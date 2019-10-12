За импичментом Трампа кроются криминальные разборки в сотни миллиардов долларов

Весь мир обсуждает попытку изгнания Дональда нашего Фредовича из Белого дома. Тема будет горячей, минимум, до конца осени. Ведь главные схватки еще впереди.

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ

Попытаемся с известным российским криминологом, членом Совета по внешней и оборонной политике Владимиром ОВЧИНСКИМ разобраться в этой запутанной истории.

- Начнем с ликбеза,- говорит доктор юридических наук Овчинский. – Импичмент - процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности. Конституция США дает Конгрессу право отстранить действующего президента от власти, если законодатели решат, что он «совершил измену, был уличен во взяточничестве или других серьезных преступлениях и правонарушениях». Пока подобных прецедентов в истории Соединенных Штатов еще не было.

Член Совета по внешней и оборонной политике, доктор юридических наук Владимир Овчинский.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Но попытки были.

- Трижды. В 1868 году - Эндрю Джонсон, в 1998-м Билл Клинтон. Но Сенат позднее блокировал инициативы Конгресса, и политики сохранили президентское кресло. В 1974 году Ричард Никсон из-за угрозы импичмента добровольно покинул Белый дом, не дожидаясь решения Конгресса. (Как проходит процедура импичмента – см. ниже СПРАВКА «КП».)

- А что считается преступлением, из-за которого назначают импичмент?

- Конституция США рассматривает это понятие весьма широко:не только формальное нарушение закона, но и использование президентом служебного положения в личных целях. Для Клинтона, например, поводом для импичмента стало то, что он под присягой солгал об интимных отношениях со стажеркой Белого дома Моникой Левински.

24 сентября спикер Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила, что Палата представителей готова начать «официальную» процедуру импичмента президента Трампа. Причиной стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся еще 25 июля.

Во время беседы Трамп попросил украинского коллегу начать расследование в отношении своего возможного соперника на выборах 2020 года Джо Байдена, который при демократе Обаме два срока от звонка до звонка отбыл на посту вице-президента США (2009 - 2017 гг.)

Не мытьем, так катаньем! Не получилось убрать Трампа из Белого дома как агента влияния Москвы, теперь демократы пытаются начать импичмент за Украину.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Налицо использование служебного положения в личных целях - утопить соперника. В чем Трампа обвинили демократы. И начали политические игры.

- В любом случае ситуация с импичментом прежде всего не политическая, а уголовно-правовая, криминалистическая и криминологическая.

Должно быть преступление. Оно должно быть доказано. И должны быть понятны мотивация, причины, условия и последствия этого преступления.

Но разговор Трампа с Зеленским никак не подходит для такого криминального жанра.

- Почему?

- Ситуация парадоксальная. Трампу хотят объявить импичмент не за его преступления, а за то, что он пытается вскрыть преступления другого политика. Это же просто Королевство кривых зеркал. Получается, что его обвиняют в том, что он пытается бороться с транснациональной коррупцией и организованной преступностью. Но это же верх цинизма со стороны его политических противников

В истории с Байденом, уже громко названной за океаном "Украинагейт", по сути не одно преступление, а целый каскад. В одних он – непосредственный соучастник, другие совершены при попустительстве бывшего вице-президента и правящих в тот период демократов в целом.

СЫНИШКЕ НА МОЛОЧИШКО

- Судя по опубликованной стенограмме разговора Трампа и Зеленского, Байден всего лишь содействовал отставке генерального прокурора Украины. Который пытался расследовать коррупцию в фирме, где работал сын Байдена. Все то же использование служебного положения в личных целях. Не более того.

- Речь, на минуточку, о крупнейшей на Незалежной частной газовой компании Burisma Holdings! Она занимается разведкой месторождений, добывает и продает внутри страны около миллиарда кубометров голубого топлива в год. В апреле 2014-го, вскоре после майданного госпереворота и свержения Януковича в Киев с официальным визитом прибыл вице-президент США Байден. Которому Обама поручил курировать Украину. Гость дал понять: Штаты взяли сторону Киева в его конфликте с Москвой, пригрозил Кремлю усилением санкций, обещал финансовую помощь из-за рубежа. В том же апреле – вот совпадение! - его сын Роберт Хантер вошел в совет директоров Бурисмы. История вызвала тогда большой скандал в прессе, соцсетях. Заговорили об откровенном кумовстве, семейственности, конфликте интересов. Тем более, Хантер привел в Бурисму своего бизнес-партнера Арчера, приятеля пасынка госсекретаря США Джона Керри Кристофера Хайнца. Белый дом вынужден был сделать официальное заявление: «Хантер Байден - частный гражданин и адвокат. Вице-президент не поддерживает никакую конкретную компанию и не имеет к ней никакого касательства.» Это оказалось лукавством, о чем ниже.

