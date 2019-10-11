Почему Михаил Козаков не мог общаться со своей внучкой

Актерскому диапазону Козакова можно было только позавидовать, хотя с такой внешностью он, казалось, был обречен на роли эгоистичных и жестоких красавцев. И он играл таких, и играл блестяще - не зря ведь зрители и критики дружно признают, что успех "Человека-амфибии" не состоялся бы без обаятельного мерзавца Зуриты. Но столь же убедительно он выглядел и в роли туповатого солдафона ("Здравствуйте, я ваша тетя!") или великосветского тюфяка ("Соломенная шляпка"). Его опыты в режиссуре, в отличие от потуг многих коллег, оказались не менее успешными - тому порукой любовь публики к "Покровским воротам" и "Безымянной звезде".

Не менее разнообразна и насыщена была личная жизнь народного артиста России - пять браков, пятеро детей, столько же внуков. Не со всеми отношения складывались идеально. Например, с внучкой Марией, пошедшей по дедовским стопам, Михаил Михайлович долго не мог общаться. Почему? Об этом мы узнаем в документальном фильме «Разве я не гениален?» (Первый канал, 19 октября, 12:20).

Также к юбилею, который отмечался 14 октября, приурочена документальная лента "Михаил Козаков. Почти семейная драма" (ТВЦ, 18 октября, 0.40). Разумеется, мы увидим и художественные ленты, к созданию которых приложил руку мастер: это уже упомянутые "Человек-амфибия" (Первый, 19 октября, 13.25) и "Покровские ворота" (Первый, 19 октября, 15.20), а также комедия "Красавец мужчина" ("Культура", 19 октября, 15.55).