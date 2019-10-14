2019-10-14T17:28:17+03:00
Общество

Активисты-экологи избили охранников технопарка в Шиесе

Толпа агрессивных молодчиков неожиданно напала на четверых ЧОПовцев во время дежурного обхода территории
Сергей ДРОГОМИЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Ситуация вокруг строительства экотехнопарка в Шиесе Архангельской области продолжает накаляться, а заявленный мирный протест все чаще перетекает в открытое насилие по отношению к строителям. Осадившие стройплощадку активисты уже не раз провоцировали потасовки и вступали в драку с рабочими и охранниками. Очередной инцидент произошел в минувшую субботу — во время дежурного обхода территории толпа экологов набросилась на безоружных ЧОПовцев, избивая их кулаками и палками.

По словам пострадавших, утром 12 октября группа быстрого реагирования из четырех человек вышла на ежедневный обход территории по стандартному маршруту. Дорога пролегала через пост активистов под названием «Костер». Согласно своим инструкциям, охранники начали традиционно снимать на видео постройки и технику протестующих. Однако в этот раз съемки сотрудников охраны экотехнопарка вызвали недовольство обитателей лагеря. Один из них выбил из рук ЧОПовца мобильный телефон, между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая в считанные секунды переросла в драку.

Первыми аргументы закончились у экоактивиста: он ударил охранника кулаком в лицо. От удара тот присел, и тут же получил от своего оппонента еще один удар по лицу, но уже ногой. К избиению подключился второй обитатель поста «Костер», который начал колотить сотрудника охраны руками и ногами в лицо и по голове. Оставшиеся охранники попытались было вступиться за своего товарища, но силы были неравны — против троих стоявших на ногах ЧОПовцев приходилось 8-10 агрессивно настроенных экоактивистов. Довольно быстро все охранники экотехнопарка оказались на земле, где озверевшие экологи продолжили избивать их руками, ногами, палками и подручными средствами.

Вот выдержка из полицейского протокола, составленного после нападения со слов одного из пострадавших ЧОПовцев: «Один из присутствующих мужчин-активистов нанес мне удар ногой в правую височную область. После удара по голове я оказался на земле на четвереньках и мне кто-то начал наносить удары по левому боку. Также подошедший ко мне с правой стороны мужчина, который нанес мне удар ногой, удерживая в руках полено, нанес мне поленом удар по голове».

Итог драки — переломы, ушибы и ссадины у охранников технопарка, которым пришлось буквально выносить на руках своих наиболее пострадавших в столкновении товарищей и вызывать «скорую помощь». Кроме того, активисты вывели из строя видеорегистратор и растоптали радиостанцию ЧОПовцев. По факту драки уже работают правоохранительные органы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Песков: Россия не будет обсуждать крымский вопрос ни в каком формате
Срок выдачи бумажных ПТС продлен до ноября 2020 года
Москва рассматривает предложенную США кандидатуру посла в России
Симоньян прокомментировала пост Трампа с цитатой ведущего радио Sputnik
В Люберцах загорелся двухэтажный жилой дом
Колокольцев наградил победителей конкурса МВД России "Щит и перо"
Депутат оценил законопроект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными
Американка показала, в кого наркотики превратили ее сына за полгода
В Госдуме назвали «стукачеством» предложение платить водителям за доносы
Щенок, застрявший в коробке, устроил зажигательные танцы
Россия и Саудовская Аравия подписали Хартию сотрудничества ОПЕК+
Половина статей о России в западных СМИ носит негативный характер
Количество жертв тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 53
Александр МООР о ЧП в Боровской школе: «Не все педагоги адаптировались к новой реальности»
В Каталонии начались столкновения протестующих и полиции
Самолет вернулся в "Шереметьево" из-за отказа двигателя
ЕС назвал приговор каталонским политикам внутренним делом Испании
Врачи предостерегли от модной диеты 16/8
Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии
Путин прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом
«Отчетность угнетает науку»: Судья КС раскритиковал высшее образование в России
Россияне борются со стрессом спортом и алкоголем
Американский боксер впал в кому после нокаута
Дмитрий Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции
Психологи рассказали как избежать эмоционального выгорания на работе
В МИД Украины: Саммит в нормандском формате может состояться в середине ноября
В министерстве обороны России опровергли информацию об авиаударах по госпиталям в Сирии