Геннадий Онищенко: Минздрав рано радуется - смертность от алкоголя в России вряд ли «упала» на 30 процентов
- Геннадий Григорьевич, ночью пришла информация любопытная. В Минздраве рассказали о снижении числа случаев смерти по причинам, которые связаны с употреблением алкоголя. По данным ведомства, за последние восемь лет этот показатель «упал»... на 30%. Представляете? В 2018-м на 100 тысяч населения приходилось 33,2 случая против 47, 5 в 2010-м. Как вам эти данные?
- Эти цифры не должны нас успокаивать. Повода для радости вовсе нет.
На самом деле, смертность, связанная со злоупотреблением спиртными напитками, не ограничивается только теми случаями, которые учтены в данной статистике.
Самая распространенная форма – это острые смертельные отравления алкоголем. «Перепил» - и во время этого умирает.
А есть хронические заболевания, связанные с алкоголем, в том числе, - и цирроз печени.
В этом же ряду - синдром внезапной остановки сердца.
Я уж не говорю о тех травмах, прежде всего - автодорожных, ну, и производственных, бытовых, которые происходят во время алкогольного опьянения - и так далее. Что имеет в виду данная статистика – следует уточнить.
- Что ж вы такой пессимист, ко всему придираетесь, даже к цифрам. Уж и порадоваться не даете…
- Да нет, безусловно, - надо порадоваться положительной тенденции. В любом случае – меньше смертей – уже хорошо.
А мой критический взгляд - он к тому, чтобы не почивать на лаврах, не успокаиваться и не питать иллюзий по поводу злоупотребления алкоголем.
И я могу «придираться» к цифре - связанной с «падением» смертности от употребления алкоголя. Так же, как «придираюсь», скажем, к различным данным по поводу снижения продаж алкоголя.
А мы знаем, что - кроме легального - существует и нелегальный, теневой рынок алкоголя и суррогатов, которые не предназначены для употребления - как алкогольная продукция.
Так и в этой статистике – а учитывает ли она отравления суррогатами? Формально ведь гибель после употребления какого-либо химиката – это не отравление алкоголем, правда? Другая статистика, а человека – нет.
В целом - да, и я с оптимизмом смотрю на эту цифру. Хотя готов поспорить насчет 30%.
- Какой вы недоверчивый, Геннадий Григорьевич!
- Понимаете, это данные не Минздрава, а все-таки - Госстатистики, на которую опирается наш Минздрав.
Но, в любом случае, даже если цифра корректна, на самом деле 30% - это очень мало - с точки зрения той работы, которую мы должны проводить, избавляя нашу популяцию от этого злостного фактора, коим является употребление алкоголя.
Что нам надо делать?
- Да!
- Например, я ратую за то, чтобы мы увеличили возраст, с которого можно разрешить продажу молодежи алкоголесодержащих продуктов, - до 21 года.
- А «до скольки лет» - можно? Некоторые и в 70 покупают. А потом и умирают: слабый организм не выдерживает таких нагрузок.
- Мужчины от 50 до 60 лет, в основном, умирают от синдрома внезапной остановки сердца - в результате потребления алкоголя. Это самый опасный возраст для мужчины, когда развивается этот губительный синдром.
Среди частных вопросов, которые мы должны обсуждать, нужно думать о такой проблеме, как переход от северного типа потребления алкоголя к южному. То есть, сократить потребление крепких спиртных напитков, вроде водки, и заменить их сухими слабыми винами.
- Именно поэтому вы Госдуме свой законопроект выдвинули? О развитии виноделия и виноградарства. Вы меня, кстати, этим удивили.
- Вы принципиально неверно называете проект закона. Он, прежде всего, о виноградарстве. А уже потом - о виноделии.
- Где виноград, там вино.
- А, между прочим, мы - примерно 200 тысяч тонн винограда съедаем просто так, как вкусную ягоду. (В год. - А.Г.) И - примерно 200 тысяч тонн уходит на производство алкогольного напитка, который называется вином.
- Двести тысяч тонн выпиваем, двумястами тысячами тонн закусываем.
- Ваше беспробудное ерничание по такой важной теме не уместно, господин Гамов.
- Извините.
- Так лучше!
Словом, государству нужно активнее заниматься виноградарством. Это тоже будет выводить наше населения из зависимости от тяжелого алкоголя.
В принципе, тенденция идет в позитивном направлении. Но ее надо всяческими мерами: и законодательными, и воспитательными, и мерами по исполнению принятых законов - постоянно держать в поле зрения.
Потому что - продолжительность жизни мужчин, которые, как известно, пьют больше, чем женщины, и потому живут на 10 лет меньше, чем дамы, - у нас сильно отстает от общеевропейской, где вино употребляют больше, чем водку. Так что давайте не будем бить в фанфары.
Наша ближайшая цель – к 2024-му году достигнуть показателя в 8 литров потребления алкоголя на душу населения.
- Так мало?
- Много! Нужно меньше!
Ведь речь идет о показателе в единицах безводного, то есть - стопроцентного - спирта.
А 8 литров, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - это тот предел, после которого начинается разрушение генофонда нации.
Так что это – первый рубеж, который должен быть взят, чтобы потом планомерно его снижать.
Кстати, когда Николай II издал высочайше утвержденный Указ, который все ошибочно называют «первым сухим законом», - там потребление было пять с небольшим литров.
Мы сейчас - более, чем в два раза больше потребляем. И с вами пытаемся сейчас вот, как бы сказать, - оправдать нашу бездеятельность таким низким, всего лишь на 30% , - снижением смертности от алкоголя.
- Ну, понял. Спасибо вам!
Геннадий Онищенко: «Минздрав рано радуется - смертность от алкоголя в России вряд ли снизилась на 30 процентов»
ИСТОЧНИК KP.RU