Скандал вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера за океаном уже окрестили "Украинагейт".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Писатель – расследователь Питер Швейцер, прославившийся мировым бестселлером «Победа» о роли США в развале СССР и соцлагеря, издал документальную книгу «Тайные империи. Как американский политический класс скрывает коррупцию и обогащает семьи и друзей». Где целую главу посвятил семейке Байденов: «Хантер не имел никакого опыта работы на Украине и в энергетике. Тому, что он получил место в этой энергетической компании, нет законного объяснения. Объяснить это можно лишь тем, что его отец отвечал за предоставление денег Украине».

Кстати¸ о деньгах. СМИ пишут, что Хантер ежемесячно получал гонорар $ 50 тысяч.

- Владимир Семенович, это ж мелочь, так, сынишке вице-президента США на молочишко!

– Хороша мелочишка! Хантер ушел из Бурисмы лишь в этом году. За пять лет на его счет в банке США компания перевела $3,1 миллиона. Но и это еще не все.

Вашингтонская газета Hill пишет, что Генпрокуратур Украины Виктор Шокин выяснил: Burisma перечисляла некоей компании Rosemont Seneca Partners более $160 тысяч ежемесячно. Ее владельцы - Хантер Байден и партнеры. Однако расследование не было доведено до конца. В 2016 году Шокин вынужден был покинуть Генпрокуратуру. «Я вел широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings, - признался он в сентябре. - Порошенко попросил меня уйти в отставку из-за давления со стороны вице-президента США. Байден угрожал удерживать 1 миллиард долларов в виде субсидий Украине до тех пор, пока меня не отстранят от должности.»

- Мало ли что сейчас наговорит обиженный эксгенпрокурор!

- Его слова подтверждает… сам Байден-старший. В прошлом году он разоткровенничался на вашингтонском Совете по международным отношениям: «Порошенко с Яценюком обещали мне, что разберутся с генпрокурором. И не сделали... Я сказал: «Мы не дадим вам миллиард долларов! Я отбываю через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы денег не получите! И, черт побери, его уволили! И они посадили на его место человека, на которого в тот момент можно было положиться.»

- Финансовый шантаж – излюбленный трюк Белого дома. Бывший вице-премьер России Владимир Полеванов рассказывал мне, как он пытался в лихие 90-е противостоять «прихватизации» за бесценок заводов и фабрик, стратегических объектов. Американцы поставили условие Ельцину: Россия не получит очередной транш в 6 миллиардов долларов, пока Полеванов будет руководить Госкомимуществом. Пришлось убирать строптивца. Через 70 дней после назначения.

- Эту историю с Шокиным и Байденом и просил расследовать Трамп коллегу Зеленского 25 июля. Его пытаются обвинять, дескать, в противном случае он грозил заморозить помощь Киеву. Но в опубликованной стенограмме об этом шантаже нет ни слова!

КИТАЙСКИЙ СЛЕД

- Выходит, Трамп благороднее Байдена…

- Кроме украинских «шалостей» Байдена и его сыночка есть еще китайские. О них пишет Питер Швейцер в своей книге «Тайные империи.» В 2013 году, еще до скандальной истории с Бурисмой, вице-президент США посетил Пекин с официальным визитом. С собой прихватил Хантера. Как частное лицо. Через десять дней после визита фирма Хантера вдруг получила кредит на $1,5 млрд. у Банка Китая. Эти деньги были вложены в «китайско-байденский» фонд (Bohai Harvest RST), который стал одним из ведущих инвесторов в компанию ChinaGeneralNuclear, позже обвиненную ФБР в краже американских ядерных секретов.

В июле популярный американский еженедельник The New Yorker выдал факты получения сыном Байдена бриллиантов в качестве взяток от китайских бизнесменов.

Как видим, в основном криминальном сюжете, связанном с сыном Байдена, на самом деле не одно, а сразу несколько разнообразных преступлений.

