2019-10-14T12:14:20+03:00
Общество

Новые федеральные стандарты образования: что изменится для учеников

Разбираемся, как новые стандарты повысят качество образования
Ксения АЛЕКСАНДРОВА
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Российское школьное образование стремится в список сильнейших в мире. Сделать этот рывок без модернизации школьных программ невозможно. Но что определяет сегодня качество и рамки школьной программы?

Есть такая аббревиатура ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты, на первый взгляд похожа на термин из лексикона узкопрофильных специалистов. Но, если посмотреть детали, вещь действительно важная, понятная, а самое главное нужная, причем как учителю, так и родителю, да и ребенку знать, чему его научат в школе, наверняка интересно.

В стандартах прописывают не только основные принципы образовательной процесса, но и базу для преподавания каждой предметной области.

Действующим стандартам немало лет, некоторые датированы 2009 годом. Но, научные знания не стоят на месте, а с ними и школьные программы, поэтому за обновление, по прямому поручению Президента страны, взялось Министерство просвещения, а к новой редакции стандартов приложили свою руку ведущие научные коллективы педагогических вузов.

Новая редакция стандартов прописывает четкое содержание программ. Они внесут ясность по фундаментальным вопросам: чему школа учит, на какой результат рассчитывать, что является обязательной для всех частью образования, а где область для индивидуальных подходов. У учителей появится четкий, понятный инструмент для выстраивания своей программы, с конкретными требованиями и содержанием по каждому предмету. Родители же получат возможность оценить реальные учебные достижения своих детей, качество их подготовки.

Тема стандартов затронула и министр просвещения Ольга Васильева на встрече с родителями в преддверии учебного года: «На сегодняшний день структура образования следующая. У нас 80% школ – это базовые школы по содержанию образования, 20% школ – инновационные школы. И вот базовое образование должно иметь четкий, ясный, понятный родителям, понятный педагогам, понятный учителям стандарт – конкретизацию результатов, к которым мы должны с вами прийти».

Прошлые стандарты, по словам министра, были недостаточно конкретизированы и не прописывали четкие результаты обучения. С одной стороны, это давало школам возможность самим решать, что и в каком классе проходить, опираясь на возможности своих учеников. Но с другой стороны, такая ситуация создавала много проблем при переезде: попадая в новую школу, ребёнку приходилось что-то учить заново, а что-то наверстывать семимильными шагами.

Изменения есть и содержательные – например, математику в новом формате эксперты уже сочли более творческий и креативной. Другие изменения касаются проведения проверочных работ и экзаменов:

– В новой версии стандартов прописаны контрольные точки с конкретными результатами, которые должен достичь ученик к определённому времени, - рассказала директор Федерального центра педагогических измерений Оксана Решетникова. - Это поможет понять, как ребёнок освоил в конце каждого года изучаемые предметы, есть ли у него проблемы, как их можно решить. Эта точка контроля – шанс исправить то, что можно доработать ещё задолго до ОГЭ и ЕГЭ.

С другой стороны, новые стандарты отмечают, что такие проверки должны проводиться далеко не по всем предметам. Например, по литературе произведения для прочтения должны все-таки подбираться по возрасту и готовности самих учеников.

Кроме того, обновленные ФГОС направлены на формирование у школьников и личных навыков и компетенций – например, это умение самостоятельно учиться, решать проблемы, аргументировать свою точку зрения, делать выводы и многие другие. Окончательную версию стандартов Минпросвещения планирует утвердить уже к концу этого года.

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