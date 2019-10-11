Отар Кушанашвили: В Юрмале Кикабидзе предложил — выпьем за русский народ!

ПЛОХИЕ НА ВИДУ

- Как живется и работается грузину сейчас в столице России?

- За 449 лет, которые я бездарно проживаю в России, у меня не было ни единой проблемы. Ни у меня, ни у моей огромадной семьи. Мое окружение очень миролюбивое. Никогда у тебя не будет проблем, если ты добр, открыт, к тому же умен.

- Следите за процессами в Грузии?

- Слежу. Неделю назад был там. Я был изгнан с позором из тбилисского университета, но всех, с кем успел поучиться, всех навестил. Им до такой степени неловко было за 50 человек, попадавших в кадр… Федеральные каналы показывают только тех, кто вышел на проспект Руставели.

- Мерзость всегда очень выпуклая.

- Там плохие на виду. А те, кто возмущался ими и этим псевдо-ведущим, оскорбившим верховного, миллионы людей просили прощения. Но прощение не попало в эфир. Попали в эфир обманутые студенты, которым раздавали какие-то дензнаки. Это все, что я слышал всю неделю пребывания там. «Передай, как любили, так и любим. И будем любить».

- Страну?

- Россию, россиян привечают, обнимают, целуют взасос. Но они помнят про 2008 год. При мне проходил человек из Москвы. И говорит, зачем эта смешная интонация из «Мимино»: убери паспорт, приезжай, будь гостем! И никто из русских, кто сидел в самолете, а я из Минска туда добирался, никто не показал паспорт. И у людей чувство вины есть, что негодяи похерили образ гостеприимного грузина.

БУБА ГОРДЫЙ

- Что произошло, что Вахтанг Кикабидзе сейчас стал таким?

- Он гораздо мягче стал. Лояльнее. Он в Юрмале сказал мне. Он вышел на сцену и сказал для русских журналистов: «Виноградную косточку в землю зарою…». И посвящается всем россиянам. У людей глаза на мокром месте.

Он поменял свою жесткую позицию на неприкрытое желание перед уходом в небытие побывать в России. Только он такой гордый, что не может набрать ни туда в МИД, ни сюда. Он стесняется. Он говорит, я всегда гордился тем, что меня полагают человеком, способствующим установлению дружбы.

Теперь я видел по нему, а он слезливый стал…

Вахтанг Кикабидзе.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Мы к старости все…

- Конечно! Я понимаю, возрастное. «Я хочу перед смертью выступить для русского зрителя». Вы можете мне назвать циника, который не расплачется от этих слов великого дедушки?

- Он, действительно, велик.

- Он сидел в баре. А все грузинские молодые артисты уже с переводчиками. Как украинские. Например, если это Потап и Настя, то они говорят на шикарном русском. Но чтобы не настучали на них дома в Киеве или в Тбилиси для блезиру возят с собой…

- Кого они возят с собой? Переводчика?

- Возят. Как западные звезды. Если русский журналист задает вопросы, он переводит на мову. И Кикабидзе поднялся в пресс-центре. И он сказал, я не знаю, что такое пресс-центр, пресс-коллы ваши. Я так скучаю по Москве! Выпьем за русский народ!

ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА

- За шоу-бизнесом следите? Когда были «Акулы пера», наш шоу-биз был менее политизирован. Или он сейчас такой, что одна сплошная политика?

- Не так очевидно. Конечно, были разговоры про политику. Если ты просачивался вдруг в хоромы Аллы Пугачевой, она все время говорила как Брежнев. Она легенда, ей позволено говорить. Как она преодолевала препоны, которые ей чинили. И там неизбежно заходила речь о политике.

А вот когда ты заходил в дом к любому другому артисту пожиже калибром, от Надежды Бабкиной до… Только как отметили день рождения сына, как выдали дочь замуж. Только эти разговоры. Я помню разговоры про то, как Матвиенко мне рассказывал, что хочет уйти. Помню разговоры про религию, а про политику не помню.

- А почему вдруг сейчас такие страсти из-за этого?

