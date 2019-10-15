Ученые: Многие животные имеют свой собственный язык

Люди свысока смотрят на своих братьев меньших. Да, что греха таить, мы и к друг другу-то относимся без особого почтения. Достаточно сказать, что человеческие зоопарки, где просвещенной публике вместо зверей демонстрировали аборигенов Африки и Австралии просуществовали в Европе до 1958 года.

А уж допустить, что сами звери могут претендовать на интеллектуальное равенство с царем природы, для нас почти невозможно. Но у некоторых видов животных ученые обнаруживают проявление высших психических функций, которые раньше считались свойственными только человеку. Например, языковое общение. Многие исследователи полагали, что эта черта является уникальным свойством нашего вида. Не тут-то было!

В первую очередь ученые пытались разговорить наших ближайших родственников - обезьян. Однако выяснилось, что их гортань физиологически не приспособлена для человеческой речи. Тогда в 1966 году американские зоопсихологи Аллен и Беатрис Гарднеры предприняли попытку научить шимпанзе Уошо жестовому языку глухонемых. И добились ошеломляющих результатов. Словарный запас обезьяны составлял более 200 жестов, она сама придумывала названия новым предметам: например холодильник обозначала жестами «холод» и «ящик», арбуз - «пить» и «конфета»… Но оппоненты настаивали: Уошо тупо копирует жесты людей, не понимая их смысла, а Гарднеры видят то, что хотят видеть.

Поговори со мной, макака...

Тогда исследователи из Йерксовского приматологического центра придумали специальный язык посредник - йеркиш. Он устроен так, что каждому слову соответствует определенный символ на огромной клавиатуре компьютера. Нажимая на разные кнопки можно даже составлять предложения. В отличие от жестового языка йеркиш не допускает двойных толкований, его можно понимать лишь однозначно.

Приматологи принялись обучать йеркишу Матату - 6-летнюю самку шимпанзе бонобо. Но она была бестолковой ученицей, а вот ее сын Канзи, который с самого раннего возраста крутился под ногами исследователей, оказался вундеркиндом. Его словарный запас измерялся тысячами слов. Он на слух хорошо понимал человеческую речь и, например, различал разницу в предложениях «Унеси картошку за дверь» и «Иди за дверь, принеси картошку». А мама Канзи так и не заговорила, сам вундеркинд и его сестра Панбаниша выступали для Мататы в качестве переводчиков с человеческого языка на обезьяний. Так выяснилась важная деталь.

- Обезьяны могут овладеть простейшим аналогом человеческой речи при условии, что им повезло с раннего детства расти в общении с человеком, - говорит профессор биологического факультета МГУ Зоя Зорина. - По языковому поведению такие обезьяны похожи на детей глухих родителей, достигших возраста 2 - 2,5 лет. Это очень скромный уровень, если смотреть с человеческих позиций. Но если вспомнить, что речь идет об обезьянах, это невероятный прорыв в представлениях о возможностях наших ближайших родственников.

Исследования показали, что в естественной среде «язык» обезьян ничем не отличается от коммуникативной системы собак. В случае опасности они могут подать сигналы разных типов «Леопард снизу!», «Орел сверху!», «Змея рядом!». Но не более того.

Стоит добавить, обезьяны и дети-маугли во многом похожи. Если брошенные дети до 6 лет не научились разговаривать и росли в бедной социальной среде у них на всю жизнь остаются не развиты речевые центры головного мозга.

В 1973 году австрийский этолог Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию за открытие языка пчел.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Станцевать план поисков

Однако некоторые виды животных используют свой особенный язык совершенно не похожий на наш. В 1973 году австрийский этолог Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию за открытие языка пчел. Они изъясняются, как в индийском кино - языком танца. С его помощью пчела разведчица, вернувшись в улей рассказывает сородичам, где находится источник нектара и пыльцы. Существует два типа танцев: круговой передает инструкции по поиску источника пищи, расположенного в радиусе 50-100 метров. Виляющий танец дает точные координаты цветка, который расположен на более дальнем расстоянии - до нескольких километров. Танцы содержат информацию о направлении полета относительно Солнца, типе цветка, характере ветра, времени полета и множество других данных.

