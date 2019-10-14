Вожатая Саманты Смит: Сравнивать Саманту и Грету Тунберг по меньшей мере некорректно

Почти тридцать лет прошло с того дня как девочка из штата Мэн гостила в нашей стране и провела четыре дня Артеке, но Ольга помнит все так, будто это было вчера. Корреспонденту "КП" удалось разыскать вожатую Саманты Смит.

Ольга Волкова, когда-то Сахатова, живет в Таллине. Преподает английский язык.

На вопрос, похожа ли Грета Тунберг на Саманту Смит - отвечает однозначно:

- Ну что вы, какая тут может быть Саманта? Сравните улыбку Саманты, которая смогла разрушить страшные стереотипы, и лицо Греты, ожесточённое, просто злое. Девочка явно нездорова... Это чей - то очень дорогостоящий проект явно. Может быть, в наше время такие дети нужны кому-то для провозглашения своих идей, не знаю...

Мы попросили Ольгу Волкову ещё раз вспомнить встречу с девочкой из штата Мэн. "Как я оказалась в Артеке - сама удивляюсь"

Я родилась в Туркмении. Папа был милиционером, в погоне звездочками объездил полстраны. А я после университета два года отработала в туркменской школе. Было мне там и грустно и скучно. Случайно подруга подсказала, что идет набор на работу в "Артек". Я подала заявку.

Отработала две смены в "Морском" лагере, он считался самым красивым лагерем, для приема детей элиты. И вдруг вызывает меня к себе начальник и спрашивает: "А ты знаешь Саманту Смит?" Ну а как не знать? Все мы смотрели по телевизору про Саманту Смит. "Вот, - говорит начальник. - Будешь у нее вожатой".

Я испугалась. "Почему я, - спрашиваю, - я здесь первый год. Нет у меня такого опыта чтобы принимать гостей президентов Советского Союза. А вдруг она ногу сломает, упадет, разобьется".

"Да нормально, - говорит начальник. - Справишься, ты же комсомолка и английский к тому же знаешь.

"Английский знаешь - значит, справишься"

Английский-то я, конечно, знала, но когда в последний раз с носителем разговаривала - вообще не помню. Поэтому у меня на всех фотографиях такое лицо сосредоточенное: я же все время думала, как бы не сделать чего-нибудь не так.

Перед приездом Саманты мы собрались на площадке, детям в руки транспаранты дали. Журналистов не было, потому что автобус с журналистами потеряли в Симферополе. В общем, Саманта приехала одна, без журналистов. Подъезжает автобус, выходит из него девочка маленькая, красивенькая такая. Мы уже потом когда с вожатыми обсуждали, какая она хорошенькая, кто-то сказал: ну, конечно, крокодила же не пошлют...

Начальник лагеря в спину меня толкает, мол, иди, к ней, а сам шепчет: Нет, ты мне скажи, ты английский-то точно знаешь? - Здравствуй, Саманта, - говорю. - Я - Ольга, пионерская вожатая.

"Здравствуйте", - пищит девочка. И в этот момент все куда-то ринулись с криком: надо Саманте показать, где клуб находится, где столовая.

- Может, ты в душ хочешь? - спрашиваю у нее на бегу.

- Нет, - отвечает, - спасибо.

Я выдохнула: вроде, понимаем друг друга.

"Когда хочешь понять человека - поймёшь"

Меня до сих пор удивляет, что маленькая десятилетняя девочка оказалась такой храброй. Страшно же: страна другая, по-английски почти никто не говорит, это же 1983 год, какой там английский. Но когда мы спросили у Саманты, где она хочет жить: в гостинице с мамой и папой, или с ребятами лагере, она, неожиданно, сказала: "Хочу жить с детьми". Дело было уже к вечеру. Для Саманты выбрали самый лучший отряд, который располагался в самом новом и хорошем корпусе. (Сказать по правде, это не мой был отряд, но там было несколько продвинутых детей из Москвы и Питера, умеющих говорить по-английски). И как бы случайно туда попала Наташа Каширина, девочка симпатичная, у которой мама - преподаватель английского. И кровати у них как бы случайно оказались рядом.