- А это началось… Раньше не было такого, чтобы человек готов был отдать жизнь, чтобы стать доверенным лицом. Такого не было. Чтобы между Пригожиным и Собчак, между Валерией и Тимати, чтобы между этими станами более-менее аполитичных людей, таких, как я, или совершенно оголтело политизированных были такие матерные, доходящие до животных оскорблений дискуссии? Я представить себе не мог, что доживу до этих времен. Мне сначала показалось, что Тимати не может, будучи очень молодым человеком, считать венцом своей карьеры… Или тот же Хирург. Не было такого. И это потом мне объяснил один певец. Он сказал мне, что это… коррелирует с уровнем благосостояния. Приедешь, один раз посетишь офис чей-либо - и ты обеспечил 25 семей. Поколений после себя. Откровенно и в глаза! Я выпил сто граммов и ушел от разговора.

- Артист должен быть аполитичным?

- Я думаю, что да.

- А если фашизм?

- Нет, это конечно! Если фашизм и такие крайности - это понятно. С кем вы, мастера культуры? Изо дня в день твои дети должны быть твоей политикой. Никаких участий в дебатах! Кто в какой рекламной кампании принял участие? Кто помешался на инстаграме? Могу сразу назвать этих людей. А вот одну хорошую песню не могу.

Отар Кушанашвили.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А когда Киркоров и Басков, по вашему, на митинги выйдут?

- Эти двое моих двоюродных брата? Никогда не выйдут. У них очень четкое представление о том… В отличие от клипов, где они намеренно перегибают палку, они очень оба прагматичны. Они четко знают, куда не надо лезть. Потому что все, так или иначе, закончится. Что они будут делать?

ЭПАТАЖ У ГОРДОНА

- Если говорить о политическом эпатаже, слова, которые приписывают вам, были в интервью Дмитрию Гордону.

- Их было целых три.

- И вы называли преступником российского лидера.

- Так…

- Абсолютным нарциссом и так далее. Было ли это правдой?

- А какой год? Я не помню, чтобы говорил.

- В Википедии написано, что 15-й год. Сентябрь.

- Мы договорились с ним, чтобы не испортить окончательно отношения, ни слова о политике. И мы, таким образом, сохранили подобие человеческих отношений. Я помню, что все время говорил только об эстрадных артистах. Их я называл матерными словами. Причем, я не делил их на украинских и российских, потому что тогда не было никакого деления, они все не умели петь.

Но про Путина? Ну, не помню, чтобы говорил. Может, в 2015 году? А, вот оно что! Может быть. У нас возник спор по поводу огромного интервью, которое дал до отъезда в Лондон, как они все делают, Борис Чхартишвили. Мой соотечественник, прикрывающийся фамилией Акунин.

- Так он вроде во Франции.

- Да? Ну, не знаю. Куда-то уехал. Он дал огромное интервью про президента, где назвал его нарциссом, не преодолевшим комплексы подростка. Голым по пояс. Мы обсуждали построчково это интервью. Да, были цитаты там.

- Вам приписали чужие слова?

- Конечно, у нас это сплошь и рядом.

ПИСЬМО ХАБИБУ

- Давайте про письмо Хабибу Нурмагомедову.

- Да, написал письмо. Я попросил его, понимая, что он по-своему одиозный, а я одиозный в квадрате, но мои сыновья попросили меня написать ему письмо, чтобы добиться от него ответа. Понимает ли он, что с ним случилось за последнее время, может убить напрочь его трезвое отношение к себе? Что он стал человеком настолько культовым, что от одного его слова в интервью зависят миллионы мальчишек и девчонок, которые завтра запишутся в спортивные секции или будут колоться.

- Медные трубы?

- Да. Я испугался в момент, когда он стал лезть в моральную политику какого-то культурного департамента с желанием запретить концерты Егора Крида. Ну, не царское это дело! Занимайся на татами, тебе выходить… Тебе жал руку сам знаешь, кто. А ты занимаешься каким-то Егором Кридом. Зачем?

Отар Кушанашвили в программе «Простыми словами» в эфире Радио "Комсомольская правда" в студии с Андреем и Юлией Норкиными. Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ

- Он как в «О чем говорят мужчины». Моральный авторитет.

- Вот. И мои сыновья, двое старших, спросили меня, ты мог бы написать такое письмо, чтобы он ответил? Он понимает, как он близок к обожанию, с которым он будет смотреть на себя в зеркало? Теперь он займется политикой, завтра спортом, а послезавтра - баллотироваться на пост президента. Говорю, скорее всего, вы обрисовали его будущее. Они: ну, он слишком молодой для этого.

