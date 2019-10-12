Вступаешь в брак? Зови Собчак! Можно ли пригласить звезду на свадьбу и не разориться

Свадьбы осенью идут одна за другой. И для звезд это отличная возможность подзаработать, перед тем как на них прольется денежный дождь новогодних корпоративов. Свадебный сезон в разгаре. И обеспеченные молодожены разобрали востребованных ведущих свадеб еще зимой - модных звезд бронируют заранее. Мы узнали, как работают и сколько получают знаменитые ведущие свадеб.

И споет, и проведет!

В начале октября Николай Басков провел свадьбу в Италии - на вилле на берегу озера Комо победительница телепроекта «Холостяк», модель Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа» Владимира Чопова. Пел и отдыхал на свадьбе Дмитрий Билан, который констатировал известный факт о тамаде Баскове: «Николай вел программу - много шутил и пел, мы все смеялись до одурения!» Николай он такой - «два в одном»: развлекает гостей так, что все хохочут не переставая, может завести на танцы самых усидчивых и непьющих гостей, споет и организует народ в хоровод.

Он очень востребован, и, если (ну а вдруг?) Николай нужен вам на свадьбу в следующем году, договаривайтесь прямо сейчас. Цена вопроса - от трех миллионов рублей.

Очень любят приглашать на свадьбы Леру Кудрявцеву. Ее менеджер сообщил, что телезвезда проведет торжество за 30 тыс. евро (2 млн 144 тыс. руб.). Если заказчики не экономят на мероприятии, то могут себе позволить пригласить к Лере ее партнера по телеэкрану Оскара Кучеру - они вдвоем ведут программу «Звезды сошлись» (НТВ). У этой парочки слаженный дуэт, а гонорар Оскара в два раза ниже, чем у Леры, - 15 тыс. евро (1 млн 72 тыс. руб.).

Лера Кудрявцева.Фото: Борис КУДРЯВОВ

За такие же деньги работает Игорь Верник. Актера любит интеллигенция за его интеллектуальное остроумие, широкий кругозор. Он умеет развлекать публику занимательными историями не только «ниже пояса», может и байки рассказать, и удивить, к примеру, танцем или песней. Естественно, свадьбу своих друзей Федора Бондарчука и Паулины Андреевой тамада Игорь Верник провел с удовольствием и без гонорара.

Игорь Верник.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Договор о неразглашении

«Больше меня свадеб в этой стране провел только Иван Ургант!» - откровенничала накануне своей свадьбы Ксения Собчак. Ксюша слукавила. Насчет себя. Больше нее свадеб провел не только Ургант, но и ее товарищ Андрей Малахов. Многие мечтают видеть Малахова ведущим своего мероприятия, но не все заказы он берет. Андрей ведет закрытые мероприятия с 1994 года, и все знают, что с ним не нужно подписывать договор «о неразглашении». Малахов знает тайны многих «богатых и знаменитых», но эти секреты не рассказывает и не использует добытую информацию в своих программах. Во всяком случае напрямую. Хорошая репутация позволяет Андрею считаться «семейным ведущим». После свадьбы его приглашают, к примеру, вести юбилеи и другие праздники. «Ко мне обращаются те, кому не нужно пыль в глаза пускать. Успешные люди, которые хотят «праздник с экрана телевизора» в атмосфере теплоты, искренности и камерности. Я не просто ведущий, я один из гостей...» - объясняет Андрей Малахов.

Многие звезды не берут заказы от «анонимных клиентов». Сейчас довольно часто бывает, что свадебные агентства не разглашают имена молодоженов до часа икс. Поэтому звезды высокого полета обязательно требуют личной встречи с молодоженами. Это и возможность познакомиться и обсудить детали и мероприятия, и обезопасить себя от неприятных сюрпризов. Некоторые молодожены просят тамаду предупредить гостей, чтобы те не размещали в соцсетях фото и видео с их мероприятия - не хотят смущать высокопоставленных гостей тем, что их танцы и поведение в неформальной обстановке увидит «вся страна». Другие, напротив, просят тамаду разместить фото с ними в звездном Инстаграме. Большие звезды чаще всего к это просьбе относятся с пониманием и предоставляют ее заказчикам в виде бонуса. А к примеру, выпускница «Дома-2» Алена Водонаева ведет за 800 тыс. руб., но попросит за размещение в соцсетях доплатить 80 тыс. руб.

«Чаще всего просят: «Хотим, чтобы было весело!» - рассказывает нам популярная в регионах тамада и звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив. - Мне необходима информация о людях, чтобы было от чего отталкиваться при подготовке к мероприятию. Но самое ужасное, когда говорят: «Вы этого гостя или гостью не трогайте!» Но чем больше они перестраховываются, тем адекватнее оказывается человек. И на вопросы отвечает, и подыгрывает, и участвует в конкурсах. Никогда не было такого, чтобы кто-то подходил выражать недовольство».

Еще одна звезда канала ТНТ, Ольга Бузова, может и свадьбу провести, и спеть, но вот только после неудач в личной жизни ее на свадьбы не зовут.

Ольга Бузова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А ведь это отличный бизнес, весьма приличный доход! У востребованных звезд за осень может быть по 5 - 6 свадеб. Гонорар артиста может варьироваться в зависимости от многих факторов: к примеру, цена вопроса может зависеть от дружбы с заказчиками, продолжительности и места проведения мероприятия. Если заказчик платит по безналичному расчету, то к сумме их директора прибавляют 9% налогов. У всех артистов зарегистрировано ИП, и они утверждают, что платят налоги со всех доходов.