Бомбить без лицензии: как я была водителем-нелегалом

Самое частое нарушение у таксистов, по данным столичного Управления МВД, - это отсутствие лицензии. Вам такие бомбилы наверняка попадались. Отличить их просто. Не выезжает на выделенку (полоса для общественного транспорта) - значит, нелегал. Разрешение на ее использование есть только у обладателей лицензии.

ПОДПОЛЬНЫЙ РЫНОК

Получить лицензию на частный извоз сейчас можно двумя способами: либо оформив ИП (индивидуальный предприниматель), либо став наемным работником в таксопарке. Документ выдается на пять лет, и не на водителя, а на автомобиль. Таксисты признаются: само оформление довольно простое, но платить налоги им ох как не хочется.

- У меня была эта лицензия. В год на налоги уходило около тридцати тысяч рублей. Плюс из-за статуса такси страховка машины взлетела в цене вдвое. Итого: еще десятка в год, как с куста. Потом от коллег узнал, как работать без нее, и теперь горя не знаю. Могут, конечно, штрафануть, но пока не попадался. А про рейды мы узнаем от первого же пойманного «брата», - рассказал «КП» таксист Валерий Угольников.

Я решила на себе проверить, как устроен подпольный рынок таксистов-нелегалов.

По запросу «работа в такси без лицензии» интернет выдает сотни ссылок на сайты так называемых подключалок. Это фирмы, которые выступают посредниками между водителями и агрегаторами. Откликнулась на одно из таких объявлений с заманчивым предложением: «подключаем быстро, бесплатно, без лицензии». Далее перечислены топовые мобильные приложения, заказы от которых якобы будут доступны. Звоню менеджеру.

- Хочу работать в такси, но лицензии нет, - честно признаюсь в самом начале беседы.

- Нет проблем, главное, чтобы машина была. Присылайте нам фото водительского удостоверения и СТС, еще номер телефона, с которого будете заказы принимать.

На номер телефона менеджера в ватсап я отправила документы. В ответ пришла инструкция: «установите мобильное приложение (название специально не указываем. - Ред.) и пройдите регистрацию».

На процесс ушло минут пять. Пришлось загрузить тот же набор документов, а еще фотографии самого автомобиля. Тут же был и раздел «лицензия».

- Что загружать-то, если документа нет? - спрашиваю все у того же менеджера.

- Да хоть фото котика, но лучше вообще ничего. И без этого все будет работать. Вот только для первых заказов придется выехать за МКАД. Причем чем дальше, тем лучше!

Корреспондент «КП»: - Без документов не таксую! И вам не советую...Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве приложение действительно не работало. На экране красным светилась надпись «нет доступа». Но как только я отъехала от Московской кольцевой, глюк (так запрет на работу без лицензии назвал менеджер подключалки) исчез. Я припарковалась у продуктового магазина в городе Троицке, что в 20 километрах от МКАД по Калужскому шоссе, и принялась ждать заказы. И они буквально посыпались. Причем доступны были вызовы с конечным пунктом назначения на территории Москвы. Как так? Опять звоню представителю подключалки.

- То есть и по столице можно без лицензии?

- Да, главное, чтобы первые заказы поступили за территорией МКАД. А там уже не важно, куда ехать, хоть на Красную площадь! Ты поработай пока в таком режиме, исправно нам комиссию плати - 5 процентов от заказа, а потом откроем полный доступ, и будешь без лицензии бомбить в самом центре!

АГРЕГАТОР И САМ ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД

Брать заказы без лицензии и тем самым нарушать закон я, конечно, не стала. Штраф за перевозку пассажиров без разрешения в Москве вдвое выше, чем в других регионах, - 10 000 рублей. Кроме того, машину заберут на штрафстоянку. Но таксистов-нелегалов это не останавливает. Причем описанный мной способ обмана системы далеко не единственный.

- Всего в столице выдано более 125 тысяч разрешений на работу такси, однако действительны из них меньше 50 тысяч. Многие оформляют ИП, получают разрешение, регистрируются в агрегаторе, а потом аннулируют документы. Так они уходят от налогов. Агрегаторы же не утруждают себя проверкой реестров: кому выдано разрешение, кому нет, у кого оно аннулировано за грубое нарушение, - объяснил президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.

Не менее популярный способ обмана - это покупка уже зарегистрированных аккаунтов. Цены от 500 до 1000 рублей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Нужна государственная служба такси

- Таксистом сегодня может стать человек, у которого вообще нет водительского удостоверения, - говорит лидер «Синих ведерок» Петр Шкуматов. - Все это заканчивается авариями, и таких печальных примеров множество. Прибавьте к отсутствию лицензий и липовым аккаунтам массовые нарушения режима отдыха и работы. Единственный выход - это создание в Москве государственной службы такси. Насколько мне известно, сейчас этот вопрос рассматривается. Таксистов необходимо приравнять к водителям автобусов и троллейбусов и создать службу, которая будет следить за состоянием их здоровья, технической исправностью машин. А чтобы водители не перерабатывали, им стоит установить заработную плату, которая не будет завесить от количества принятых заказов.

Но я могу успокоить пассажиров. Независимо от того, есть у водителя лицензия или нет, ответственность, к примеру, в случае ДТП будет нести агрегатор.

ОФИЦИАЛЬНО

«От ручного режима - к автоматической системе проверки водителей»

- Возможность автоматизированной проверки разрешений на деятельность такси и водительских удостоверений очень важна для таксопарков и онлайн-сервисов. Но базы данных сегодня есть только у государственных органов, - прокомментировали в пресс-службе Яндекс.Такси. - Поэтому мы выступаем за предоставление таксопаркам и онлайн-сервисам доступа к таким базам. Важное условие - данные должны быть в машиночитаемом виде. Это даст возможность автоматически формировать запрос и интерпретировать ответ - «допущен к заказам» или «не допущен». С помощью такой программы проверку водительских удостоверений можно проводить в любом количестве, с любой частотой, даже ежедневно. Тогда будет можно оперативно ограничивать доступ к заказам, в случае если водитель утратил право на управление автомобилем или разрешение на перевозки. Этот вопрос поднимался участниками конференции «Такси-2019» в Сочи 10 октября.