Саманта и Наташа очень подружились. И не только потому, что Наташа хорошо говорила по-английски. Когда хочешь понять человека - ты поймешь.

Утром пошли на зарядку, а потом - в море. И она сразу побежала в это море и как закричит: "Олга, вода в соленая".

А у меня же чувство ответственности за весь Советский Союз, спрашиваю: Саманта, что не так?

Она отвечает, ну мы живем в штате Мэн, там озера, в них вода пресная.

- Ну ты не пей эту воду и будет как в штате Мэн, - говорю.

Так началась красивая жизнь. Она не хотела спать в абсолют, в сончас артековский. Поэтому во время сончаса мы пели у моря. Я так поняла, детских песен у них в Америке не было... А потом она говорит, ой, я так люблю медуз... И мы их собирали. Вот, помню, подлетела лодка, а в ней - спасатель-красавец. Говорит, это не Саманта Смит, случайно? А не хочет ли она покататься? Я думаю, не знаю как Саманта, а я так точно хочу покататься. И вот он нас посадил в лодку и повёз. Прокатились мы буквально метров двадцать и вдруг откуда ни возьмись - пограничный катер. Не знаю, в каких кустах он сидел. И как заорут на нас: что такое, почему дети без спасательных жилетов? У нас этих жилетов сроду не было, но так выяснилось, что были люди, которые присматривали за нами.

Совместное фото Ольги Волковой и Саманты Смит.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Очень подвели нас сосиски"

Саманта Смит прожила с нами четыре дня. Это для "Артека" большой период времени, у нас ведь дети очень заняты, отдохнуть нет времени. Такой смелый хороший ребенок, ничего не требующий. А ведь мы были готовы ко всему, знали, что есть особый контингент "своих" детей правящей элиты, которые вели себя, как непонятно что. Саманта оказалась совсем другая: ответственная и на все согласная.

Утром ходила с нами на зарядку, ела, бедная, все эти каши, ни от чего не отказывалась. Только сосиски нас подвели.

В столовой дети отдельно от вожатых едят за столом. И вот за обедом, прибегают дети, галдят: ой, там Саманта что-то протестует, мы не понимаем. Я подошла к их столу, вижу, Саманта перед тарелкой с сосисками грустит.

- Олга, - спрашивает, - это что.

- Сосиски, - отвечаю.

- А почему они желтые?

- Я призадумалась... Мне раньше этот вопрос как-то в голову не приходил. И я ошибочно решила, что, наверное, в Америке сосиски делают из мяса, а у нас - из туалетной бумаги.

- Это просто такой сорт такой, желтый, - говорю.

- Хорошо, - отвечает Саманта. - Только можно, я этот сорт не буду есть?

Я разрешила, конечно, но происходящее заметила завстоловой. Она как побледнела! Как выскочила с подносом! Как брякнула его перед Самантой! А на подносе такое было, что я до сих пор таких яств не видела.

Саманта глазенки вытаращила и всю еду с подноса между ребятами поделила.

Грета Тунберг.Фото: REUTERS

Саманта и школьная форма

Второй раз дети к нам прибежали, уже не по поводу сосисок. "Ой, - галдят, - она что-то мальчику объясняет.

Я пришла, смотрю, Саманта отчитывает мальчика за грязную рубашку. "Оля, - говорит, - передай ему, что если он не поменяет рубашку - он не настоящий джентльмен". Так попал пацан.

А дело в том, что в лагере не каждый день форму меняли. Если запачкался - жди обмена белья. Детям давали форму б/у, новую очень редко. Конечно, Наташе и Саманте выдали новую.

Наташину форму мы подшили, потому что юбка длинная была. Но вышло некрасиво, колбаса такая по краю. Пришла начальница, разоралась, мол, что за ужас, отрезайте. А как отрезайте? Нам строго-настрого запретили артековскую форму портить. Но ничего не поделаешь, отрезали, нормально стало.

А Саманте форма очень понравилась. Правда красный галстук ей не дали: нельзя, только пионер имеет право носить красный галстук. Саманта у меня попросила, можно ли форму домой увезти?