Впрочем, это все цветочки!

- Есть и ягодки?

- Конечно. Американский политолог Тейлор О Нил опубликовал статью, как Байден с помощью украинского олигарха Игоря Коломойского вывел через его «Приват Банк» $1,8 млрд. из трех, предназначавшихся для помощи Украине. Они бесследно исчезли, и никто их судьбой почему-то не интересуется. Байден, напомню, отвечал за международную финансовую помощь Киеву. Но это ягодка мелкая.

Крупная опять же связана с Коломойским. В 2014-2015 годах, при заокеанском кураторе демократе Байдене, деньги, поступавшие на Украину из Международного валютного фонда и Всемирного банка, размещались на счетах банков, принадлежащих Коломойскому и другим олигархам. Оттуда ушли за пределы Украины. Так утверждает в своем расследовании американский журналист и блогер Джон Хелмер.

Олигарха Игоря Коломойского называют покровителем нового президента Украины Зеленского.Фото: YouTube

Основными участниками коррупционных финансовых схем Хелмер называет представителя МВФ в Киеве болгарина Николая Георгиева, министра финансов Украины гражданку США Наталью Яресько, главу Национального банка (НБУ), миллионершу из Днепропетровска Валерию Гонтареву, губернатора Днепропетровской области, владельца «Приват Банка» Игоря Коломойского...

Эта криминальная история имеет продолжение.

В конце августа бывшую главу Нацбанка Гонтареву в Лондоне на пешеходном переходе сбил автомобиль. Перелом стоп, две операции, перспектива полгода ходить на костылях. Через неделю в Киеве подожгли автомобиль ее сына, затем неизвестные взломали дверь ее киевской квартиры. В середине сентября под Киевом сгорел загородный дом Гонтаревой. На месте пожара полиция нашла зажигательную ракету.

- Пытаются убрать или запугать свидетелей?

- Похоже. Сама Гонтарева обвиняет в своих проблемах Коломойского.

Ну, и самый убийственный факт. В период, когда вице-президент США Байден курировал Украину, здешние олигархи-партнеры по «Приват-групп» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вместе с гражданами США выстроили глобальную схему по отмыванию средств. Прокачав через офшоры 470 млрд. долларов!

- Извините, Владимир Семенович, вы не ошиблись в ноликах?

- Повторяю – 470 миллиардов! Именно на такую фантастическую сумму рассматривается в суде американского штата Делавэр гражданский иск руководства национализированного при Порошенко «Приватбанка» к Коломойскому и Боголюбову.

Сейчас всплывают подробности освоения отмытых денег. Через различные структуры пачками в Штатах скупались объекты недвижимости и предприятия (в основном металлургические и ферросплавные).

Это, к примеру, бывший кампус Motorola в Гарварде, один из самых высоких небоскребов Кливленда Cleveland Center, коммерческие офисы в Хесасе в 100 тысяч квадратных метров, зарегистрированная в Делавере компания Felman ProductionInc, управляющая ферросплавным комбинатом, металлургическая компания Steel Rolling Holdings, компания СС Metalsand Alloys, LLC, контролирующая завод по производству ферросилиция, многочисленные отели и пр.

Часть этих компаний проходят как соответчики по иску. В списке соответчиков также есть граждане США, которых называют «заграничными агентами» Коломойского.

Все это происходило при полном попустительстве демократического руководства США.

- Чем было вызвано «попустительство» кабинета Обамы-Байдена?

- Помните ожесточенные бои за Славянск в Донбассе? Вроде бы ничем не примечательный городок. Но он стоит на гигантском Юзовском месторождении сланцевого газа, одном из крупнейших в Европе. Бурисма тогда положила на него глаз. Не оттого ли Славянск стал горячей точкой Донбасса? Олигарх Коломойский тогда финансировал и отправлял на Донбасс отряды карателей. Весной 14-го даже писали, что он тайный хозяин Бурисмы. Ну и, конечно же, американская «крыша» получала свой процент за отмытые деньги.

БИТВА ШОУМЕНОВ

- Зеленский считается ставленником Коломойского. Вроде бы на его деньги шоумен и стал президентом.

- Да, это факт. Недаром бежавший при Порошенко в Израиль олигарх теперь триумфально вернулся на родину. Его люди на ключевых постах при новом президенте. Тот же глава администрации - бывший адвокат Коломойского, ряд министров, называют и премьера.

