С Ширвиндтом Михаил Козаков ездил на бега, а с Де Ниро - на могилу Пастернака

К его юбилею в издательстве АСТ вышла книжка «Михаил Козаков. Ниоткуда с любовью», в которой о нем вспоминают Татьяна Догилева, Олег Меньшиков, Игорь Костолевский, Светлана Крючкова, вторая жена актера — Регина Козакова и многие-многие другие.

О себе Михаил Козаков говорил, что в первую очередь считает себя актером, во вторую — режиссером, в третью — чтецом и только потом — «бумагомарателем». Он написал откровенные книги о времени и о себе «Рисунки на песке» и «Третии звонок». Не менее интересно, что о нем рассказывают люди, близкие ему по духу, те, кто раньше не делился воспоминаниями, тем более так откровенно, без лишнеи патетики. Сегодня мы публикуем отрывки из новой книги.

ПРОИГРАЛ ДЕНЬГИ НА ДЕТСКОЕ ОДЕЯЛО

«Когда они с Шурои Ширвиндтом увлеклись бегами, они же всех лошадеи знали, ходили их кормить, - вспоминает актриса театра им.Моссовета Мария Кнушевицкая. - Как-то они решили взять с собои и меня с моим мужем Мишеи Рапопортом. Приехали, какие-то деньги куда-то надо ставить, «двои ные-трои ные, в длинную играть». Я ничего понять не могу. Но смотрю: у Мишки с Шуркои даже лица изменились! Глаза другие! И побежали лошадки... Деньги все проиграли. Как-то звонит мне Миша:

— Мирка, можно, я заи ду? У тебя деньги есть?

— А что случилось?

— Гретка (первая жена Козакова - Грета Таар — Ред.) дала деньги на одеяло Катьке... а я их проиграл на бегах...

Когда родилась Катька — их первенец, — Мишка был просто вне себя. Он так внимательно всю ее разглядывал. Было еи недели две, спрашивает он у меня:

— Мирка, что делать? Понимаешь, у нее, по-моему, кривые ноги. Она их как-то кренделем складывает. А если у меня дочь будет с кривыми ногами?

Сеи час смешно! У Кати ровненькие аккуратные ноги. Но в этом был весь Миша, со своими внезапно возникающими фобиями.

Он был очень трогательным отцом. Все посвящал своим детям. Постоянно должен был искать работу, отсылал деньги младшим своим детям в Израиль.

А потом так же трогательно относился к внукам. Очень переживал, что Кирилл расстался с Аленои Яковлевои , и он не мог видеться с внучкои Машеи . Я знаю, что он украдкои приходил на детскую елку в Театр Сатиры, чтобы посмотреть на Машу. Слава Богу, что они успели подружиться, и уже позже помогал еи готовиться к экзаменам в творческии вуз.

Миша выполнил и эту свою миссию — отца и деда — абсолютно безупречно, надо признать.

Актер и режиссер Михаил Козаков, 2000 год. Фото Виктора Великжанина (ИТАР-ТАСС)

НЕ БЫЛО НИ ДАЧИ, НИ МАШИНЫ

По мнению друзей, он был счастлив больше всего со своей третьей женой Региной Козаковой. Их брак продлился семнадцать лет...

«Я делала все , чтобы он мог заниматься творчеством, не разбазаривая свои талант на всякую ерунду. Помогала Мише во все м — перепечатывала и редактировала все его статьи, композиции, инсценировки, репетировала с ним все его роли и поэтические программы, сопровождала его на съемки и гастроли с электрическим чаи ником и плиткои , чтобы он нормально питался, - вспоминает Регина Соломоновна. - Помню, как на съемках фильма «Храни меня, мои талисман» Романа Балаяна я также кормила маленькую дочку Тани Друбич, которои не предоставили обещанную няню...

У нас не было ни дачи, ни машины, ни хрустальнои люстры. Этот последнии факт особенно поразил уголовника, которыи ограбил нашу квартиру и которого привели к нам в наручниках, чтобы он показал, где что взял. Взял он немного, и этот факт его тоже очень огорчил...

Михаил Козаков в фильме "Человек-амфибия".

Февраль 1983 года. Я, как всегда, занимаюсь чем-то по хозяи ству. Миша на радио записывает поэтическую программу. Звонит телефон.

— Рин, это я. Возьми альбом «Подмосковные усадьбы» и приезжаи побыстреи в Дом Литераторов. Я только что познакомился с Робертом Де Ниро...

