Шуба вне закона: Калифорния запретила натуральный мех

Наверняка многие помнят заставивший содрогнуться эпизод из культового сериала «Секс в большом городе», когда секс-бомбу Саманту Джонс в белой шубе на неделе моды облили краской дерзкие зоозащитники. То было в Нью-Йорке, а вот их единомышленники из Калифорнии теперь вооружены не только ведром с краской, но и законом. «Золотой штат» США, самый густонаселенный (порядка 40 миллионов жителей) и третий по площади теперь официально ставит мех вне закона. Первый из всех.

Губернатор Гэвин Ньюсом подписал указ, запрещающий изготовление и продажу изделий из натурального меха. И это не только привычные шубы-шапки-сапоги. Даже если у вас меховой брелок - вы нарушитель. Не подпадают под запрет чучела и мех, добытый во время лицензированной охоты и используемый в религиозных обрядах.

Наказывать нарушителей будут долларом. Суммы штрафов пока не обнародованы. Но время напоследок пошиковать в натуральных шубах да и просто покутаться в теплые вещи (ведь климат в штате разнится, и в горных районах зима не дождливая, а снежная) у желающих еще есть - закон вступит в силу только в 2023 году. А с 2025 года здесь также запретят охоту на рысь.

Но и это еще не все. Калифорнийские власти решили запретить и выступления животных в цирках.

Зоозащитники празднуют победу: в Калифорнии запретили цирковые шоу с животными.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Калифорния является лидером в вопросах, касающихся защиты животных, и сегодня это лидерство подразумевает запрет на продажу меха. Но мы идем дальше. Мы заявляем всему миру, что такие прекрасные дикие животные, как медведи или тигры, не должны выступать на перекладинах трапеции или прыгать через огонь, - говорится в губернаторском указе.

К слову, примеру Калифорнии по запрету меха могут последовать Нью-Йорк и Гавайи. Последним с их тропическим климатом быть гуманными, надо думать, особенно легко.