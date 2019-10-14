Немец Доменико Тедеско стал главным тренером московского "Спартака"

В понедельник, 14 октября, московский "Спартак" обрел нового главного тренера. После того, как в отставку был отправлен Олег Кононов, команде нашли другого специалиста. И им стал 34-летний немец итальянского происхождения Доменико Тедеско. Наставник уже был официально представлен команде утром в понедельник и провел первую тренировку в "Спартаке".

Тедеско известен по своей работе в немецком клубе "Шальке-04". С этой командой он выиграл серебро чемпионата Германии в сезоне 2017/2018 годов. Тедеско вывел клуб из Гельзенкирхена напрямую в групповую стадию Лиги Чемпионов.

Однако же в следующем сезоне команду ожидал провал. Да, она дошла до плей-офф Лиги Чемпионов. Но там - проиграла английскому "Манчестер Сити" со счетом 0:7, а в чемпионате Германии команда скатилась на 14 место. С 14 марта этого года Тедеско официально без работы.

Доменико Тедеско имеет сравнительно небольшой опыт работы. Он трудился помимо "Шальке" в скромной команде "Эрцгебирге" и молодежных клубах системы "Хоффенхайма".

Он никогда не был профессиональным футболистом. Играл в 9-й лиге немецкого чемпионата. В свое время обучался на торговца в оптовой и внешней торговле, получил степень бакалавра в области промышленного инжиниринга и степень магистра в области управления инновациями.

Однако же, большинству фанатов Тедеско запомнился матчем против дортмундской "Боруссии". В выездной игре в Дортмунде "Шальке" 25 ноября 2017 года проигрывал 0:4 к 25-й минуте игры, но завершил встречу вничью 4:4. После этого Доменико Тедеско обрел большую популярность в среде болельщиков.