- Тогда почему Трамп в конфиденциальном разговоре с коллегой заговорил о Байдене? Неужели не понимал, что его просьба станет известна Коломойскому, тот передаст тайну дорогому партнеру Байдену. Зеленского уже называют Моникой Левински для Трампа. Дескать, попался, голубчик! Импичмент тебе обеспечен.

- Думаю, так все и было задумано. Самим Дональдом. Да, Зеленский шоумен. Средней руки. Но бизнесмен Трамп, не будем забывать, много лет был хозяином супершоу «Мисс Вселенная»! 14 сезонов вел свое реалити-шоу «Кандидат» За что даже удостоился персональной звезды на Голливудской аллее славы. Вот он и устроил в июле новое реалити-шоу, чтоб выбить из седла кандидата в президенты от демократов Байдена, своего главного соперника на выборах 2020. Утечка информации о просьбе расследовать дело Байдена, полагаю, была из Киева. Байден заволновался, что может попасть в тюрьму. Демократы срочно затеяли бузу с импичментом, чтобы перевести стрелки на Трампа. Не понимая, что сами попали в капкан. Трамп выпустил джина из бутылки. И теперь официально, а не по секретной связи, может призывать руководителей Украины и Китая расследовать темные делишки Байдена и его сына. Что он сегодня успешно и делает. А по поводу просьбы Зеленскому об истории с генпрокурором заявляет, дескать, ничего личного! Он как президент обязан бороться с коррупцией. Так что вся эта история с «импичментом» бьет прежде всего по Байдену.

Трамп как шоумен круче коллеги Зеленского. Недаром он имеет звезду на голливудской Аллее славы.Фото: REUTERS

- Ваш прогноз?

- Импичмента не будет. А если он даже и случится, то по Конституции США Трамп может выдвигать свою кандидатуру на новых выборах.

На выборах сойдутся Трамп и Байден. Дональд победит.

... Марк Твен в рассказе «Мы– англосаксы» писал: «Прошлой зимой на банкете в клубе, который называется «Дальние Концы Земли», председательствующий, отставной военный в высоком чине, провозгласил громким голосом и с большим воодушевлением: «Мы – англосаксы, а когда англосаксу что-нибудь надобно, он идет и берет…». Если перевести эту выдающуюся декларацию (и чувства, в ней выраженные) на простой человеческий язык, - пишет Марк Твен - она будет звучать примерно так: «Мы, англичане и американцы – воры, разбойники и пираты, чем и гордимся…»

Много лет американцы пугали мир жестокой русской мафией, которая разводила в Штатах бензин, выпускала фальшивые лотереи и т.д. Но история с «крестным отцом» Джо Байденом наглядно показывает, что главная мафия на планете – по-прежнему американская.

КСТАТИ

Президент США Дональд Трамп за третий квартал 2019 года привлек рекордные 125 млн. долларов пожертвований на финансирование своей предвыборной кампании. Эта сумма почти в два раза больше той, что удалось собрать Обаме и демократам в III квартале 2011 года, когда Барак баллотировался на второй срок - 70 млн. долларов.

СПРАВКА «КП»

Импичмент президенту в США объявляет Палата представителей, большинство в которой сегодня принадлежит демократам. Но последнее слово остается за Сенатом, контролируемым республиканцами.

В случае Трампа шесть различных комитетов Палаты представителей ведут свои собственные расследования в отношении него и принадлежащих ему коммерческих предприятий.

Закон также позволяет Конгрессу создать специальный комитет, который будет рассматривать обвинения против президента.

Собрав, как они считают, достаточные доказательства, комитеты Конгресса рекомендует полному составу палаты проголосовать за импичмент. Для принятия этого решения достаточно простого большинства голосов членов палаты.

Затем эти обвинения должен рассмотреть Сенат в ходе слушаний, напоминающих настоящее судебное заседание. Председательствует на этих слушаниях глава Верховного суда США. В его обязанности входит следить за соблюдением процедуры, которую, впрочем, устанавливают сами сенаторы по своему усмотрению.

Группа членов Палаты представителей представляет на этих слушаниях сторону обвинения, президента в ходе заседания защищают его личные адвокаты, а сенаторы играют роль суда присяжных.

Если две трети сенаторов сочтут президента виновным, то импичмент считается состоявшимся, глава государства покидает свой пост, а его место занимает вице-президент США.