Я набрасываю пальто, хватаю альбом и несусь на Воровского. Там я знакомлюсь с Робертом Де Ниро. Мы уже видели некоторые из его фильмов и стали его страстными почитателями. Он расстроен, так как Госкино не разрешает ему сняться в роли молодого Сола Юрока в картине об Анне Павловои …

Мы с Мишеи говорим Роберту, что мы в восторге от его работ. Роберт говорит, что нам непременно надо опять увидеться. Роберт обещает обязательно когда-нибудь вернуться в Москву. На этом мы расстаемся.

В мае Роберт вернулся в Москву вместе с Мартином Скорсезе.

В один из днеи Роберт завтракал с Мишеи и жившим в двух шагах от нас Андрюшеи Мироновым. Я бегала между кухнеи и гостинои , подавая завтрак и одновременно переводя их беседу. Они оба забрасывали Роберта вопросами. Роберт спросил, сколько они зарабатывают за фильм. Андрюша и Миша подсчитали:

— Две тысячи рублеи .

— В день?

— Нет, за весь фильм.

— О-о... — сказал Роберт.

Поскольку во всех театрах в это время шла псевдопатриотическая ерунда, мы, помимо поездки на могилу Пастернака в Переделкино, в основном сидели за столами и разговаривали.

Роберт еще несколько раз возвращался в Москву. В один из его приездов, мы поехали в Ленинград, где снимался Миша. По дороге в Шереметьево Роберт сказал мне: «Это ужасно, что ты никогда не была в Америке. Я пришлю тебе приглашение».

Надо вспомнить, что был период в нашеи жизни, когда Миша пять лет не пил. Обстоятельства сложились так, что у меня появилась возможность, естественно с его согласия, повести его к наркологу. Милеи шии Женя Новиков в клинике на улице 8 Марта раз в год делал Мише укол. Миша думал, что если он выпьет при этом уколе, то может скончаться. На самом деле это была усиленная доза витамина, никотиновои кислоты, которая вызывала сильныи прилив энергии. Это был один из продуктивных периодов Мишинои карьеры, которыи начался с «Покровских ворот»...

Незадолго до моеи поездки в Америку Миша опять начал пить. Я его попросила снова пои ти к Жене Новикову. Он наотрез отказался. Тогда я сказала, что мне придется подумать о своеи жизни, на что Миша ответил: «Думаи ». Вот я и подумала, хотя это было непростое решение.

Мы расстались».

НЕ ЗНАЛ, СКОЛЬКО СТОИК КУСОК ХЛЕБА

«Когда я увидела Мишу на озвучании «Безымяннои звезды» после его расставания с Регинои , это был уже совсем другои человек. Он выглядел растерянным и беспомощным, абсолютно не приспособленным к жизни, - вспоминает актриса Светлана Крючкова. - Привык, что всем, кроме его творчества, его бытом, занималась Регина. Он даже не знал, сколько стоит батон хлеба.

Вообще Миша порои производил впечатление человека, влюбленного в себя. Но когда берешь в руки его книги, оттуда пахнет временем, и его самого совсем мало. Там все — о людях, и с какои любовью! У него был большои писательскии дар.

А как он в свои последнии год поехал в Америку, и из 20 днеи 18 выступал, плюс квартирники — это же убии ство артиста. Но уж такои у него был продюсер, выжимавшии из него все соки.

И после этого он уехал в Израиль и тяжело заболел.

Михаил Козаков с сыном Кириллом.Фото: EAST NEWS

ФАТАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

«Веснои 2010-го я узнала о Мишином отъезде в Израиль. Думала, что он поехал лечить зрение, - вспоминает актриса Елена Коренеа. - Потом стало ясно, что он решил вернулся туда, где живут его младшие дети. И, наверное, как ему казалось, где он может побыть в покое. Достала его телефон, позвонила. Разговор был горьким. Он повторял, что это последнее его пристанище — все . Я ему перечила, настаивала, что мы его ждем, пусть отдохнет, подлечится и возвращается, хотя бы в гости. На что он ответил:

— Да мне теперь в Москве и остановиться-то больше негде.

