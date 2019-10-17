Расселение аварийного жилья на четверть превысило план

В начале октября в Москве прошла «Российская энергетическая неделя» (РЭН). На форуме в том числе обсуждалась энергоэффективность современных квартир, темпы сдачи в эксплуатацию новостроек и перспективы расселения аварийных домов. Официальные данные Минстроя России показывают, что жилищный рынок активно развивается.

Темпы увеличиваются

Впервые за последние четыре года рынок строительства жилья показывает развитие. Об этом министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев сообщил на Всероссийском совещании «Национальные проекты: приоритеты государства и возможности развития» в рамках РЭН, где обсуждались первые итоги стартовавшего в этом году национального проекта «Жилье и городская среда». Отрасль демонстрирует положительную динамику роста вводимого жилья.

Отдельно министр рассказал о том, как идет в стране расселение аварийного жилья. В начале 2019 года перед регионами была поставлена задача - наладить механизм по расселению аварийных домов.

- Ежегодно показатели по расселению аварийного жилья будут увеличиваться - мы будем идти усиленными темпами, - сообщил Владимир Якушев. - При этом не стоит забывать, что новое жилье должно быть современным, энергоэффективным, отвечать всем необходимым требованиям.

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Основные направления

На днях обсуждение национального проекта «Жилье и городская среда» продолжилось на расширенной стратегической сессии «Основные направления развития ЖКХ России» в Уфе. Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин отметил, что все регионы страны (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, которые расселяют аварийное жилье без привлечения федеральных средств) включились в работу.

- Общий объем финансирования программы по этапу 2019 - 2020 годов составляет 35,4 млрд рублей. В настоящее время регионы активно проводят необходимые закупочные процедуры. На сегодня более 40% средств Фонда ЖКХ в регионы уже направлены, - уточнил Константин Цицин. - Мы видим, что тенденция абсолютно нормальная.

Также он отметил, что 14 регионов уже подписали с Фондом ЖКХ дополнительные соглашения по опережающему финансированию программы по переселению граждан из аварийного жилья на общую сумму 38,18 млрд рублей.

Кроме того, по его словам, для ускорения хода развития программ для регионов открыта возможность подавать заявки на финансирование этапов 2020 - 2021 и 2021 - 2022 годов досрочно.

- Все это делается для того, чтобы регионы досрочно завершали реализацию программ по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, и могли финансировать расселение домов, признанных аварийными уже после этой даты, - пояснил Константин Цицин.

Всего до конца 2019 года в госкорпорации прогнозируют расселение не менее 200 тыс. кв. м аварийного жилья, выполнение целевых показателей будет превышено более чем на 40%.

Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

План превышен на четверть

Как же дело обстоит в конкретных регионах? По оперативным данным, представленным субъектами РФ в Фонд ЖКХ, по состоянию на 1 октября из аварийного жилья переселены 10,33 тыс. человек, что на четверть превышает план 2019 года. Полностью достигнуты цели 25 регионами, в 9 субъектах РФ план выполнен более чем на 50%.

Среди лидеров по перевыполнению плана расселения аварийного жилья - Московская область. В регионе расселено 9,69 тыс. кв. м аварийного жилья, хотя по целевому показателю 2019 года было заявлено 3,64 тыс. кв. м, из аварийного жилья переехали 656 человек (план - 210 человек). В Воронежской области расселили 8,50 тыс. кв. м вместо 0,84 тыс. кв. м по целевому показателю 2019 года, переселили из аварийного жилья 509 человек (план - 50).

В Ростовской области вместо заявленных в целевом показателе 2,35 тыс. кв. м аварийного жилья фактически расселили 9,21 тыс. кв. м, переселили 467 человек вместо 140.

А в Уральском федеральном округе перевыполнили задачу текущего года все регионы, за исключением Курганской области. В округе план по расселению реализован более чем с двукратным превышением: фактический показатель по расселенному аварийному жилью составляет 59,99 тыс. кв. м при плане 22,39 тыс. кв. м, а по количеству переселенных граждан - 3,74 тыс. человек, притом что изначально планировалось обеспечить жильем 1,30 тыс. граждан.

Впереди - масштабные задачи

В Фонде ЖКХ отмечают, что ускоренная реализация программы по переселению людей из аварийного жилья - хороший задел на следующий год, где задачи перед регионами стоят уже гораздо масштабнее. Так, если в 2019 году всего в стране было предусмотрено переселить 8,2 тыс. человек из 141 тыс. кв. м аварийного жилья, то в 2020 году - уже 54,6 тыс. человек из аварийного жилья площадью 1 млн. кв. м.

Фондом ЖКХ уже одобрены заявки Камчатского края и Пермского края на финансирование расселения аварийного жилья в рамках двух следующих этапов программы - 2020 - 2021 и 2021 - 2022 годов. Согласно этим заявкам в Пермском крае до конца 2022 года предусмотрено расселить 83,91 тыс. кв. м аварийного жилья и предоставить новые квартиры 6623 гражданам. На выполнение программы регион получит из средств госкорпорации 3,39 млрд рублей. В Камчатском крае за три следующие года планируется переселить из аварийного жилья площадью 15,79 тыс. кв. м 726 человек. На это Камчатский край получит из Фонда ЖКХ 524,02 млн рублей.

Также для ускорения реализации программы по следующему этапу - 2020 - 2021 годов госкорпорацией одобрены заявки Амурской и Новосибирской областей на сумму 572,07 и 269,67 млн рублей соответственно. В Амурской области предусмотрено до конца 2021 года переселить 535 человек из аварийного жилья площадью 10,26 тыс. кв. м, в Новосибирской области планируется расселить 6,09 тыс. кв. м, новые квартиры получат 343 человека.

Финансирование из средств Фонда ЖКХ этих четырех субъектов по этапу 2020 - 2021 годов составит 2,8 млрд рублей. В настоящее время им уже направлено авансирование в объеме 839,42 млн рублей.

В целом на сегодняшний день Фондом ЖКХ приняты решения о финансировании по этапам 2019 - 2022 годов регионов на сумму 40,12 млрд рублей, что позволит переселить из аварийного жилья площадью 1,16 млн кв. м

72 194 человека.

С учетом принятых решений Фондом ЖКХ направлено в субъекты РФ в качестве авансовых платежей и по представленным реестрам контрактов на приобретение квартир 14,43 млрд рублей.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Тюменская область сносит аварийное жилье с опережением графика

По состоянию на 1 октября в Тюменской области 766 жильцов переехали в новые квартиры. Это в четыре раза больше установленного проектом показателя на 2019 год.

«Национальный проект «Жилье и городская среда» ставит перед нами амбициозную задачу: объем ввода жилья должен вырасти к 2024 году в полтора раза, - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. - На протяжении шести лет в Тюменской области вводится порядка 1,4 млн квадратных метров жилья. Нам нужно в этом объеме жилье не только построить - оно должно быть качественным и востребованным. Что касается программы переселения из аварийного жилья, то в этом направлении у нас уже накоплен серьезный опыт, и в последние годы Тюменская область выполняла программу с опережением срока, будем стараться и дальше так работать».

По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, предыдущую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы регион ежегодно выполнял с опережением графика, что в итоге позволило закрыть ее ранее намеченного срока на восемь месяцев.