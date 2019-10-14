Год Нисанов и Зарах Илиев: «Во главе года – плоды милосердия»

Недавно в Москве состоялся традиционный благотворительный прием, организованный Российским еврейским конгрессом (РЕК) по случаю празднования Нового года по иудейскому календарю. Мероприятие посвящено теме милосердия и добрых дел и считается главным ежегодным приемом для всех еврейских общин России. В их число входит и сообщество горских евреев, к которому относятся владельцы группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев.

На фото: Год Семёнович Нисанов

Бизнесмены известны многими благотворительными инициативами, направленными на сохранение культурных традиций и просвещение молодежи. А в этом году Нисанов, который является первым горским евреем, занимающим пост вице-президента Всемирного еврейского конгресса (ВЕК) за более чем 80 лет существования этой организации, вручил во время приема президенту ВЕК Рональду Лаудеру знак признательности «За глобальное влияние на мир» (GlobalInfluenceAward).

На фото: президент ВЕК Рональд Лаудер, которому Год Нисанов вручил знак признательности «За глобальное влияние на мир»

Сладкие яблоки надежды

Согласно традициям иудаизма, Рош а-Шана (в переводе с иврита «Глава года»), а именно так называется еврейский Новый Год, не имеет четко установленной даты. Он отмечается в новолуние месяца тишрей, то есть в конце сентября или начале октября. В этом году, в частности, праздник пришелся на 29-30 сентября. Но на какие бы даты не выпадали торжества, в сознании верующих людей Новый Год является, прежде всего, событием не календарным, но глубоко духовным.

Фактически это торжество дает старт целой цепочке осенних празднеств в иудаизме, которые длятся примерно месяц. Сначала верующие отмечают собственно Новый год – по традиции ходят в синагоги, устраивают праздничные застолья в кругу семьи и друзей. Затем следует период глубокого личного самоанализа и раскаяние в совершенных ошибках, завершающийся главным событием в иудаизме - «Судным днем». Поэтому необходимости творить добрые дела и размышлять о прожитом годе в преддверии Рош а-Шана уделяется столь ключевое значение. Не случайно, символом этого праздника является одно из новогодних блюд в иудаизме – яблоко в меду - знак надежды и пожеланий насыщенного приятными событиями «сладкого» Нового года.

Именно яблоками было украшено и здание Barvikha Luxury Village, где проходил в этом году благотворительный прием с участием Года Нисанова и Зараха Илиева. На этот символ обратил внимание участников мероприятия и президент РЕК Юрий Каннер, подчеркнувший, что самое важное для иудеев в период торжества - решить накопившиеся вопросы, завершить важные дела и помириться со всеми людьми.

Торжественный прием РЕК собрал более 500 гостей, среди которых были российские и зарубежные общественные деятели, меценаты и бизнесмены, дипломаты из многих стран мира, а также раввины и бывшие узники нацистских концлагерей и гетто. Примечательно, что все средства, собранные в качестве пожертвований за участие в мероприятии, тоже будут направлены на благотворительность. В частности, на поддержку образовательных проектов РЕК, программу помощи детям из социально незащищенных семей и специальный проект, посвященный противодействию антисемитизму.

Культурный подход

Безусловно, благотворительная деятельность представителей еврейских общин в России не ограничивается инициативами, о которых шла речь в рамках прошедшего приема, но носит глобальный характер. Так, бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, например, многое делают для сохранения памятников истории и культуры в российской столице. В марте этого года владельцы ГК «Киевская площадь» открыли в городе гастрономическое пространство нового формата «Депо», являющееся в настоящее время крупнейшим фудмоллом в Европе. Ежедневно это место посещают тысячи человек. Примечательно, что работает комплекс на территории отреставрированного Миусского трамвайного депо, признанного объектом культурного наследия Москвы. Со временем здания архитектурного ансамбля старейшего трамвайного парка города настолько обветшали, что им требовалась реставрация, которую с успехом и провели Нисанов и Илиев. В результате памятнику удалось вернуть первоначальный исторический вид, и при этом бизнесмены предложили для этого места принципиально новый формат деятельности, актуальный для современной городской среды.

Точно такой же бережный подход владельцы ГК «Киевская площадь» проявляют и к своим гостиничным объектам. Именно Год Нисанов и Зарах Илиев в свое время занимались реставрацией советской гостиницы «Украина», которая сейчас успешно работает под брендом Radisson Collection. Бизнесмены не только сохранили все уникальные архитектурные особенности гостиницы, но и на собственные средства отреставрировали коллекцию полотен художников советской эпохи, которая и сейчас украшает внутренние помещения отеля. А в настоящее время Нисанов и Илиев заняты реализацией интересного и сложного проекта возведения гостиницы в районе улицы Варварка, в непосредственной близости Кремля. Ее построят по образцам доходных домов XIX века, что позволит объекту органично вписаться в окружающую архитектурную среду, не нарушив пространственной геометрии исторического района.

Традиции и просвещение

Особой заботой бизнесменов является поддержка культурных и образовательных проектов, нацеленных на сохранение традиций еврейского народа, и в частности – уникальной горско-еврейской общины. В настоящее время только численность московской диаспоры оценивается, по разным данным, в 10-15 тысяч человек. Многие из членов общины, как и Год Нисанов и Зарах Илиев являются выходцами из Азербайджана, в частности из знаменитого поселка Красная Слобода, который в настоящее время является самым крупным местом компактного проживания горских евреев в мире.

Собственно, и знаменитым этот поселок становится уже на весь мир. Немалая заслуга в этом принадлежит Нисанову и Илиеву, которые совместно с фондом СТМЭГИ в скором времени откроют в Красной Слободе уникальный музей горских евреев. В нем будут представлены предметы быта и культуры малого народа, которому, кстати, до сих пор удается сохранять свой древний язык джуури. В поселении не только говорят на нем, но и хранят бытовые и, главное, религиозные традиции, сплачивающие горских евреев по всем миру.

Для того чтобы и столичной диаспоре было легче поддерживать связь с малой родиной и сохранять свою идентичность недавно, как раз в преддверии новогодних торжеств, Год Нисанов и Зарах Илиев открыли в Москве Общинный центр Объединения горских евреев. С его появлением всем представителям малого народа станет гораздо проще собираться по всем значимым событиям, совершать совестные молитвы и организовывать культурные мероприятия. Особенно важным станет приобщение к традициям предков для подрастающего поколения диаспоры.

Стоит сказать, что бизнесмены активно способствуют реализации проектов, нацеленных на образование детей и подростков в русле традиционной иудейской культуры. За свои инициативы в этой сфере Год Нисанов и Зарах Илиев получили премию «Скрипач на крыше» от Федерации еврейских общин России. В частности, одним из главных достижений бизнесменов в сфере образования является открытая в Москве несколько лет назад школа «Хедер Менахем». Образовательное учреждение является, по сути, начальной школой, дающей традиционное иудейское образование. Школа оснащена современным оборудованием, имеет богатую библиотеку и две синагоги.

Открывавший «Хедер Менахем» Главный раввин России Берл Лазар отметил вклад Нисанов и Илиева в создание школы и подчеркнул, что творить добрые дела и радовать других должен стремиться каждый верующий человек. Уже во время недавнего празднования Нового года президент РЕК Юрий Каннер заявил о том, что число меценатов растет. В том числе и тех, кто принимает участие в ежегодном благотворительном приеме. А это значит, что плодов милосердия, принесенных от чистого сердца, в обществе будет все больше и больше.