барахолке, муж Гришаевой выставил на продажу джип Land Rover Discovery («2011 год, дизель, левый руль, полный привод, не битый»). Можно сказать, по цене часов — за 1,4 млн.

- Ухаживал за машиной, как за любимой девушкой, - признается продавец и подробным талмудом расписывает детали - «родная краска, пробег по Европе, пройдены все самые дорогие ТО, заказ-наряды сохранены, надежность выше всяких похвал»… Если не преувеличивает, повезло же Нонне!

Дана Борисова

Телеведущая в 2017 году опубликовала в Сети объявление о продаже автомобиля, представившись именем Линда.

- Volkswagen Passat черный седан, 2006 год, пробег 67 000 км. Один владелец по ПТС, не битый, торг уместен, - кратко описала ведущая лот за 350 тысяч рублей.

Дана Борисова в 2017 году опубликовала в Сети объявление о продаже Volkswagen Passat, представившись именем Линда. Фото: Avito.ru

В тот период Дана сильно нуждалась в деньгах — она проходила курс лечения от наркомании в оздоровительном центре в Тайланде. Чтобы как-то заработать на жизнь, ведущей приходилось ходить по ток-шоу и на всю страну за гонорары рассказывать о своей болезни и реабилитации.

Александр Иванов

Рок-певец, лидер группы «Рондо» выставил на продажу старенький внедорожник BMW X5. Джип от исполнителя хитов «Моя неласковая Русь» и «Боже, какой пустяк» продавался по бросовой цене в 400 тысяч (у кого-то часы дороже!).

Александр Иванов, лидер группы «Рондо» выставил на продажу старенький внедорожник BMW X5. Фото: Avito.ru

- 5 дверей, 2003 год, пробег 196 000 км. Бензин, полный привод, левый руль. Я третий хозяин, машина на жирной комплектации, не бита и не крашена, все работает, - написал Иванов, указав, что рассмотрит и варианты обмена.

Александр Новиков

Знаменитый шансонье в марте этого года опубликовал объявление о продаже однокомнатной квартиры в Сочи. Жилье площадью 36 «квадратов» на втором этаже кирпичной пятиэтажки продавец оценил в 4,5 млн рублей.

Александр Новиков в марте этого года опубликовал объявление о продаже однокомнатной квартиры в Сочи. Фото: Avito.ru

- При продаже оставляю всю мебель и технику. Около дома: Зимний театр, морской порт, кафе, магазины. До моря идти пешком 10 минут. Лучшее место расположение! - пообещал хозяин.

Елена Беркова

Порнозвезда, которая два года назад собиралась баллотироваться в президенты, - активный пользователь онлайн-барахолки. На ее счету более 40 объявлений — в основном одежда и домашняя утварь, а также несколько веб-камер (ни на что не намекаем!). Есть и любопытные экземпляры, например, «лампа-стриптизерша».

- Эксклюзивная дизайнерская вещь для интерьера, ручная работа, - пишет Беркова о вещице за 5,8 тысяч рублей. Фото: Avito.ru

- Эксклюзивная дизайнерская вещь для интерьера, ручная работа, - пишет Беркова о вещице за 5,8 тысяч рублей. - Создает мягкое освещение, металическая девушка на ножке лампы выглядит очень оригинально.

Роман Третьяков

Бывший жених Ольги Бузовой, с которым она строила любовь в «Доме-2», на Авито не зарабатывает, а занимается благотворительностью. Шоумен раздает все, что осталось после ремонта — бухту под провод, утеплитель, трубы, гофру под трубы отопления и… унитаз.

Роман Третьяков раздает все, что осталось после ремонта — бухту под провод, утеплитель, трубы, гофру под трубы отопления и… унитаз. Фото: Avito.ru

- Использовался, как временный, на период ремонта. Выбрасывать жалко, - признается Третьяков. - Отдаю так, бесплатно!

*часть объявлений еще актуальна, часть уже снята с публикации.