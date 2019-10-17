…Всегда ваша госавтоинспекция

Первый появился ровно 7 лет назад. Тогда, в 2012 году, можно сказать, на заре цифровой революции в России, Госавтоинспекция оказалась одной из первых служб охраны правопорядка, открывшей гражданам онлайн-доступ к интересующей их информации. А именно - к проверке штрафов за нарушение ПДД. Система просто извещала о наличии или отсутствии задолженности, но не обласканные вниманием к своим нуждам, утомленные очередями автовладельцы благодарно приветствовали первый опыт ведомства по внедрению передовых информационных технологий в работу с населением. Опыт множился, и за последующие 7 лет на официальном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф» www.гибдд.рф появилось множество чрезвычайно полезных и нужных онлайн-сервисов и справочников. Кстати, иные из них нужны и полезны не только автомобилистам. Количество услуг, предоставляемых онлайн, все время растет, информации становится все больше, подача - нагляднее, навигация - проще. Сегодня интерактивный режим взаимодействия с Госавтоинспекцией настолько удобен, что на него охотно переходят даже автомобилисты так называемого третьего возраста. С начала этого года онлайн-сервисами на официальном сайте воспользовались более 608,3 млн раз. Для тех, кто по каким-либо причинам еще не входит в эту позитивную статистику, рассказываем, как с помощью онлайн-сервисов Госавтоинспекции сделать свою жизнь проще и комфортнее.

Проверка наличия неуплаченных штрафов

Очень востребованный сервис, позволяющий узнать обо всех нарушениях, совершенных на конкретном автомобиле за определенный период времени. В 2018 году посетители сайта обращались к нему более 408 млн раз, а за 9 месяцев текущего года проверок было уже свыше 350 млн. Просроченный штраф может дорого обойтись нарушителю, да и 50%-ная скидка при условии оплаты в 20-дневный срок стимулирует. Кроме того, сейчас сервис дополнен функционалом по предоставлению фотоматериалов, послуживших доказательством при наложении штрафов. Сведения в базе представлены из всех субъектов РФ. А это значит, что, если лихие люди где-то в другом регионе катались

на машине с вашими номерами и попались на нарушении, вы можете оспорить штраф, который пришел на ваш автомобиль. Случаи такие пускай очень редки, но бывают.

Проверка транспортных средств

Сервис позволяет проверить историю автомобиля - когда и кому принадлежал, в каких ДТП участвовал, с какими повреждениями вышел, не находился ли в розыске и не наложено ли на него каких-либо юридических запретов и ограничений по регистрации. Словом, все, что обычно интересует покупателя на вторичном рынке, теперь он может узнать прямо на месте, обратившись со своего смартфона к самому авторитетному источнику - базе данных Госавтоинспекции. Популярность этого сервиса активно растет. За девять месяцев текущего года эта услуга была востребована уже более 112 млн раз, тогда как за 2018 год она запрашивалась 119 млн раз. Чаще всего машины проверяют на участие в ДТП - за минувшие девять месяцев этой информацией интересовались свыше 60 млн раз (за 2018 год - более 90 млн).

Находился ли автомобиль в розыске - в этом году запрашивали уже свыше 55 млн раз (в 2018 году число обращений составило 60 млн).

Наличием ограничений интересовались за 9 месяцев текущего года более 66 млн раз (за 2018 год - 81 млн).

Проверка водительских удостоверений

Сервис предоставляет информацию о легитимности этого документа - выдавалось ли данное в/у в принципе, не находится ли оно в розыске, лишался ли его владелец прав на управление транспортным средством. Возможность оперативно проверить водительское удостоверение особенно актуальна для работодателей, нанимающих водителей. Отсутствие бдительности может обернуться уголовным делом. Похоже, работодатели это осознают, так как популярность этого сервиса за девять месяцев текущего года выше, чем за весь 2018 год, - свыше 15 млн проверок против 13 млн.

Регистрация ТС

Госавтоинспекция совершенствует систему регистрации транспортных средств. Удобство подачи предварительного заявления онлайн - через портал или мобильное приложение госуслуг - давно оценили все, кроме неисправимых староверов. А с апреля этого года россияне получили возможность прекратить регистрацию транспортного средства в режиме онлайн, то есть посещать регистрационное подразделение не придется вовсе.

Сервис функционирует на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг и доступен любому.

пользователю. Достаточно зайти под своей учетной записью на сайт www.gosuslugi.ru в раздел «Регистрация транспортного средства», выбрать подраздел «Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ», в котором и находится услуга «Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником».

С апреля по сентябрь эта услуга предоставлялась более 80 тысяч раз. Еще более 100 тысяч заявок было отклонено в автоматическом режиме из-за невнимательности заявителей при подготовке документов, отсутствия необходимых сведений или некорректных скан-копий документов. Кроме того, каждое заявление в течение следующего дня после отправки рассматривается сотрудниками Госавтоинспекции. Они контролируют соблюдение условий по оформлению и заполнению заявления, наличие необходимых документов. И только после этой двойной проверки принимается решение об оказании услуги либо отклонении запроса. Если запрос отклонен, заявитель получит соответствующее сообщение, после чего сможет исправить недочеты и заново сформировать заявку.

Сервис по фотовидео-фиксации

Все тайное когда-нибудь становится явным. Госавтоинспекция запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, в котором отмечены все места, где установлены камеры автоматической фотовидеофиксации. И это правильно. Ведь цель установки камер, как заметил Владимир Путин, это снижение аварийности на дорогах, а потому прятать их вроде как и незачем. Да и разработчикам навигационных приложений такой сервис - большое подспорье.

Уведомление о перевозке групп детей на автобусе

Любые организованные перевозки групп детей на автобусе предполагают обязательное уведомление Госавтоинспекции. Теперь его можно подать онлайн, заполнив предлагаемую форму. Сервис гарантирует передачу уведомления в режиме реального времени в банк данных, откуда оно сразу доступно для рассмотрения. Сотрудник Госавтоинспекции рассматривает форму и добавляет резолюцию. А если надо, то и комментарий по обнаруженным нарушениям. Заявитель, в свою очередь, может отслеживать все стадии рассмотрения. По указанному им электронному адресу или номеру телефона сотрудник Госавтоинспекции имеет возможность оперативно предупредить заявителя об имеющихся неблагоприятных факторах по маршруту перевозки: перекрытие движения, ремонт дороги и пр.

Помимо интерактивных сервисов, на официальном сайте Госавтоинспекции представлены очень удобные онлайн-справочники. Любой пользователь в один клик получает нужную ему информацию в сфере деятельности ведомства - будь то инспекция автошкол, проверка школьных автобусов или сведения о пунктах изготовления государственных регистрационных знаков. Это перспективное направление будет развиваться и далее. В Госавтоинспекции МВД России уверены: развитие ведомственного интернет-ресурса, запуск новых интерактивных сервисов и онлайн-справочников не только экономят время граждан и позволяют более эффективно использовать личный состав, но и способствуют повышению безопасности на дорогах. А это - главная задача сегодняшнего дня.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».