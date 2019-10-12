2019-10-11T22:17:49+03:00
Телевизор

Сергей Шнуров - Наиле Аскер-заде: У нас дома парламент, но надеюсь, что жена думает по-другому

Музыкант ответил на вопросы ведущей программы «Действующие лица»
Константин ГЛЫБА
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В гостях у Аскер-заде Шнур был откровенен. Фото: instagram.comВ гостях у Аскер-заде Шнур был откровенен. Фото: instagram.com
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Некогда хулиган, сексист и хам, а теперь создатель трендов Сергей Шнуров ненадолго выпорхнул из студии шоу «Голос», чтобы встретиться с лауреатом ТЭФИ Наилей Аскер-заде и поговорить о сокровенном. Во время легкой осенней прогулки по Питеру музыкант не постеснялся приоткрыть завесу семейного балдахина, объяснил, есть ли жизнь после «Ленинграда» и каким будет новый проект «Шнуров» после окончания прощального тура его группировки. Разумеется, Шнур не удержался от соблазна и ненадолго завел съемочную команду программы в рюмочную.

- В последнее время я стал все реже и реже выпивать, - огорченно признался Сергей, взяв в руку стопку. - А ведь было золотое время: многие даже не знали, как я выгляжу. Слышали песни, но внешность не помнили. Не понимали, что я - это я.

- А кто у вас в семье главный?

- Я думаю, что у нас парламент. Но все-таки надеюсь, что жена считает по-другому.

- Что вам больше всего нравится в российском обществе?

- Здесь очень много стихии. И это здорово.

Ведущая побывала на репетиционной базе «Ленинграда», а затем заглянула с героем выпуска в один из музеев города, где начитанный Шнур громко продекламировал Маяковского:

- Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана; я показал на блюде студня косые скулы океана.

Не обойдется в программе и без фирменной философии Шнурова:

- Жизнь - это штука простая. А вот сформулировать сложно!

«Действующие лица» с Наилей Аскер-заде». Воскресенье, 0.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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