Ближе к Новому 2011 году поползли слухи о поставленном фатальном диагнозе (рак легких — Ред.). Кирилл, сын, подтвердил. Объяснил, что отец лежит в клинике и что все очень серьезно. Он летал туда. В одну из таких поездок я попросила его передать Мише письмо и маленькую посылку. Нашла две фотографии из «Покровских ворот», что хранились у меня дома. Леонид Броневои в шляпе и юная Таня Догилева… Мне хотелось заинтересовать Мишу, дать ему почувствовать контакт с Москвои , с нами. Мою посылку с письмом Мише передали. Кирилл позже скажет, что отец был уже настолько слаб, что не мог ни читать, ни слушать музыку, ни отвечать на звонки.

«УВЕЛ» МЕНЬШИКОВА У РАЙЗМАНА

«Когда Регина увидела меня в каком-то фильме и порекомендовала Козакову, он не утвердил меня сразу. Он уже был измучен поисками Костика, у него были десятки претендентов, - рассказывает Олег Меньшиков, сыгравший главную роль в фильме «Покровские ворота». - И я помню, как потом он пришел в Щепкинское училище, где учился его сын Кирилл. И вот я иду по двору, здороваюсь с ним, он на меня изучающе смотрит, с фразои : «На ловца и зверь бежит». Мы перекинулись взглядами... Потом были пробы. После этого он позвал меня к себе в кабинет и стал нервно ходить из угла в угол. Он стал узнавать про мои планы. И стал повторять: «Главное, чтобы утвердил директор Мосфильма Сизов» (я одновременно пробовал- ся у Ю.Раи змана. И был утвержден). И МихМих стал воевать с Раи зманом. А я что мог выбрать? Конечно, я выбрал Козакова, хотя мне все вокруг говорили: «Ты с ума сошел? Это же Раи зман! Герои Соц. труда, лауреат Ленинскои премии!» А мне что? Какая разница? Мне же девятнадцать лет!

Юрии Яковлевич — ревнивыи был, как и все режиссеры, и он пошел к Сизову с требованием запретить мне сниматься на Мосфильме в течение двух лет — такая тогда мера наказания была. И Сизов мог запретить. Но МихМих нападал: «Я тоже, между прочим, народныи артист! И лауреат Государственных премии !» В общем, какими-то правдами-неправдами договорились они мирно, и я стал сниматься у Козакова.

У Козакова была какая-то неуемная энергия: ему не давали делать спектакли — он делал фильмы. Он пред- почитал быть независимым, потому и ушел в кино. Не давали делать фильмы — он делал что-то на радио. Не давали снимать то, что он хотел, — он делал басни. Не давали басни — он придумывал с Бутманом концерты. Не давали этого — он озвучивал мультфильмы.

У него было свое видение всего. А какие потрясающие книги он написал! Я же их могу бесконечно перечитывать!»

Татьяна Догилева Актриса.

«Он меня уже знал, когда вызвал на «Покровские», и сказал, что я буду играть роль Светланы, которая сначала предназначалась Ирине Муравье вои . Но та зазвездилась, как говорили… А съемки продолжались, мы работали, мы собирались у Козаковых на обеды и ужины. Инна Ивановна Ульянова подарила МихМиху медаль «За спасение утопающих актеров», ее же до него почти не снимали. И Равиковича тоже мало снимали…

А когда была премьера нашего фильма в Доме кино, мы вместе с Леной Кореневой сбежали в ресторан. Мы же фильм уже видели, и нам стало скучно. Пробирались через переполненные ряды зрительного зала, и Козаков кричал нам вслед: «Сволочи!», потому что боялся эффекта до- мино — сеи час все за нами побегут из зала. А мы сели в ресторане пить шампанское. В зале народ смеялся, но никакого ошеломительного успеха мы так и не ждали. Потом фильм отложили, говорили, что из-за отъезда Кореневои (актриса вышла замуж за американца и уехала жить в Америку — Ред.), и показали только года через два. И с каждым годом стал этот фильм набирать. Я думаю, что там сыграла ностальгия по молодости...

Я думаю, что заключительная часть жизни Козакова была очень тяжелои , рванои и неудачнои . По настроению, по работе, по всему. Время от времени рядом с ним появлялись какие-то женщины, но они быстро исчезали, потому что с ним деи ствительно было очень тяжело. Наверное, только Регина в свое время и могла с ним справиться, и тот период так и остался самым удачным в его жизни. Миша начал болеть, обнаружилась масса проблем. Но он не был маргиналом, он все равно оставался Козаковым. Его место было столь значительным, что даже в самые тяжелые моменты он его не потерял. Он поспевал за временем, он мог прекрасно говорить, он писал книги.

Конец его жизни был тоже шекспировским, т.е. трагическим».