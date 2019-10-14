Роструд напомнил, как правильно работать в праздники

Со 2 по 4 ноября россиян ожидают очередные праздники. В связи с этим Роструд решил напомнить о правах тех работников, которым в эти дни — ровно как и в любые другие праздничные или выходные — придется потрудиться. Эти права, естественно, прописаны в Трудовом кодексе — но кто ж на зубок знает этот документ.

Итак...

1) Привлекать к работе в выходные можно только в исключительных случаях. Таких, правда, довольно много. По общему правилу, это ситуации, когда:

-производственные процессы не могут быть прерваны, иначе будет нарушена нормальная работа предприятия,

-праздничная вахта связана с обслуживанием населения,

-речь идет о каком-то неотложном ремонте или разрузке-погрузке, которые денек-другой никак не подождут.

2)Работник должен дать письменное согласие потрудиться в законный выходной. При этом работодатель оформляет неурочные работы распоряжением или приказом.

Но есть исключения, когда вас на законных основаниях могут вызвать на работу, согласия не спрашивая.

Это — если объявлено чрезвычайное положение или случилась какая-то чрезвычайная ситуация: пожар, наводнение, землетрясение и т. п.

Еще одно исключение — люди творческих профессий (их перечень определен правительством). В этом случае, как правило, речь не идет о нормированном труде «от и до», поэтому не запрещено и дергать сотрудников в праздники. Но — только если такие особенности графика прописаны в коллективном договоре или каком-то еще документе.

3)Особый порядок — для инвалидов, женщин с детьми до трех лет, матерей-одиночек (отцов-одиночек) с детьми до пяти лет, работников, у которых дети-инвалиды и еще ряда подобных категорий граждан. У них работодатель обязан не только поинтересоваться, а согласны ли они трудиться в праздник или выходной, но и под расписку уведомить о том, что вообще-то можно отказаться.

4)И главное. Труд в праздничный день должен оплачиваться в двойном размере. Если работа сдельная — то по двойным расценкам.

Вместо двойной оплаты сотрудник может попросить лишний выходной. Важный момент - независимо от того, сколько времени вы реально протрудились в праздник (хоть всего два часа), в качестве компенсации вам должны предоставить полноценный выходной — целый день.