Я спросила, а мне отвечают: "Ну, не знаем, как рассчитываться будешь" Дело в том, что зарплата у вожатых была маленькая, тридцать рублей или сорок, и ту мы никогда не получали, потому что дети теряли все, а мы потом платили за все эти пилотки.

Я подумала, ребенок такой хороший, хочет форму, да и ладно, рассчитаюсь. Никогда богато не жили, и тут ерунда. Но потом конечно подарили форму и не высчитали с меня. А еще ей наши девочки бантики подарили. В Америке девочки не знали, что такое бант, а у нас все девочки ходили с бантиками. Что было у наших детей - все отдали.

Ее мама тоже как-то подошла и спросила: у меня такие конфеты хорошие есть, можно, я ваших детей угощу?

- Нужно! - я говорю. - они же таких конфет в глаза не видели и вряд ли увидят когда-нибудь.

Никто же не знал, что все скоро переменится.

Ощущения от Саманты были совершенно прекрасные. Хороший, светлый ребёнок. Как сейчас помню: сидит Саманта на стадионе, ее прожектор начинает высвечивать, а она - шариком закрывается. Я спрашиваю, кем станешь, когда вырастешь? "Ветеринаром", - отвечает.

После Саманты

После того как Саманта погибла, Джейн, ее мама, в 1985 году приехала к нам в лагерь и привезла американских детей. Я уже не была вожатой и никто меня не предупредил о ее приезде. В общем, еле-еле успела к линейке. Слушаю Джейн, а сама плачу, не могу. И вот она уходит, а я спрашиваю: Джейн, вы меня помните? Как она бросилась меня обнимать и целовать! "Это Ольга, - говорит, - вожатая Саманты". И ещё голову поворачивает так грамотно в камеру, а мне стыдно, у меня нос красный.

После ее отъезда пришло письмо в Артек: мы бы хотели видеть вожатую Саманты у нас в штате Мэн. Пусть едет в гости, кем хочет. Мы ей купим билеты, накормим, отель предоставим. Я помчалась, радостная, в ЦК комсомола, а меня как холодным душем:

А мало ли, кого куда зовут. У нас все хотят в Америку. Есть более достойные люди...

Мы с Джейн общаемся до сих пор. Хорошая она женщина. Издала несколько книг, организовала фонд памяти Саманты. Никого у неё больше нет. Я стараюсь не говорить с ней о дочери, чтобы не травить душу. А лично мы встречались в последний раз у Малахова. Обнялись, поплакали, правда, слова мне сказать не дали, Хакамада в микрофон про Саманту говорила...

"Второй Саманты Смит не было и вряд ли будет"

- Ольга, как вы определяете для себя феномен Саманты?

- Бывает, что дети пишут письма президенту, деду морозу, господу богу. Никто на эти письма никогда не отвечает, а с Самантой произошло чудо. Вы не помните, как мы жили, а ведь мы и впрямь тряслись и ждали, когда объявят по телевизору, что Америка начала войну. И в Америке боялись также.

- Думаете, за Самантой никто не стоял?

- Наверное, кто-то помогал. Но это не было планом и разведкой по желтым сосискам. Она явно сама всем этим интересовалась и сама придумала.

- После Саманты Смит в США ездила Катя Лычева, но не обрела такой популярности...

- Катя Лычева была проектом.Я когда в лагере работала, слышала, что она не совсем такая, какой Ее показали. Наши вожатые, по крайней мере, не в восторге от неё были. Фифа, говорят, такая. Это же видно как мы ни стараемся показать себя хорошим - все видно, особенно дети чувствуют. От того они так Саманту полюбили.

- Вы считаете, что у Саманты были уникальные коммуникативные способности?

- Когда я с ней общалась, мне казалось, что я таких детей никогда не встречала. Но потом мне довелось работать в Америке и я увидела, что такой стиль общения, в общем-то, норма среди подростков из хорошо обеспеченных семей. Они не смеются друг на другом, они толерантные, не зажатые. С ними комфортно. Однако до сих пор считаю, что Саманта особенная, было в ней такое притяжение, о котором трудно рассказать.

Из многих детей пытаются сделать "Саманту". Но только я считаю, что второй такой девочки не будет. Она была настоящая.