Я написал письмо. Он мне ответил. Я не знаю, кто пишет вместо него. Но он там расставил все знаки препинания, он ответил мне: я с 92-го года здесь. Люди, которые якобы заканчивали МГИМО и МГУ…

- Там было слово «фраппирование»?

- Нет. Он ответил, что он… «Я в высшей степени тронут вашим вниманием ко мне». «Вы» - с прописной. Далее. «Я отчетливо сознаю, где я, с кем мне идти дальше…» Запятые! Я громко читал своим сыновьям. Это настолько!.. И только одна просьба неожиданная. «Я прошу Вас не публиковать этого письма до момента, пока я этот бой не проведу». Вот который был. «Получится, что я так красиво рассуждаю о будущем, а еще не положил на лопатки американца Пурье». Я зачитал это письмо. Приехал на канал. Зачитал людям, которые с золотой медалью заканчивали школы. Говорю, я от вас смс получаю - только о’кей. И в одном предложении 36 ошибок. А это дагестанский парубок. Юноша. Мальчик, у которого не было детства. Его отец принуждал тренироваться. Если есть хоть какая-то правда в том, что он сам писал это письмо! Может, мысли его, а оформляли другие люди. Но мысли-то его. Если…

-- Может, тогда пусть занимается моральными вопросами.

- Может быть. Я читал. И мои сыновья, которые выросли в атмосфере такого, глядя на меня…И я говорю им. Какова ваша реакция? Они переглянулись. Смотрю, у них глаза сияют: «Мы не ошиблись с выбором его как кумира». И я так был рад!

КУЛЬТУР-МУЛЬТУР

- А вот мультикультурность...

- Я читал про эту идею. Что-то в этом есть априори пугающего. Я вижу эту историю. Это поганое слово «мультикультурность». Я очень боюсь этого слова.

- Вы антиглобалист.

- Абсолютный! Плавильный котел! Это не фильмы Вуди Аллена! Это жестокая реальность, которая обернется кровью на улицах. Я прекрасно знаю. Это я кутаисец вот такой, потому что у меня мама была и папа, которые обожали русских людей, весь мир.

- Тогда был Советский Союз. Это немного другое.

- Другая история, да. Если мои теперешние кутаисцы наедут сюда, ну, как в Германии, когда хватали женщин на улицах, задирали им юбки, полиция мямлила, потому что Меркель не велела относиться строго к приезжим. Это начнется такой псевдоплавильный котел! Я антиглобалист категорический!

- А что делать тогда с демографией?

- Без помощи не обойдемся, да? Я когда разговариваю с детьми про это, они приходят и говорят, что видели на Кузнецком мосту грузина, который ведет себя, как… А мы не могли подойти, потому что он очень взрослый. Лет шестьдесят ему. Он хамил проходившим русским людям. Говорит, представляешь? Проспект Чавчавадзе переедет сюда? Что здесь начнется? Я понимаю моих детей. При всей своей дерзости они не могут предъявить старшему претензии. И я представил живо себе эту картину. Переезд большого количества людей из Средней Азии сюда. Нет. Это начнется такой шабаш!

- А что тогда делать? Рожать самим?

- Никто не внемлет призыву уехать на Дальний Восток. Какая-то программа была – помочь земским докторам выехать в деревню. Как только человек выезжает туда, начинаются такие бюрократические проблемы! Ад. Говорит, обещали одни деньги, дают другие. Все пьют. И любая инициатива при всем хорошем замысле наталкивается на уродливых и убогих закостенелых людей.

- Может, это человеческий фактор? Никто ему не обещал, что там идеальные и культурные ребята.

- Очень мало крепких людей стало. Папа мне говорил: ты, конечно, вырос клоуном. Это был комплимент. Мама говорит, ему аплодировать надо, он придурок. Говорит, но я рад только одному. Ты четко знаешь, что мразью быть нельзя.

Мои дети рассказывают. В школах у детей расплывчатое представление обо всем. На женщину поднять руку? Поднимают. Мои сыновья говорят, ты нас учил, что это последнее дело. Теперь на каждом шагу! Ты говорил, что транквилизаторы никогда и ни за что! Да, говорю, я прошел, чуть не сдох по собственной глупости. Говорят, у нас все кругом. И преподаватели знают. И сами участвуют в торговле! Нет ярких и светлых людей.

- Может, у нас свободы слишком много? Может, гаечки надо прикрутить?

- Очень рискованная тема. Но что свободы перебор…