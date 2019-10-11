«Начинаю понимать, как жизнь быстротечна»: Стас Михайлов рассказал, как сыграл старика

К съемка клипа «Этот долгий день» Стас Михайлов приступил еще задолго до появления новомодной цифровой программы, с помощью которой можно посмотреть, как вы будете выглядеть в старости. По сюжету клипа из полного сил мужчины любимец дам превращается в грустного дедушку с сединами на висках и тяжелыми морщинами.

По словам артиста, песню «Этот долгий день» он написал вместе с поэтом Михаилом Гуцериевым. Это не первая их совместная работа, но для артиста она самая знаковая.

- Я проникся песней «Этот долгий день». Я, в прямом смысле слова, прожил её, прочувствовал от начала до конца… - делится Стас Михайлов. - Мы не просто сотрудничаем с Михаилом Гуцериевым, думаю, можно с уверенностью сказать, что мы дружим. Как только мне в руки впервые попали стихи Михаила Сафарбековича, я понял, что это по-настоящему талантливый автор и каждое его творение идёт из глубин души, от сердца, что это не коммерческая история, а его собственная - его жизни. Глубоко ценю и уважаю, как человека и как профессионала.

Стихи на песню «Этот долгий день» тронули меня тем, что они передают суть нашего бытия. Каждый божий день одновременно длинный и короткий... Когда он начинается, кажется, что многое впереди, а в конце дня понимаешь, что он ушёл безвозвратно, многое не успел, и уже ничего не изменить... Михаил Сафарбекович предложил текст, а я попробовал написать музыку и получилась, на мой взгляд, очень даже хорошая композиция, которая затронула души и сердца слушателей. Без ложной скромности скажу, что идея снять клип, где я превращаюсь в старца, принадлежала мне. Очень хотелось показать, и уложиться всего в 4 минуты, быстротечность нашей жизни, как летит время, как проходит день за днём... Нам кажется: всего лишь день прошёл, а потом мы начинаем понимать, что так и проходит вся наша жизнь...

stas_mihailoff Стас Михайлов с супругой Инной

По словам Стаса Михайлова, в самом начале его карьеры, родители не одобряли мечту сына стать артистом.

- Родители считали, что я должен получить хорошее образование, чтобы профессия была престижной, кормила в будущем меня и мою семью, а увлечение музыкой и пением казалось легкомысленным и не принималось всерьёз. И только спустя долгие годы, глядя на то, как сын начал собирать на своих концертах, сотни людей поняли, что всё это не напрасно и очень даже всерьёз, - вспоминает Стас. -Я хотел быть летчиком, как мой отец и старший брат. Даже больше скажу - я поступил в минское лётное училище, где проучился чуть больше полугода и практически сразу понял, что это не моё... Зато, в уже зрелом возрасте, я окончил ГИТИС, факультет продюсерского дела. Это уже моя стезя, хотелось понять и вникнуть в тонкости профессии - продюсер.

stas_mihailoff Счастья всем нашим родителям, многая и благая лета!!!

Как рассказывает артист, сейчас для него на первом месте его семья — жена Инна и их дети.

- Семья для меня — это святое. Считаю, что обязательно нужно воспитывать в детях уважение и любовь к родителям, друг к другу и близким людям. Я за то, чтобы в семье царил мир и покой, не было ссор и ругани, даже по мелочам, чтобы во всём была поддержка, нужно обязательно быть опорой друг для друга, разделять не только хорошие моменты жизни, но неприятные, - говорит Стас Михайлов.- Стараюсь всё свободное время проводить с детьми.

stas_mihailoff Певец с дочками

Сейчас они еще крохи: Иванке 10 лет, в этом году она пошла в 5 класс, Маше на днях исполнилось 7, она только начала свою школьную жизнь и пошла в 1 класс. Практически всё лето, все их каникулы, я провёл с ними, лишь изредка выезжая на фестивали. С возрастом всё чаще хочется проводить время дома, с семьей, в кругу близких и любимых людей. И сейчас, когда уезжаю из дома на гастроли, хочется быстрее вернуться назад.Мне бы хотелось, чтобы мои дети выросли хорошими людьми, в первую очередь. Пойдут они по моим стопам или нет - это будет только их выбор. Главное, чтобы они могли заниматься тем, что им действительно по душе, делом, которое с уверенностью они смогут назвать делом всей своей жизни.