А доктор биологических наук Жанна Резникова, заведующая кафедрой сравнительной психологии Новосибирского государственного университета, обнаружила недюжинные интеллектуальные способности у рыжих муравьев. В ходе экспериментов изучалось, как муравьи разведчики передают муравьям фуражирам информацию о приманке расположенной в сложном лабиринте. Самого разведчика, после контакта с товарищами изолировали, а пластиковый лабиринт заменяли на идентичный, чтобы фуражиры не имели возможности идти по пахучему следу. В этой ситуации фуражиры могли найти приманку только если разведчик давал четкие инструкции в каком порядке в лабиринте надо поворачивать направо и налево. Усложняя задачу ученые пришли к выводу, что муравьи способны не только считать в пределах нескольких десятков, но и могут совершать простые арифметические действия!

Переводчик для грызунов

Редкий мужчина способен произвести на женщину такое же сильное впечатление, как обыкновенная серая мышь. Но ученые выяснили, что у грызунов есть и другие скрытые таланты. Оказывается мыши неутомимы болтуны.

- Крысы и мыши имеют очень богатую и разнообразную голосовую связь, - говорит Рассел Маркс специалист по поведенческой психологии Вашингтонского университета. - К счастью для нас, большинство звуков, которые издают грызуны, находятся в высокочастотном и ультразвуковом диапазоне, недоступном для человеческого уха.

Чтобы понять, о чем так увлеченно болтают мыши, ученые придумали программное обеспечение на основе искусственного интеллекта и назвали его DeepSqueak (Глубокий писк). Алгоритм анализировал записанные звуки, сопоставлял с ситуациями, когда они были произнесены и пытался расшифровать, что все это означает. Исследователи обнаружили, что мыши издают по меньшей мере 20 типов звуков.

Оказывается мыши неутомимые болтуны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Писк, означающий высшую степень блаженства, звучал, когда зверьки понимали, что им дадут угощение (например сахар) или когда они играли друг с другом. В случае если самцы видели или чувствовали запах «девочек», в лаборатории начинали раздаваться особые «песни» а ля Стас Михайлов, которые мыши поют во время ухаживания. Но если хвостатых мучеников науки угощали алкоголем, то голоса разделялись. Одни выражали восторг и предвкушали «Сейчас погуляем!» Другие (видимо знакомые с похмельем) издавали тревожные сигналы. А когда мышей, находящихся в отношениях, после разлуки опять соединяли вместе, то они устраивали «ток-шоу», которое можно было классифицировать, как семейную сцену: «Ты где был?! Опять за этими рыжими вертихвостками бегал?!!» Перефразируя классика, после смерти Махатмы Ганди нам все же есть с кем поговорить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ничто человеческое слонам не чуждо

10 взрослых слонов погибли в национальном парке Таиланда, пытаясь спасти слоненка упавшего в водопад

10 взрослых слонов погибли в национальном парке Таиланда, пытаясь спасти слоненка упавшего в водопад.

Cказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Но на такую жертвенную любовь к ближнему способны не только люди, но и животные. Слоны особенно отличаются особым умением сопереживать своим сородичам, попавшим в беду. Об этом рассказывает трагическая история, произошедшая в начале октября в национальном таиландском парке Кхао Яй, где 10 взрослых слонов погибли, пытаясь спасти слоненка упавшего в водопад. Стадо насчитывало в общей сложности 13 животных, но из ловушки смогло выбраться только двое. Люди узнали о трагедии благодаря снимкам с дрона, патрулирующего парк. Но когда сотрудники парка прибыли на место событий было уже поздно. В этом месте у реки обрывистые и скалистые берега и слоны оказались не в состоянии преодолеть эту кручу.