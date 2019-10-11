2019-10-11T20:46:06+03:00
Телевизор

Знатоков лихорадит без Друзя

19 октября в прямом эфире состоится очередная игра в клубе "Что? Где? Когда?"
Артем ГУСЯТИНСКИЙ
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Александр Друзь.Александр Друзь.
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Октябрьская хандра не дает знатокам шанса сосредоточиться перед важнейшими играми осенней серии. После двух битв с телезрителями показатели эрудитов выглядят довольно печально. В первой игре команда Константина Рудера уверенна захватила лидерство и так же уверенно его потом растеряла, уступив с общим счетом 4:6. В следующей игре дружина матерого Виктора Сиднева большую часть эфирного времени в счете уступала и лишь в концовке с невероятным трудом вырвала победу - 6:5. Возможно, команде не хватает Александра Друзя, которого вроде бы простили за памятный скандал с игрой "Кто хочет стать миллионером?", но обратно за стол пока не пустили.

В третьем раунде вопросов и ответов за знатоков будет отдуваться молодая команда Ивана Жаркевича. Самый опытный игрок в этой шестерке - Денис Галиакберов из Казани - имеет на своем счету всего три матча в клубе , у его товарищей - Льва Кертмана, Михаила Новосёлова, Анастасии Рекшинской, Кирилла Чернышёва и вышеупомянутого капитана Ивана Жаркевича - по два.

Напомним, право сыграть в зимней серии получит та команда, которая в осеннем цикле победит последней.

Первый канал, "Что? Где? Когда?». 19 октября, 23.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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