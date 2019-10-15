2019-10-15T10:31:41+03:00
Авто

KAMA TYRES: менять, нельзя откладывать

Очередной осенний сезон принес много сюрпризов своим автовладельцам. Пока в Сибири тепло, центральная Россия и Урал во всю уже испытали первые снегопады
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Так, когда же менять летние шины на зимние? Доверять своей интуиции или техническому регламенту? А может синоптикам? Разбираемся.

По регламенту

Согласно регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», в зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) запрещено передвигаться на летних шинах, а в летние месяцы (июнь, июль, август) – на шипованных зимних шинах. Автовладелец обязан осуществлять сезонную смену шин весной и осенью – времени достаточно много. Но когда это делать наиболее оптимально, с учетом безопасности вождения, правил и особенностей эксплуатации в разных регионах.

По погоде

Большинство экспертов сходятся во мнении, что «переход» на зимние шины необходимо осуществлять при установлении среднесуточной температуры ниже 7°С. А необходима ли смена шин в теплых регионах? В условиях мягкого климата автовладельцы зачастую отдают предпочтение моделям с расширенным температурным диапазоном использования (в простонародье «всесезонка»), но стоит учитывать, что такие шины по закону можно эксплуатировать только если на них есть маркировка «M+S». Например, шины модельного ряда «КАМА 365», которые представлены сразу в трех линейках: КАМА 365 для комплектации легковых автомобилей, КАМА 365 SUV для установки на внедорожники и кроссоверы, а также КАМА 365 LT, разработанная для эксплуатации на легкогрузовом транспорте и микроавтобусах. Шины имеют все необходимые обозначения и предназначены для эксплуатации при температуре от -10°С до +55°С, т.е. подходят для круглогодичной эксплуатации в южных регионах России.

По закону

В этом году штраф за отсутствие зимних шин не применяется, но он сохраняется в отношении использования изношенной зимней резины (глубина протектора менее 4 мм) в размере 500 рублей, а также может быть вынесено предупреждение.

Про шиномонтаж

Срок эксплуатации шин зависит от нескольких факторов, и один из них правильность выполнения шиномонтажных работ, спрос на которые в разы увеличивается в сезон. Именно в такое время, когда автовладельцы стоят в очередях в мастерские, качество оказываемых услуг требует дополнительного контроля.

Итак, что важно учитывать:

Установка шин с различным рисунком протектора (ассиметричный/ симметричный). Симметричный ненаправленный рисунок – самый распространенный для шин доступного сегмента, считается универсальным, идеально подходит для запаски. Протектор шин с симметричным направленным рисунком обязательно требует правильной установки, в соответствии с маркировкой ROTATION и стрелкой, указывающей направление вращения.

Шины популярных брендов, например, модельного ряда Viatti, зачастую имеют асимметричный ненаправленный рисунок протектора, который обеспечивает повышенное сцепление и управляемость автомобилем. Рисунок протектора таких шин разделяется на внутреннюю и внешнюю сторону, отличающуюся собственным особенным расположением протекторных шашек и канавок. Внешняя сторона рисунка имеет конфигурацию, оптимальную для сцепления с сухой дорогой, в том числе с нестабильным дорожным полотном. Внутренняя сторона ассиметричного рисунка благодаря дополнительной глубине канавок помогает при движении по мокрому дорожному покрытию. При установке шин с ассиметричным ненаправленным рисунком протектора необходимо обращать внимание на маркировку на боковине колеса, отмечающую внешнюю (OUTER или OUTSIDE) и внутреннюю (INNER или INSIDE) сторону.

Балансировка. Обязательно проведение данной процедуры, т.к. именно она сможет выявить возможные проблемы с дисками, а значит их исправить. Шины на дисках без повреждений прослужат существенно дольше.

Оборудование шиномонтажной мастерской. Наличие подъемника, станков, специальных стендов для балансировки – все это существенно сократит риски возможного нарушения технологического процесса.

Отзывы в интернете. Опыт других автовладельцев может вам стать реальной помощью при выборе мастерской.

Справка:

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

В ассортименте KAMA TYRES представлены легковые, легкогрузовые, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные, а также специальные и сельскохозяйственные шины торговых марок КАМА, KAMA PRO, Viatti.

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