Активисты-экологи избили охранников технопарка в Шиесе

Ситуация вокруг строительства экотехнопарка в Шиесе Архангельской области продолжает накаляться, а заявленный мирный протест все чаще перетекает в открытое насилие по отношению к строителям. Осадившие стройплощадку активисты уже не раз провоцировали потасовки и вступали в драку с рабочими и охранниками. Очередной инцидент произошел в минувшую субботу — во время дежурного обхода территории толпа экологов набросилась на безоружных ЧОПовцев, избивая их кулаками и палками.

По словам пострадавших, утром 12 октября группа быстрого реагирования из четырех человек вышла на ежедневный обход территории по стандартному маршруту. Дорога пролегала через пост активистов под названием «Костер». Согласно своим инструкциям, охранники начали традиционно снимать на видео постройки и технику протестующих. Однако в этот раз съемки сотрудников охраны экотехнопарка вызвали недовольство обитателей лагеря. Один из них выбил из рук ЧОПовца мобильный телефон, между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая в считанные секунды переросла в драку.

Первыми аргументы закончились у экоактивиста: он ударил охранника кулаком в лицо. От удара тот присел, и тут же получил от своего оппонента еще один удар по лицу, но уже ногой. К избиению подключился второй обитатель поста «Костер», который начал колотить сотрудника охраны руками и ногами в лицо и по голове. Оставшиеся охранники попытались было вступиться за своего товарища, но силы были неравны — против троих стоявших на ногах ЧОПовцев приходилось 8-10 агрессивно настроенных экоактивистов. Довольно быстро все охранники экотехнопарка оказались на земле, где озверевшие экологи продолжили избивать их руками, ногами, палками и подручными средствами.

Вот выдержка из полицейского протокола, составленного после нападения со слов одного из пострадавших ЧОПовцев: «Один из присутствующих мужчин-активистов нанес мне удар ногой в правую височную область. После удара по голове я оказался на земле на четвереньках и мне кто-то начал наносить удары по левому боку. Также подошедший ко мне с правой стороны мужчина, который нанес мне удар ногой, удерживая в руках полено, нанес мне поленом удар по голове».

Итог драки — переломы, ушибы и ссадины у охранников технопарка, которым пришлось буквально выносить на руках своих наиболее пострадавших в столкновении товарищей и вызывать «скорую помощь». Кроме того, активисты вывели из строя видеорегистратор и растоптали радиостанцию ЧОПовцев. По факту драки уже работают правоохранительные органы.